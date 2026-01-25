Jogador vai às lágrimas após trocar camisas com Lionel Messi: "É meu ídolo"

Messi sempre fica feliz em ceder sua camisa, e aqueles que têm a sorte de ganhar na loteria consideram a camisa dele uma espécie de "troféu". Santiago Sosa, que enfrentou o oito vezes vencedor da Bola de Ouro pelo Atlanta United em setembro de 2023, contou à ESPN sobre a troca de camisas com o maior de todos os tempos: "[Os jogadores] geralmente usam duas camisas durante uma partida, uma no primeiro tempo e outra no segundo. Então eu dei a minha para ele, e ele me mandou uma que tinha usado [no primeiro tempo]. Ter jogado contra ele é uma ótima lembrança que sempre ficará comigo. Ter a camisa é algo legal não só para mim, mas também para a minha família. É um troféu, de certa forma."

Ele prosseguiu dizendo sobre a camisa de Messi: "Quando a peguei, cheirava a perfume!"

Em fevereiro de 2025, após um confronto da Copa dos Campeões da CONCACAF entre Inter Miami e Sporting KC, foi revelado que o árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nara havia pedido a camisa de Messi .

A lenda argentina marcou seu primeiro gol oficial de 2025 naquela partida, que foi disputada em condições climáticas congelantes, e Nara recebeu seu presente no vestiário após o jogo, para evitar qualquer polêmica em campo.