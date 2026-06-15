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England World Cup 2026 Community Training SessionGetty Images Sport

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Jogador da seleção inglesa surpreende Bellingham com declarações polêmicas

Copa do Mundo
J. Bellingham
Inglaterra
J. Henderson
England

Jordan Henderson, estrela da seleção inglesa, defendeu seu compatriota Jude Bellingham antes do início da campanha dos “Três Leões” na Copa do Mundo de 2026.

Bellingham, meio-campista do Real Madrid, tem sido alvo de críticas recentemente devido a algumas atuações com a seleção inglesa e já havia declarado anteriormente que se tornou um “bode expiatório” dentro da equipe.

Mas Henderson, que falava do centro de treinamento da seleção inglesa em Kansas City, apoiou o jogador de 22 anos, afirmando que ele é capaz de deixar uma grande marca no torneio.

“Lembro-me de seis anos atrás, quando ele fez sua estreia pela seleção, e o crescimento que ele teve como jogador e como pessoa desde então é realmente impressionante”, disse Henderson em declarações divulgadas pela BBC.

Ele acrescentou: “Tive uma boa impressão desde a primeira vez que o vi jogar e treinar, e pela maneira como ele se comportava. O que ele conquistou até agora, com essa pouca idade, é excepcional, e acho que todo mundo esquece o quão jovem ele é, até eu, às vezes.”

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    O que se escreve sobre Jude Bellingham não é verdade

    Henderson continuou: “Sinceramente, não consigo elogiá-lo o suficiente. Sei que se escreve muito sobre ele na mídia, e às vezes acho difícil ler isso, porque sei muito bem o tamanho do impacto que ele tem dentro desta equipe e sei o quanto ele é um companheiro maravilhoso fora de campo”.

    Ele enfatizou: “Bellingham tem experiência em grandes competições e é um jogador extremamente importante para nós neste torneio”.

    Embora Bellingham seja um dos jogadores mais jovens da seleção inglesa, ele é um dos mais experientes, com 48 partidas pela seleção, e deve disputar o terceiro grande torneio de sua carreira.

    Henderson disse: “Se você perguntar a qualquer jogador deste grupo, ele dirá que ele é um companheiro maravilhoso e que treina muito bem”.

    E acrescentou: “Na verdade, acredito que muito do que a mídia divulga e escreve sobre Bellingham não é totalmente verdade, e grande parte disso nem sequer é verdade.”

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