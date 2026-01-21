Joelinton lidera o meio-campo, e Newcastle vence o PSV com gols de Wissa e Barnes

A equipe de Eddie Howe buscou aproveitar o fator casa desde os primeiros minutos. Logo no início, Anthony Gordon arriscou um voleio de perto, por cima do travessão, dando o tom da partida. Pouco depois, Yoane Wissa marcou seu primeiro gol na Champions League e colocou os Magpies em vantagem, após boa jogada construída pela dupla brasileira de meio-campo Bruno Guimarães e Joelinton.

Quando o PSV ensaiava uma reação, acabou se complicando aos 30 minutos. Wissa pressionou Yarek Gasiorowski, forçando o erro defensivo, e cruzou para Gordon finalizar com facilidade. O atacante marcou seu sexto gol europeu na temporada. O Newcastle, no entanto, teve uma baixa importante ainda no fim do primeiro tempo, quando Bruno Guimarães deixou o gramado mancando por lesão.

No segundo tempo, Harvey Barnes ampliou a vantagem e transformou o que poderia ser um desafio em uma vitória tranquila para os donos da casa. Os campeões holandeses pouco conseguiram se impor diante do Newcastle, que controlou a partida no St. James’ Park.

A GOAL avalia os jogadores do Newcastle em St. James’ Park…