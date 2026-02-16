Jogador do Inter criticado como “trapaceiro” e presidente da Série A é obrigado a pedir desculpas pelo cartão vermelho “claramente errado” dado à Juventus

O designador de árbitros da Série A, Gianluca Rocchi, já se pronunciou sobre o incidente. Ele reconheceu que uma decisão importante foi incorreta, ao mesmo tempo em que expressou seu pesar pelo VAR não ter podido intervir, mas também criticou aqueles que tentam “enganar” os árbitros.

Rocchi disse à Ansa: “Estamos muito decepcionados, tanto com a decisão de La Penna, que foi claramente errada, quanto com o fato de que o VAR não pôde ser usado para corrigi-la.

“La Penna está mortificado e nós simpatizamos com ele, mas tenho que dizer a verdade: ele não foi o único que errou, porque houve uma simulação clara. A última de uma longa série em uma liga onde eles tentam de tudo para nos enganar.”

Rocchi insiste que os árbitros da Série A são “capazes de assumir a responsabilidade” por seus erros, pois admitem ter tomado decisões erradas, mas criticou treinadores proeminentes por não serem tão solidários. Ele acrescentou: “Eles nunca nos ajudaram, mas tornaram as coisas difíceis para nós.”

Ele continuou, ao continuar a apontar o dedo aos jogadores que infringem as regras: “Acredito que alguém deveria examinar a sua consciência. Para ser claro, estou me referindo àqueles que entram em campo e se comportam de uma determinada maneira.”