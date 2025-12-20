+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Chelsea draw at NewcastleGetty/Goal
Richard Mills

João Pedro marca e Reece James é o craque do Chelsea em empate contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês

A incrível cobrança de falta de Reece James abriu caminho para um improvável empate por 2 a 2 para o Chelsea, após um primeiro tempo desastroso contra o Newcastle United. Dois gols nos primeiros 20 minutos de Nick Woltemade colocaram os Magpies no controle, mas um segundo tempo de grandes melhoras salvou um ponto para os Blues. Reece James, o capitão da equipe, liderou pelo exemplo com seu golaço, e logo depois João Pedro garantiu que o emocionante jogo terminasse empatado no sábado

No mesmo terreno que pode ter precipitado a queda da carreira de Nicolas Jackson no Chelsea, após um cartão vermelho petulante durante uma derrota em maio, Cole Palmer tentou acalmar os nervos dos visitantes com uma cavadinha audaciosa que acabou no topo da rede. No entanto, eles ficaram atrás no quarto minuto de jogo, quando Robert Sánchez brilhou ao defender um chute de Anthony Gordon, mas Woltemade pegou o rebote e marcou à curta distância. O goleiro espanhol foi acionado novamente ao desviar um forte chute de Gordon, enquanto os Blues lutavam contra a intensidade inicial dos anfitriões. Os visitantes não estavam conseguindo lidar com os homens de Eddie Howe, e aos 20 minutos os Magpies marcaram o segundo, quando o cruzamento preciso de Gordon foi habilmente desviado por Woltemade com a ponta da chuteira. Pedro Neto, não muito tempo depois, chegou a marcar e diminuir a vantagem adversária, mas, inadvertidamente, tocou na bola com a mão, anulando o gol e encerrando um primeiro tempo em que o Chelsea foi superado em empenho e pressão.

Mas a segunda etapa foi uma história diferente. O Chelsea precisava de uma resposta após o intervalo e conseguiu quando James converteu uma impressionante cobrança de falta de 27 metros do gol. Depois que Trevoh Chalobah escapou de conceder um pênalti por um encontrão com Gordon, João Pedro aproveitou um erro de Malick Thiaw e então colocou a bola por baixo de Aaron Ramsdale a 24 minutos do fim. Ambas as equipes buscaram uma última chance, com Harvey Barnes disparando um voleio bem executado que passou rente ao gol no final. O Chelsea, em quarto lugar, pode sentir que foi um ponto ganho ao invés de dois pontos perdidos, depois de terem estado em desvantagem, mas o treinador Enzo Maresca certamente está em alerta após o desempenho do primeiro tempo.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea no St James' Park...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEAAFP

    Goleiro e Defesa

    Robert Sánchez (7/10):

    Foi, provavelmente, o único jogador a ir para o intervalo com algum crédito, pois fez algumas defesas excelentes, mas sem resultado. O espanhol deu uma excelente assistência para o segundo gol do Chelsea com um passe de longa distância.

    Malo Gusto (4/10):

    Vem tendo um ótimo ano pelo Chelsea, mas este não foi um de seus melhores jogos. Teve muita dificuldade para lidar com o ágil Anthony Gordon.

    Wesley Fofana (6/10):

    Deu a Woltemade um pouco de espaço no segundo gol, e isso custou caro. Pareceu mais confortável à medida que a partida avançava.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Errou ao tentar um corte no primeiro gol de Woltemade e foi muito sortudo por não ter concedido um pênalti ao dar um empurrão em Gordon.

    Marc Cucurella (6/10):

    Assim como muitos de seus companheiros de equipe, o lateral-esquerdo foi muito mais eficaz no segundo tempo, quando o Chelsea voltou para a partida.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEAAFP

    Meio-campo

    Reece James (8/10):

    Estava pressionado no primeiro tempo, mas acertou uma brilhante cobrança de falta de longa distância para dar início às esperanças de uma virada. Continuou a jogar bem na lateral direita após a saída de Gusto, especialmente quando fez um desarme crucial para negar uma tentativa de Harvey Barnes perto da pequena área. Sem ele, não teriam conseguido nada.

    Moises Caicedo (6/10):

    Durante a maior parte do primeiro tempo, foi praticamente invisível enquanto o jogo passava por ele. Mas à medida que o jogo se inclinava a favor do Chelsea, ele melhorou.

    Cole Palmer (6/10):

    Seu toque e distribuição foram um pouco descuidados para seus altos padrões. Melhorou um pouco, mas este confronto não trouxe o melhor dele.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (6/10):

    Mostrou alguns toques agradáveis, mas deu muito espaço e tempo para Gordon cruzar para o segundo gol do Newcastle. Trabalhou incansavelmente, no entanto.

    João Pedro (7/10):

    O ex-jogador do Brighton não teve muita sorte no primeiro tempo, mas aproveitou bem sua chance. Talvez precise de mais apoio no ataque.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Correu muito, mas estava um pouco desordenado no primeiro tempo e teve dificuldades em superar Lewis Miley. Além disso, poderia ter sido expulso por um lance imprudente antes do intervalo. Não foi o seu melhor dia.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Técnico

    Enzo Fernández (7/10):

    Contribuiu para dar um pouco mais de estrutura e controle ao meio-campo do Chelsea. 

    Andrey Santos (5/10):

    Não fez muito saindo do banco. 

    Enzo Maresca (7/10):

    Taticamente, o Newcastle dominou o Chelsea, e no meio-campo, o time parecia muito desequilibrado. Mas sua conversa no intervalo fez maravilhas ao time, que voltou completamente diferente, enquanto o Newcastle perdeu força. Se querem disputar o campeonato, não podem repetir atuações como a do primeiro tempo.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0