+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Peter McVitie

João Gomes vira alvo de disputa entre Atlético de Madrid e Manchester United

João Gomes virou alvo de uma disputa pesada no mercado europeu, com Manchester United e Atlético de Madrid atentos ao brasileiro. A saída de Conor Gallagher do time de Simeone abriu espaço para uma investida, e o volante do Wolverhampton aparece como peça-chave para o novo meio-campo colchonero

Manchester United e Atlético de Madrid estão prestes a travar uma disputa acirrada pela contratação do meio-campista do Wolverhampton, João Gomes. O clube espanhol busca desesperadamente um sucessor para Conor Gallagher. O jogador inglês concluiu sua transferência para o Tottenham por 35 milhões de libras nesta semana, deixando uma lacuna no meio-campo de Diego Simeone, e o meia brasileiro foi apontado como a solução ideal para preenchê-la.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Atlético de olho no maestro do Wolves

    A janela de transferências de janeiro ganhou vida com um efeito dominó de alto nível que se estende de Londres a Madri e pode terminar na terra natal dos Wolves. Após a confirmação da saída de Gallagher do Atlético de Madrid para o Tottenham, o clube espanhol voltou imediatamente sua atenção para encontrar um substituto. Seu principal alvo é o combativo meio-campista João Gomes, segundo o Daily Mail, mas eles enfrentam forte concorrência do gigante da Premier League, o Manchester United, que vem monitorando o brasileiro há meses.

    A saída de Gallagher deixou Simeone com poucas opções no meio-campo, e o Atlético de Madrid identificou João como o candidato ideal para suprir essa necessidade de intensidade. No entanto, o caminho para sua contratação está repleto de complicações, principalmente devido à preferência declarada do jogador pelo futebol inglês e ao alto valor atribuído a ele pelo seu atual clube. Com o Napoli também na disputa, uma guerra de ofertas pode estar prestes a acontecer por um dos poucos destaques positivos da difícil temporada do Wolverhampton.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Vou dar minha vida" - Palavras do jogador dão grande impulso ao United

    Embora o Atlético de Madrid tenha os recursos financeiros e a vaga imediata, o Manchester United pode ter vantagem na disputa a longo prazo por João Gomes devido às preferências pessoais do jogador. O jornal Marca reporta que os Red Devils estão prontos para brigar com o Atlético pela contratação, e comentários recentes do próprio João indicam um forte desejo de permanecer na Premier League.

    Apesar do interesse do líder da Serie A, o Napoli, que, segundo relatos, chegou a um acordo com o estafe do jogador no início desta semana, João declarou publicamente seu compromisso com a situação dos Wolves. "O carinho dos torcedores é incrível e eu realmente quero retribuir", disse ele recentemente. "Vou dar minha vida em campo para que o time possa terminar a temporada livre do rebaixamento."

    Essas palavras foram interpretadas como um incentivo para o United. O amor do brasileiro pela intensidade e cultura do futebol inglês sugere que ele preferiria uma transferência para Old Trafford a uma mudança para La Liga ou Serie A. O United está de olho em João Gomes desde a janela de transferências do início da temporada e, com o jogador já estabelecido na Inglaterra, pode se sentir confiante em convencê-lo a permanecer no país, mesmo que uma transferência na próxima temporada pareça mais provável do que uma investida em janeiro.

  • Wolves se mantêm firmes na luta contra o rebaixamento

    A postura do Wolves continua sendo o maior obstáculo para qualquer interessado. Sob o comando do técnico Rob Edwards, a equipe passou por uma temporada difícil, ocupando atualmente a última posição da tabela com apenas uma vitória e a assustadores 14 pontos de sair da zona. Perder seu meio-campista mais raçudo no meio de uma luta contra o rebaixamento seria visto como uma rendição.

    Consequentemente, espera-se que o Wolves adote uma postura irredutível. O clube está ciente de que João é um de seus poucos ativos negociáveis, que poderia render uma quantia enorme, dado o interesse no jogador e o fato de seu contrato ter mais de quatro anos de duração. No entanto, sua importância para a vaga esperança de permanência na Premier League não pode ser subestimada. A maioria dos interessados no jogador, incluindo o United, estariam dispostos a esperar até o fim da temporada. A lógica é estranha, mas coerente: se o Wolves for rebaixado para a Championship, será forçado a vendê-lo, o que potencialmente permitiria que outros clubes conseguissem um negócio melhor do que os mais de 40 milhões de libras atualmente cotados.

    O Atlético, porém, não tem o luxo da paciência. Com as oitavas da Liga dos Campeões se aproximando e a disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados na La Liga pela frente, o time precisa de um meio-campista agora. 

  • Everton v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    A disputa por João se acirra

    A situação coloca João Gomes numa encruzilhada. Por um lado, ele tem a oportunidade imediata de se juntar a um gigante europeu como o Atlético de Madrid e jogar a Liga dos Campeões sob o comando de Simeone. Por outro, ele tem a perspectiva de lutar para salvar o Wolves antes de, potencialmente, realizar o sonho de se transferir para o United.

    Por enquanto, o jogador permanece focado em campo, tendo feito 24 partidas nesta temporada por um time em dificuldades. Mas com a janela de transferências aberta e o Atlético de Madrid gastando uma fortuna após a venda de Gallagher, a determinação tanto do jogador quanto do clube será testada nos próximos dias. Seja uma contratação de última hora em janeiro ou uma novela durante a janela de transferências na próxima temporada, a disputa por João Gomes está a todo vapor.

0