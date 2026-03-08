Jogador do Oxford United morre tragicamente aos 15 anos após desmaiar durante partida da academia

Conforme noticiado pelo The Guardian, Aplin faleceu após desmaiar durante uma partida no fim de semana. O grave incidente médico ocorreu no sábado, durante uma partida da academia feminina contra o Fulham, realizada no centro de treinamento Horspath, em Oxford.

O clube confirmou oficialmente a notícia no domingo em um comunicado, que começou assim: “Os pensamentos e sinceras condolências de todos no Oxford United estão com a família, amigos, colegas de equipe e treinadores de Amelia”.