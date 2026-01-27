Getty/GOAL
Jogador do Barcelona abre mão de lugar no time para ter Lionel Messi como companheiro
Contratação dos sonhos?
Lionel Messi encerrou sua longa trajetória no Barcelona em 2021, ao se transferir para o Paris Saint-Germain como jogador livre. Sua saída foi marcada por lágrimas, já que o icônico argentino foi forçado a deixar o clube devido a problemas financeiros amplamente divulgados.
Atualmente, ele está nos Estados Unidos, jogando pelo Inter Miami, e renovou seu contrato com o clube campeão da MLS Cup até 2028. Aos 38 anos, parece haver pouca chance de ele retornar à Europa para jogar.
Fermín, no entanto, está preparado para se agarrar a esse sonho. Outro produto da lendária academia La Masia do Barcelona disse aos repórteres, quando questionado sobre quem seria seu companheiro de equipe dos sonhos: “Se dependesse de mim contratar alguém para o Barça, eu contrataria o Leo Messi. Se me colocarem no banco para dar lugar ao Messi, que assim seja!”
Fermín discute novo contrato com o Barcelona
Fermín tem sido poupado do time titular do Barcelona em alguns momentos desta temporada, mas é presença constante nas mãos do técnico Hansi Flick. Isso porque ele já marcou 10 gols e deu 10 assistências na temporada 2025/26, incluindo um hat-trick na Champions League contra o Olympiacos.
Ele está sendo negociando um novo contrato, com conversas em andamento sobre os termos que manteriam o jogador, que já atuou cinco vezes pela seleção espanhola, em seu atual clube até 2031. A oferta de Fermín inclui um aumento salarial de 50% e um aumento significativo em sua cláusula de rescisão, após ter atraído o interesse do Chelsea.
Sobre essas negociações, ele disse: "Sim, as coisas estão indo muito bem, ainda há alguns detalhes para acertar, mas pretendo ficar no Barça, que é o mais importante para mim. E a verdade é que espero que isso aconteça em breve e estou muito feliz."
Disputa por posição com Dani Olmo
Fermín comentou sobre sua ótima fase: "Espero poder ajudar muito a equipe. Não é um objetivo que estabeleci para mim, mas na posição em que jogo, sei que preciso marcar gols e dar assistências para ajudar o time, e espero poder fazer muito mais do que isso."
“Neste momento, acho que este é o meu melhor ano até agora. Sinto-me muito confiante em todos os aspetos do jogo e tento mostrar as minhas qualidades em campo. Espero poder continuar a ter um bom desempenho nos chutes de fora da área.”
Fermín disputa posição com Dani Olmo no Barça, mas afirma que eles têm uma rivalidade amigável. Ele acrescentou: "Tenho uma ótima relação com o Dani. Ele é um grande jogador e, no fim das contas, estamos no Barça e sempre há muita competição. Também acho que podemos jogar juntos, nos complementamos muito bem e espero que possamos jogar juntos com mais frequência em campo, para ser sincero."
Os objetivos do Barcelona para 2026
Por fim, com o Barcelona na disputa pelos títulos do Campeonato Espanhol e da Champions League, Fermín disse sobre os objetivos coletivos para 2026: “Somos o Barça e acho que temos um elenco muito bom. Acredito que podemos competir por tudo e espero que este ano possamos competir por grandes conquistas. Queremos ganhar tudo.”
A equipe de Flick, que tem um ponto de vantagem sobre o rival Real Madrid na tabela do Campeonato Espanhol, volta a campo pelas competições europeias na quarta-feira, quando receberá o Copenhagen, valendo vaga direta para as oitavas de final da Champions League.
