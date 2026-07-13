Jogador da Espanha: Mbappé não nos assusta... e me imaginei conquistando a Copa do Mundo

Bau Kobarsi, estrela da seleção espanhola, falou sobre a periculosidade de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, antes do confronto contra a França, amanhã, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Kobarsi se tornou o jogador com menos de 20 anos que mais minutagem acumulou na história da Copa do Mundo, ao atingir 540 minutos, ultrapassando Kylian Mbappé.

Em entrevista ao jornal “As”, Koparsi disse: “Talvez eu não seja um dos jogadores mais conhecidos pela mídia, mas estou começando a entrar nesse mundo”.

E acrescentou: “Tenho uma personalidade forte, gosto de pressão e de motivação; já Lamine Yamal é mais tranquilo e vive do seu jeito. Até mesmo seu estilo de jogo reflete isso: ele joga como se estivesse no parque do bairro”.

E continuou: “Yamal está em excelente forma e mentalmente focado no que precisa fazer para ajudar a equipe. Lamine sabe que todos estão de olho em seus gols e passes decisivos, mas ele também se preocupa com o trabalho defensivo e com a pressão sobre o lateral, da maneira que ele sabe fazer. Quando Lamine enfrenta você em um contra um, ele impõe sua autoridade”.