Sua ausência seria um duro revés para o técnico Thomas Tuchel. Rice é titular indiscutível na dupla de meio-campistas ingleses, ao lado do promissor Elliot Anderson. Quando ele foi poupado na última partida da fase de grupos contra o Panamá, o meia Jude Bellingham recuou um pouco e Morgan Rogers entrou no time.

Problemas de escalação também afetam Tuchel na lateral direita. O recurso contra a suspensão de Jarell Quansah foi negado. Ainda não está claro se Reece James estará em condições de jogar a tempo, após sua lesão na coxa. Caso contrário, Djed Spence ou um zagueiro central adicional entraria em campo. É possível que Ezri Konsa passe para a direita e John Stones assuma a zaga central na escalação titular.