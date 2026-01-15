João Gomes vira alvo de disputa entre Atlético de Madrid e Manchester United

Embora o Atlético de Madrid tenha os recursos financeiros e a vaga imediata, o Manchester United pode ter vantagem na disputa a longo prazo por João Gomes devido às preferências pessoais do jogador. O jornal Marca reporta que os Red Devils estão prontos para brigar com o Atlético pela contratação, e comentários recentes do próprio João indicam um forte desejo de permanecer na Premier League.

Apesar do interesse do líder da Serie A, o Napoli, que, segundo relatos, chegou a um acordo com o estafe do jogador no início desta semana, João declarou publicamente seu compromisso com a situação dos Wolves. "O carinho dos torcedores é incrível e eu realmente quero retribuir", disse ele recentemente. "Vou dar minha vida em campo para que o time possa terminar a temporada livre do rebaixamento."

Essas palavras foram interpretadas como um incentivo para o United. O amor do brasileiro pela intensidade e cultura do futebol inglês sugere que ele preferiria uma transferência para Old Trafford a uma mudança para La Liga ou Serie A. O United está de olho em João Gomes desde a janela de transferências do início da temporada e, com o jogador já estabelecido na Inglaterra, pode se sentir confiante em convencê-lo a permanecer no país, mesmo que uma transferência na próxima temporada pareça mais provável do que uma investida em janeiro.