Jogador do PSG, Achraf Hakimi, será julgado por alegada violação
Acusações contra jogador do PSG
De acordo com o jornal The Mirror, Hakimi é acusado de ter estuprado uma mulher de 24 anos em sua casa, na região de Boulogne-Billancourt, em Paris, em 25 de fevereiro de 2023. Uma investigação foi aberta pelo Ministério Público de Nanterre. O jogador de 27 anos foi intimado a comparecer ao Tribunal Penal de Hauts-de-Seine para responder à acusação de estupro.
Hakimi “aguarda com calma” o julgamento
Hakimi reagiu à notícia em uma declaração no X: “Hoje, uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, mesmo que eu a conteste e tudo demonstre que é falsa. Aguardo com calma esse julgamento, que permitirá que a verdade venha a público.”
Conforme relatado pelo Ouest-France, a advogada do jogador do PSG, Fanny Colin, disse: “Um julgamento é ordenado na presença de uma acusação que se baseia exclusivamente na palavra de uma mulher que obstruiu todas as investigações, que recusou todos os exames médicos e testes de DNA, que se recusou a permitir o uso de seu celular, que se recusou a dar o nome de uma testemunha-chave.”
“O golpe mais duro que já sofri”
Hakimi também abordou as alegações em uma entrevista à emissora francesa Canal+ em setembro: “Para mim, é a coisa mais difícil que já me aconteceu. E a verdade é que é o golpe mais duro que já sofri. Acho que foi muito difícil para mim, e ainda é, porque quando continuam contando mentira após mentira, dói. Dói para minha família, para meus filhos, que são pequenos e não sabem o que é internet ou leitura. Sei que em algum momento de suas vidas eles vão ler coisas, e para mim, ver que algo sobre o pai deles foi escrito e, além disso, é uma mentira, não é muito agradável, e sinceramente não gostaria que isso acontecesse com eles.
Acho que foi o meu advogado que me disse isso. Sabíamos que isso poderia acontecer. Estamos calmos. Sei do que fui acusado. É uma mentira. Sei quem sou. Sei que não fiz nada. E nunca faria. Pedi para falar com a polícia, com eles, para explicar a minha versão. Sempre que precisaram de mim para alguma coisa... Além disso, eles têm o meu DNA. Sempre que precisaram, eu estava disponível, ao contrário da pessoa que me acusa, que não facilitou as coisas. Graças ao trabalho da polícia, conseguimos descobrir algumas coisas boas. A verdade é que estou tranquilo. Sei que estou em boas mãos com meu advogado. A justiça está fazendo seu trabalho, e espero que a verdade venha à tona em breve.”
A carreira de Hakimi
Hakimi começou sua carreira no Real Madrid antes de passar por uma breve temporada no Inter de Milão e se juntar ao PSG em uma transferência de € 58 milhões (£ 51 milhões/$ 68 milhões) em 2021. Desde então, o lateral registrou 66 participações em gols em 194 partidas pelo gigante francês, conquistando a Liga dos Campeões e quatro títulos da Ligue 1.
A nível internacional, Hakimi acumulou 93 internacionalizações pelo Marrocos e ajudou o seu país a chegar à final da Taça das Nações Africanas de 2025, onde perdeu para o Senegal após prolongamento.
