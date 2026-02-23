Joan Laporta afirma que Lionel Messi se recusou a cumprimentá-lo na cerimônia do Ballon d'Or 2023, ao revelar sua relação “tensa” com a lenda do Barcelona

Laporta admite que sua relação com um ícone do Barça ficou “tensa” após uma separação emocional em 2021. Foi durante aquele verão, quando as dificuldades financeiras afetaram duramente o Blaugrana, que o grande Messi foi forçado a se despedir da Catalunha.

O Barça, embora sem recursos para renovar o contrato, inicialmente esperava que Messi concordasse em jogar de graça enquanto novos termos eram negociados. Ele foi para o Paris Saint-Germain como agente livre, derramando muitas lágrimas em uma emocionante coletiva de despedida, e acha difícil perdoar aqueles que o forçaram a romper os laços profissionais com o clube que ajudou a transformá-lo em um astro global.