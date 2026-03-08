Getty Images Sport
Jogador do Oxford United morre tragicamente aos 15 anos após desmaiar durante partida da academia
Oxford anuncia a morte de jogador da academia
Conforme noticiado pelo The Guardian, Aplin faleceu após desmaiar durante uma partida no fim de semana. O grave incidente médico ocorreu no sábado, durante uma partida da academia feminina contra o Fulham, realizada no centro de treinamento Horspath, em Oxford.
O clube confirmou oficialmente a notícia no domingo em um comunicado, que começou assim: “Os pensamentos e sinceras condolências de todos no Oxford United estão com a família, amigos, colegas de equipe e treinadores de Amelia”.
Resposta médica e sistema de apoio do clube
Oxford também expressou gratidão àqueles que ajudaram Aplin no local, afirmando: “Gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento pelos esforços da equipe médica do Oxford United e do Fulham Football Club, juntamente com os serviços de emergência. O clube oferecerá apoio à família de Amelia, aos jogadores, treinadores e funcionários afetados por este trágico evento. Pedimos que a privacidade da família seja respeitada neste momento tão difícil.”
Homenagem da Associação de Futebol e adiamento da partida
A Associação de Futebol divulgou uma homenagem após a notícia. Um porta-voz da FA disse: “Estamos profundamente tristes com o trágico falecimento de Amelia. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e todos os envolvidos com o Oxford United Women neste momento tão difícil.”
O Oxford anunciou no domingo que o jogo da liga feminina sênior da terceira divisão contra o Real Bedford foi adiado. O Oxford ocupa atualmente a quarta posição na FA Women’s National League Southern Premier Division. A liga declarou estar “profundamente triste” com a morte de Aplin e que “continuará a apoiar o clube”.
Fulham e Manchester United compartilham condolências
O Fulham, time adversário na partida da academia no sábado, também compartilhou suas condolências: “Todos no Fulham Football Club estão chocados e tristes com a notícia. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Amelia, e com todos os associados ao Oxford United FC.”
Outros clubes de futebol de várias divisões também enviaram mensagens de apoio nas redes sociais, incluindo o Manchester United Women, que escreveu no X: “Enviamos nossas condolências aos entes queridos de Amelia e à família do Oxford United neste momento de profunda tristeza.”
