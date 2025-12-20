João Pedro marca e Reece James é o craque do Chelsea em empate contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês

No mesmo terreno que pode ter precipitado a queda da carreira de Nicolas Jackson no Chelsea, após um cartão vermelho petulante durante uma derrota em maio, Cole Palmer tentou acalmar os nervos dos visitantes com uma cavadinha audaciosa que acabou no topo da rede. No entanto, eles ficaram atrás no quarto minuto de jogo, quando Robert Sánchez brilhou ao defender um chute de Anthony Gordon, mas Woltemade pegou o rebote e marcou à curta distância. O goleiro espanhol foi acionado novamente ao desviar um forte chute de Gordon, enquanto os Blues lutavam contra a intensidade inicial dos anfitriões. Os visitantes não estavam conseguindo lidar com os homens de Eddie Howe, e aos 20 minutos os Magpies marcaram o segundo, quando o cruzamento preciso de Gordon foi habilmente desviado por Woltemade com a ponta da chuteira. Pedro Neto, não muito tempo depois, chegou a marcar e diminuir a vantagem adversária, mas, inadvertidamente, tocou na bola com a mão, anulando o gol e encerrando um primeiro tempo em que o Chelsea foi superado em empenho e pressão.

Mas a segunda etapa foi uma história diferente. O Chelsea precisava de uma resposta após o intervalo e conseguiu quando James converteu uma impressionante cobrança de falta de 27 metros do gol. Depois que Trevoh Chalobah escapou de conceder um pênalti por um encontrão com Gordon, João Pedro aproveitou um erro de Malick Thiaw e então colocou a bola por baixo de Aaron Ramsdale a 24 minutos do fim. Ambas as equipes buscaram uma última chance, com Harvey Barnes disparando um voleio bem executado que passou rente ao gol no final. O Chelsea, em quarto lugar, pode sentir que foi um ponto ganho ao invés de dois pontos perdidos, depois de terem estado em desvantagem, mas o treinador Enzo Maresca certamente está em alerta após o desempenho do primeiro tempo.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea no St James' Park...