Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

Traduzido por

Jogador da Espanha: Mbappé não nos assusta... e me imaginei conquistando a Copa do Mundo

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
P. Cubarsi
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
França
Espanha

Bau Kobarsi, estrela da seleção espanhola, falou sobre a periculosidade de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, antes do confronto contra a França, amanhã, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Kobarsi se tornou o jogador com menos de 20 anos que mais minutagem acumulou na história da Copa do Mundo, ao atingir 540 minutos, ultrapassando Kylian Mbappé.

Em entrevista ao jornal “As”, Koparsi disse: “Talvez eu não seja um dos jogadores mais conhecidos pela mídia, mas estou começando a entrar nesse mundo”.

E acrescentou: “Tenho uma personalidade forte, gosto de pressão e de motivação; já Lamine Yamal é mais tranquilo e vive do seu jeito. Até mesmo seu estilo de jogo reflete isso: ele joga como se estivesse no parque do bairro”.

E continuou: “Yamal está em excelente forma e mentalmente focado no que precisa fazer para ajudar a equipe. Lamine sabe que todos estão de olho em seus gols e passes decisivos, mas ele também se preocupa com o trabalho defensivo e com a pressão sobre o lateral, da maneira que ele sabe fazer. Quando Lamine enfrenta você em um contra um, ele impõe sua autoridade”.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Mbappé é um jogador único, assim como Yamal

    Apesar da pouca idade, Bau Kobarsi já enfrentou a maioria dos astros da seleção francesa.

    Ele comentou: “Treinei com Ousmane Dembélé em algumas sessões. É preciso ter cuidado com ele, pois joga bem com os dois pés e pode passar por você por qualquer lado”.

    Kobarsi também relembrou a final das Olimpíadas de Paris 2024, quando enfrentou Doi, Olise e Mateta.

    O jogador do Matador disse: “Foi uma partida difícil. Estávamos perdendo por 0 a 1 para a França em Paris, depois viramos o placar para 3 a 1. Mas o futebol não tem piedade: eles reagiram e empataram. Parecia que tudo tinha desmoronado e que estávamos acabados, mas, no fim, conseguimos um resultado excepcional e único”.

    Kobarsi enfatizou: “Kylian Mbappé não nos assusta, mas ele é capaz de mudar o jogo; possui habilidades que todos conhecem. Mesmo que não esteja presente na partida, ele pode mudá-la em uma única jogada. É um jogador único, assim como Lamine. Precisamos manter a máxima concentração durante os 90 minutos”.

    Kobarsi elogiou o técnico do Barcelona, Hans Flick, dizendo: “Desde que chegou, ele confiou em mim, apesar de eu não ter podido participar da primeira pré-temporada com ele por causa da minha participação nas Olimpíadas”.

    No final da entrevista, Kobarsi foi questionado se já havia se imaginado levantando a Copa do Mundo, ao que respondeu sorrindo: “Sim, claro. Desde pequeno, qualquer jogador pode imaginar isso. Mas quando você está aqui e se aproxima do objetivo, começa a imaginar mais a comemoração e a imaginar o momento de levantar a taça”.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP