João Gomes vira alvo de disputa entre Atlético de Madrid e Manchester United

A postura do Wolves continua sendo o maior obstáculo para qualquer interessado. Sob o comando do técnico Rob Edwards, a equipe passou por uma temporada difícil, ocupando atualmente a última posição da tabela com apenas uma vitória e a assustadores 14 pontos de sair da zona. Perder seu meio-campista mais raçudo no meio de uma luta contra o rebaixamento seria visto como uma rendição.
Consequentemente, espera-se que o Wolves adote uma postura irredutível. O clube está ciente de que João é um de seus poucos ativos negociáveis, que poderia render uma quantia enorme, dado o interesse no jogador e o fato de seu contrato ter mais de quatro anos de duração. No entanto, sua importância para a vaga esperança de permanência na Premier League não pode ser subestimada. A maioria dos interessados no jogador, incluindo o United, estariam dispostos a esperar até o fim da temporada. A lógica é estranha, mas coerente: se o Wolves for rebaixado para a Championship, será forçado a vendê-lo, o que potencialmente permitiria que outros clubes conseguissem um negócio melhor do que os mais de 40 milhões de libras atualmente cotados.
O Atlético, porém, não tem o luxo da paciência. Com as oitavas da Liga dos Campeões se aproximando e a disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados na La Liga pela frente, o time precisa de um meio-campista agora.