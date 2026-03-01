Jogador que tapar a boca pode ser expulso em "Lei Vinícius Junior"? Até o presidente da Fifa quer isso

A FIFA quer acelerar um debate que pode provocar mudança direta nas regras do jogo. A entidade solicitou à International Football Association Board (IFAB), órgão responsável por gerir as leis do futebol, a convocação de uma reunião extraordinária para votar a chamada “Lei Vinicius Jr.”, proposta que prevê expulsão imediata de atletas que cubram a boca para dirigir ofensas a colegas dentro de campo.

A expectativa é que a nova diretriz possa entrar em vigor já na próxima Copa do Mundo, marcada para começar em junho, caso receba aprovação dentro do calendário desejado pela Fifa.

A intenção é que o tema seja debatido em Vancouver, no Canadá, durante o 76º Congresso da entidade, evento que reúne dirigentes de confederações e associações nacionais, incluindo representantes com direito a voto na IFAB.