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Joan Laporta é reeleito presidente do Barcelona com vitória esmagadora, apesar das polêmicas revelações de Xavi sobre Lionel Messi
Uma vitória retumbante em meio à turbulência
Em uma demonstração decisiva de apoio democrático, Laporta manteve a presidência ao conquistar 32.934 votos, superando amplamente os 14.385 de Font. A eleição ocorreu em um contexto de tensão institucional, após as recentes alegações de Xavi de que Laporta teria bloqueado pessoalmente o retorno de Messi em 2023. Apesar dessa “bomba”, uma participação de 42,34% dos membros elegíveis mostrou que a maioria apoiava a trajetória atual de Laporta. As seções eleitorais em toda a Catalunha e Andorra estiveram movimentadas durante todo o domingo, com o Spotify Camp Nou, parcialmente reformado, recebendo mais de 60.000 torcedores para a vitória por 5 a 2 sobre o Sevilla, enquanto os resultados eram finalizados.
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O discurso de vitória desafiador de Laporta
Após sua vitória, Laporta agradeceu aos sócios por sua “demonstração de democracia” e prometeu um período de estabilidade sem precedentes. “Em primeiro lugar, quero dedicar algumas palavras de gratidão a este maravilhoso clube que temos”, comentou ele. “É ótimo ver que os sócios ainda podem escolher quem nos representa. Essa paixão é uma alegria; ela torna o clube especial, por isso, obrigado ao Barça e a todos os sócios que votaram hoje em uma demonstração de democracia. O resultado em si é conclusivo e nos dá muita força — tanta força que nos tornará imparáveis. Continuaremos defendendo o Barcelona contra tudo e todos. Os próximos anos serão emocionantes. Serão os melhores de nossas vidas.”
A sombra de Messi ainda paira sobre o Barça
A eleição correu o risco de ser ofuscada pela revelação de Xavi de que o retorno de Messi havia sido vetado para evitar uma “guerra de poder”. Font tentou tirar proveito disso, instando Messi a revelar a “verdade” e prometendo a presidência honorária ao ícone do clube. No entanto, Laporta conseguiu desviar o foco para o sucesso da equipe de Flick. Enquanto Font argumentava que deixar de comercializar a imagem de Messi estava custando milhões ao clube, os sócios acabaram concordando com a opinião de Laporta de que o argentino merece uma estátua no futuro, mas que seu nome não deve ser “explorado” para ganhos políticos.
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O caminho à frente
Laporta enfrenta agora o desafio de administrar as precárias finanças do clube, ao mesmo tempo em que supervisiona a fase final da terceira etapa da construção do estádio. Em campo, a equipe de Flick busca manter a vantagem de quatro pontos sobre o arquirrival Real Madrid na La Liga, enquanto se prepara para a decisiva partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle United, após o empate em 1 a 1 na partida de ida.
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