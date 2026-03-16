Joan Laporta é reeleito presidente do Barcelona com vitória esmagadora, apesar das polêmicas revelações de Xavi sobre Lionel Messi

Após sua vitória, Laporta agradeceu aos sócios por sua “demonstração de democracia” e prometeu um período de estabilidade sem precedentes. “Em primeiro lugar, quero dedicar algumas palavras de gratidão a este maravilhoso clube que temos”, comentou ele. “É ótimo ver que os sócios ainda podem escolher quem nos representa. Essa paixão é uma alegria; ela torna o clube especial, por isso, obrigado ao Barça e a todos os sócios que votaram hoje em uma demonstração de democracia. O resultado em si é conclusivo e nos dá muita força — tanta força que nos tornará imparáveis. Continuaremos defendendo o Barcelona contra tudo e todos. Os próximos anos serão emocionantes. Serão os melhores de nossas vidas.”