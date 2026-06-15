Jogador da seleção inglesa surpreende Bellingham com declarações polêmicas

Jordan Henderson, estrela da seleção inglesa, defendeu seu compatriota Jude Bellingham antes do início da campanha dos “Três Leões” na Copa do Mundo de 2026.

Bellingham, meio-campista do Real Madrid, tem sido alvo de críticas recentemente devido a algumas atuações com a seleção inglesa e já havia declarado anteriormente que se tornou um “bode expiatório” dentro da equipe.

Mas Henderson, que falava do centro de treinamento da seleção inglesa em Kansas City, apoiou o jogador de 22 anos, afirmando que ele é capaz de deixar uma grande marca no torneio.

“Lembro-me de seis anos atrás, quando ele fez sua estreia pela seleção, e o crescimento que ele teve como jogador e como pessoa desde então é realmente impressionante”, disse Henderson em declarações divulgadas pela BBC.

Ele acrescentou: “Tive uma boa impressão desde a primeira vez que o vi jogar e treinar, e pela maneira como ele se comportava. O que ele conquistou até agora, com essa pouca idade, é excepcional, e acho que todo mundo esquece o quão jovem ele é, até eu, às vezes.”