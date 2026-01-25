Getty
Jogador vai às lágrimas após trocar camisas com Lionel Messi: "É meu ídolo"
Derrota surpreendente para o Inter Miami no primeiro jogo de 2026
O Inter Miami, após a histórica conquista da MLS Cup em 2025, está se preparando para uma nova temporada na América do Norte. A equipe competirá em diversas frentes, e ainda há quem acredite que poderá receber um convite especial para a Copa Libertadores.
Por enquanto, a equipe de Javier Mascherano - que perdeu os ex-astros do Barcelona Sergio Busquets e Jordi Alba, que se aposentaram - está recuperando o ritmo de jogo e a forma física para o retorno às competições.
Eles sofreram uma derrota surpreendente por 3 a 0 na estreia do ano, com os Herons mostrando-se bastante enferrujados contra um adversário peruano. A presença de Messi, no entanto, foi recebida com entusiasmo pelos torcedores presentes e pelos jogadores em campo.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
A troca de camisa com Messi deixou Cantero em lágrimas
Cantero fez questão de levar para casa a camisa de Messi e se emocionou ao falar sobre a troca com a Latina Deportes após o apito final. Ele disse: “Leo é meu ídolo, ele foi minha inspiração desde criança para chegar onde estou hoje; ele me inspirou. Então, para mim, é uma honra pedir a camisa dele. Estou muito animado, para ser sincero. Ela vai ficar em um quadro em casa.”
Ele acrescentou, com lágrimas nos olhos: “Quando o jogo terminou, eu o cumprimentei; era algo que eu ansiava fazer. Sinto uma imensa felicidade por ter podido cumprimentá-lo. É uma honra ter compartilhado o mesmo campo com ele hoje. Dá para ver a humildade dele e como ele está disposto a ajudar todas as crianças. Estou realizando um sonho.”
Procurando por apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha previsões especializadas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade crescente agora!
Os adversários veem a camisa de Messi como um 'troféu'
Messi sempre fica feliz em ceder sua camisa, e aqueles que têm a sorte de ganhar na loteria consideram a camisa dele uma espécie de "troféu". Santiago Sosa, que enfrentou o oito vezes vencedor da Bola de Ouro pelo Atlanta United em setembro de 2023, contou à ESPN sobre a troca de camisas com o maior de todos os tempos: "[Os jogadores] geralmente usam duas camisas durante uma partida, uma no primeiro tempo e outra no segundo. Então eu dei a minha para ele, e ele me mandou uma que tinha usado [no primeiro tempo]. Ter jogado contra ele é uma ótima lembrança que sempre ficará comigo. Ter a camisa é algo legal não só para mim, mas também para a minha família. É um troféu, de certa forma."
Ele prosseguiu dizendo sobre a camisa de Messi: "Quando a peguei, cheirava a perfume!"
Em fevereiro de 2025, após um confronto da Copa dos Campeões da CONCACAF entre Inter Miami e Sporting KC, foi revelado que o árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nara havia pedido a camisa de Messi .
A lenda argentina marcou seu primeiro gol oficial de 2025 naquela partida, que foi disputada em condições climáticas congelantes, e Nara recebeu seu presente no vestiário após o jogo, para evitar qualquer polêmica em campo.
- Getty
Partidas do Inter Miami na América do Sul
O Inter Miami tropeçou contra o Alianza Lima depois de sofrer dois gols do atacante Paolo Guerrero, de 42 anos, em um intervalo de seis minutos no primeiro tempo. Luis Ramos marcou o terceiro aos 72 minutos, enquanto Messi e Luis Suárez – que renovaram seus contratos no sul da Flórida – não conseguiram marcar no terço final do campo.
Haverá oportunidades para mais estrelas ávidas por vestir a camisa do clube fecharem negócios com Messi nas próximas semanas, já que o Inter Miami - que está se preparando para se mudar para sua nova casa no Freedom Park - participará de uma turnê de quatro jogos pela América do Sul.
O time enfrentará o Atlético Nacional na Colômbia em 31 de janeiro, o Barcelona de Guayaquil do Equador em 7 de fevereiro, antes de seguir para Porto Rico para um confronto com o Independiente del Valle, atual campeão do Campeonato Equatoriano, em 13 de fevereiro.
Publicidade