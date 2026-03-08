Goal.com
Oxford United v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Jogador do Oxford United morre tragicamente aos 15 anos após desmaiar durante partida da academia

Amelia Aplin, jogadora de 15 anos da academia do Oxford United, faleceu após desmaiar durante uma partida juvenil contra o Fulham. O trágico incidente ocorreu no centro de treinamento Horspath do clube no sábado. O Oxford United, a Associação de Futebol e toda a comunidade futebolística expressaram sua imensa tristeza, e a partida da equipe feminina sênior no fim de semana foi adiada.

  • Oxford anuncia a morte de jogador da academia

    Conforme noticiado pelo The Guardian, Aplin faleceu após desmaiar durante uma partida no fim de semana. O grave incidente médico ocorreu no sábado, durante uma partida da academia feminina contra o Fulham, realizada no centro de treinamento Horspath, em Oxford.

    O clube confirmou oficialmente a notícia no domingo em um comunicado, que começou assim: “Os pensamentos e sinceras condolências de todos no Oxford United estão com a família, amigos, colegas de equipe e treinadores de Amelia”.

  • Resposta médica e sistema de apoio do clube

    Oxford também expressou gratidão àqueles que ajudaram Aplin no local, afirmando: “Gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento pelos esforços da equipe médica do Oxford United e do Fulham Football Club, juntamente com os serviços de emergência. O clube oferecerá apoio à família de Amelia, aos jogadores, treinadores e funcionários afetados por este trágico evento. Pedimos que a privacidade da família seja respeitada neste momento tão difícil.”

  • Homenagem da Associação de Futebol e adiamento da partida

    A Associação de Futebol divulgou uma homenagem após a notícia. Um porta-voz da FA disse: “Estamos profundamente tristes com o trágico falecimento de Amelia. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e todos os envolvidos com o Oxford United Women neste momento tão difícil.”

    O Oxford anunciou no domingo que o jogo da liga feminina sênior da terceira divisão contra o Real Bedford foi adiado. O Oxford ocupa atualmente a quarta posição na FA Women’s National League Southern Premier Division. A liga declarou estar “profundamente triste” com a morte de Aplin e que “continuará a apoiar o clube”.

  • Oxford United v Milton Keynes Dons - Sky Bet League OneGetty Images Sport

    Fulham e Manchester United compartilham condolências

    O Fulham, time adversário na partida da academia no sábado, também compartilhou suas condolências: “Todos no Fulham Football Club estão chocados e tristes com a notícia. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Amelia, e com todos os associados ao Oxford United FC.”

    Outros clubes de futebol de várias divisões também enviaram mensagens de apoio nas redes sociais, incluindo o Manchester United Women, que escreveu no X: “Enviamos nossas condolências aos entes queridos de Amelia e à família do Oxford United neste momento de profunda tristeza.”

