Mas não é só isso: Rice também vem enfrentando problemas musculares na coxa e nas costas. Recentemente, ele faltou a dois treinos. No momento, não está claro se ele estará apto a jogar até o confronto contra a Noruega, no sábado, às 23h.
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Jogador-chave isolado da equipe! Problemas para a Inglaterra antes do confronto com a Noruega
Sua ausência seria um duro revés para o técnico Thomas Tuchel. Rice é titular indiscutível na dupla de meio-campistas ingleses, ao lado do promissor Elliot Anderson. Quando ele foi poupado na última partida da fase de grupos contra o Panamá, o meia Jude Bellingham recuou um pouco e Morgan Rogers entrou no time.
Problemas de escalação também afetam Tuchel na lateral direita. O recurso contra a suspensão de Jarell Quansah foi negado. Ainda não está claro se Reece James estará em condições de jogar a tempo, após sua lesão na coxa. Caso contrário, Djed Spence ou um zagueiro central adicional entraria em campo. É possível que Ezri Konsa passe para a direita e John Stones assuma a zaga central na escalação titular.
A Noruega também enfrenta preocupações relacionadas ao elenco
Enquanto isso, também há preocupações com o elenco da Noruega, adversária da partida, onde alguns jogadores estão doentes. “Temos nossos problemas e estamos dando o nosso melhor. Mas o médico da equipe está muito ocupado no momento”, disse o goleiro Örjan Nyland à Fox. “Tivemos alguns dias de folga; talvez alguém tenha se contagiado nesse período. Espero que tudo corra bem e que possamos enfrentar a Inglaterra no sábado com um time totalmente descansado.”
Stale Solbakken tossiu várias vezes durante sua coletiva de imprensa e disse: “Há ar-condicionado, muitos voos, vestiários e todas essas coisas. Somos mais de 50 pessoas. Seria até incomum se um ou outro não tivesse sido contagiado.”
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