Newcastle vs PSV Player Ratings

Joelinton lidera o meio-campo, e Newcastle vence o PSV com gols de Wissa e Barnes

Precisando da vitória para manter vivas as chances de avançar às oitavas de final da competição, o time inglês cumpriu sua missão e chega à última rodada da fase de grupos ainda na briga, em uma grande noite em Tyneside

A equipe de Eddie Howe buscou aproveitar o fator casa desde os primeiros minutos. Logo no início, Anthony Gordon arriscou um voleio de perto, por cima do travessão, dando o tom da partida. Pouco depois, Yoane Wissa marcou seu primeiro gol na Champions League e colocou os Magpies em vantagem, após boa jogada construída pela dupla brasileira de meio-campo Bruno Guimarães e Joelinton.

Quando o PSV ensaiava uma reação, acabou se complicando aos 30 minutos. Wissa pressionou Yarek Gasiorowski, forçando o erro defensivo, e cruzou para Gordon finalizar com facilidade. O atacante marcou seu sexto gol europeu na temporada. O Newcastle, no entanto, teve uma baixa importante ainda no fim do primeiro tempo, quando Bruno Guimarães deixou o gramado mancando por lesão.

No segundo tempo, Harvey Barnes ampliou a vantagem e transformou o que poderia ser um desafio em uma vitória tranquila para os donos da casa. Os campeões holandeses pouco conseguiram se impor diante do Newcastle, que controlou a partida no St. James’ Park.

A GOAL avalia os jogadores do Newcastle em St. James’ Park…

    Goleiro & Defesa

    Nick Pope (6/10):
    Teve uma noite tranquila e lidou sem maiores problemas com as poucas investidas do ataque do PSV.

    Kieran Trippier (6/10):
    Fez um desarme decisivo na segunda trave quando o PSV buscava um gol de honra.

    Malick Thiaw (7/10):
    Teve mais uma atuação sólida no miolo da defesa e segue se afirmando como peça importante dos Magpies.

    Sven Botman (7/10):
    Seguro durante toda a partida, não cometeu erros e foi fundamental para o jogo sem sofrer gols.

    Lewis Hall (7/10):
    Ofereceu presença constante pela ala esquerda e se entendeu bem com Joelinton antes da saída do brasileiro.

    Meio-campo

    Bruno Guimarães (6/10):
    Recuperou bem a bola na jogada que originou o primeiro gol do Newcastle. Recebeu cartão amarelo por uma entrada mais dura em Veerman no segundo tempo e acabou substituído ainda antes do intervalo por conta de uma lesão — um desfalque preocupante para os Magpies.

    Sandro Tonali (7/10):
    Mostrou a habitual intensidade e entrega no meio-campo, apesar de ter sido advertido com cartão amarelo no início da etapa final.

    Joelinton (8/10):
    Foi decisivo mesmo sem buscar o gol. Deu a assistência para a abertura do placar com Wissa e ainda encontrou Gordon com um excelente passe em profundidade para o segundo gol. Dominante dentro de campo e líder fora dele, teve atuação excepcional em uma noite memorável.

    Ataque

    Harvey Barnes (7/10):
    Teve uma primeira hora discreta, mas cresceu no meio do segundo tempo ao aproveitar uma falha defensiva do PSV para marcar o terceiro gol do Newcastle. Ainda fez um cruzamento rasteiro preciso para Wissa a 20 minutos do fim, em lance que o atacante poderia ter aproveitado melhor.

    Yoane Wissa (8/10):
    Abriu o placar logo aos oito minutos, marcando seu primeiro gol na Liga dos Campeões. Depois, foi decisivo novamente ao dar a assistência para Gordon após grande pressão na saída de bola. Deixou o campo aos 70 minutos sob aplausos.

    Anthony Gordon (7/10):
    Desperdiçou uma chance em voleio no início da partida, mas se redimiu aos 30 minutos ao marcar o segundo gol do Newcastle. Foi substituído a 20 minutos do fim.

    Substitutos & Treinador

    Lewis Miley (6/10):
    Entrou no lugar do lesionado Bruno Guimarães ainda no fim do primeiro tempo e teve boa atuação. Destaque para o passe preciso pela direita que deixou Barnes em ótima condição. Recebeu a braçadeira de capitão após a substituição tardia de Trippier.

    Jacob Ramsey (6/10):
    Não teve uma atuação marcante, mas cumpriu bem sua função dentro do sistema da equipe.

    Nick Woltemade (6/10):
    Logo após entrar, testou o goleiro Kovář com uma cabeçada forte, levando perigo.

    Anthony Elanga (6/10):
    Deu mais intensidade ao time ao pressionar a saída de bola e animou a torcida. Teve uma finalização perigosa que passou raspando a trave a 15 minutos do fim.

    Joe Willock (N/A):
    Entrou nos minutos finais no lugar de Trippier e teve pouco tempo para ser avaliado.

    Eddie Howe (8/10):
    A lesão de Bruno Guimarães no primeiro tempo poderia ter comprometido o plano de jogo, mas o treinador soube ajustar a equipe e administrar bem a saída do capitão.

