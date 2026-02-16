Getty
Jogador do Inter criticado como “trapaceiro” e presidente da Série A é obrigado a pedir desculpas pelo cartão vermelho “claramente errado” dado à Juventus
Kalulu recebeu dois cartões amarelos contra o Inter
Esse pedido de desculpas terá pouco valor no panorama geral, já que a Juve já viu pontos preciosos escaparem de suas mãos. Eles ficaram furiosos quando o apito final soou em Milão.
O zagueiro da seleção francesa Kalulu, que supostamente está atraindo o interesse de times da Premier League, recebeu o cartão vermelho aos 42 minutos. Ele recebeu o segundo cartão amarelo após supostamente puxar a camisa do craque do Inter Bastoni, que se jogou no gramado e pediu a advertência.
Os replays mostraram que não houve contato por parte de Kalulu, mas o VAR não pode intervir na distribuição de cartões amarelos, o que significa que a decisão foi mantida. Para piorar a situação, a Juve viu o Inter marcar o gol da vitória aos 90 minutos.
Os dirigentes da Juventus ficaram furiosos com o árbitro da partida.
O técnico da Juve, Luciano Spalletti, e o diretor de futebol Giorgio Chiellini confrontaram o árbitro Federico La Penna no intervalo para expressar sua frustração. O ex-jogador da seleção italiana Chiellini disse depois, ao enfrentar a imprensa: “O que aconteceu é inaceitável. Estamos aqui e não Luciano Spalletti por esse motivo”.
O diretor executivo Damien Comolli continuou, recusando-se a deixar os Bianconeri sofrerem em silêncio: “Foi uma injustiça total. A Juve perdeu três pontos. Mas o futebol italiano perdeu ainda mais. A primeira mensagem é para nossos torcedores: sinto muito pelo que viram. Não podemos lutar, vencer ou jogar nessas circunstâncias. A segunda é para a Juve: estamos unidos contra a injustiça e não desistiremos.”
Estrelas da Série A criticadas por tentarem “enganar” os árbitros
O designador de árbitros da Série A, Gianluca Rocchi, já se pronunciou sobre o incidente. Ele reconheceu que uma decisão importante foi incorreta, ao mesmo tempo em que expressou seu pesar pelo VAR não ter podido intervir, mas também criticou aqueles que tentam “enganar” os árbitros.
Rocchi disse à Ansa: “Estamos muito decepcionados, tanto com a decisão de La Penna, que foi claramente errada, quanto com o fato de que o VAR não pôde ser usado para corrigi-la.
“La Penna está mortificado e nós simpatizamos com ele, mas tenho que dizer a verdade: ele não foi o único que errou, porque houve uma simulação clara. A última de uma longa série em uma liga onde eles tentam de tudo para nos enganar.”
Rocchi insiste que os árbitros da Série A são “capazes de assumir a responsabilidade” por seus erros, pois admitem ter tomado decisões erradas, mas criticou treinadores proeminentes por não serem tão solidários. Ele acrescentou: “Eles nunca nos ajudaram, mas tornaram as coisas difíceis para nós.”
Ele continuou, ao continuar a apontar o dedo aos jogadores que infringem as regras: “Acredito que alguém deveria examinar a sua consciência. Para ser claro, estou me referindo àqueles que entram em campo e se comportam de uma determinada maneira.”
Inter se destaca na liderança da Série A
A vitória do Inter sobre a Juve colocou o time oito pontos à frente do arquirrival AC Milan na liderança da tabela da Série A. O confronto com a Bianconeri estava empatado em 1 a 1 quando Kalulu foi expulso, com o jogo ainda muito disputado.
A Juve lutou bravamente para empatar com Manuel Locatelli aos 83 minutos, mas sofreu um golpe final de Piotr Zielinski. A equipe de Spalletti permanece em quinto lugar na tabela, 15 pontos atrás do líder Inter. Eles poderão contar com Kalulu na partida de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o gigante turco Galatasaray na terça-feira, mas não poderão contar com ele - devido à suspensão - quando receberem o Como, de Cesc Fabregas, no sábado.
