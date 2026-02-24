Jogador do PSG, Achraf Hakimi, será julgado por alegada violação

Hakimi também abordou as alegações em uma entrevista à emissora francesa Canal+ em setembro: “Para mim, é a coisa mais difícil que já me aconteceu. E a verdade é que é o golpe mais duro que já sofri. Acho que foi muito difícil para mim, e ainda é, porque quando continuam contando mentira após mentira, dói. Dói para minha família, para meus filhos, que são pequenos e não sabem o que é internet ou leitura. Sei que em algum momento de suas vidas eles vão ler coisas, e para mim, ver que algo sobre o pai deles foi escrito e, além disso, é uma mentira, não é muito agradável, e sinceramente não gostaria que isso acontecesse com eles.

Acho que foi o meu advogado que me disse isso. Sabíamos que isso poderia acontecer. Estamos calmos. Sei do que fui acusado. É uma mentira. Sei quem sou. Sei que não fiz nada. E nunca faria. Pedi para falar com a polícia, com eles, para explicar a minha versão. Sempre que precisaram de mim para alguma coisa... Além disso, eles têm o meu DNA. Sempre que precisaram, eu estava disponível, ao contrário da pessoa que me acusa, que não facilitou as coisas. Graças ao trabalho da polícia, conseguimos descobrir algumas coisas boas. A verdade é que estou tranquilo. Sei que estou em boas mãos com meu advogado. A justiça está fazendo seu trabalho, e espero que a verdade venha à tona em breve.”