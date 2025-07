Estêvão enfrentou duelo intenso com futuros companheiros, mas já criou conexão com Cole Palmer no Chelsea

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Estêvão enfrentou entradas duras no jogo

Já troca mensagens com Cole Palmer

Chega ao Chelsea na temporada 2025/26 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢