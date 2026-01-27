Jogador do Barcelona abre mão de lugar no time para ter Lionel Messi como companheiro

Lionel Messi encerrou sua longa trajetória no Barcelona em 2021, ao se transferir para o Paris Saint-Germain como jogador livre. Sua saída foi marcada por lágrimas, já que o icônico argentino foi forçado a deixar o clube devido a problemas financeiros amplamente divulgados.

Atualmente, ele está nos Estados Unidos, jogando pelo Inter Miami, e renovou seu contrato com o clube campeão da MLS Cup até 2028. Aos 38 anos, parece haver pouca chance de ele retornar à Europa para jogar.

Fermín, no entanto, está preparado para se agarrar a esse sonho. Outro produto da lendária academia La Masia do Barcelona disse aos repórteres, quando questionado sobre quem seria seu companheiro de equipe dos sonhos: “Se dependesse de mim contratar alguém para o Barça, eu contrataria o Leo Messi. Se me colocarem no banco para dar lugar ao Messi, que assim seja!”