Joan Laporta afirma que Lionel Messi se recusou a cumprimentá-lo na cerimônia do Ballon d'Or 2023, ao revelar sua relação “tensa” com a lenda do Barcelona

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirma que Lionel Messi se recusou a cumprimentá-lo quando ambos participaram da cerimônia do Ballon d'Or 2023. O ícone argentino Messi foi, após sua vitória na Copa do Mundo com a Argentina, a estrela da noite, ao receber sua oitava Bola de Ouro, um recorde. Ele não tinha vontade de encontrar um rosto familiar do Camp Nou.

  • Messi despediu-se do Barcelona em lágrimas durante o verão de 2021.

    Laporta admite que sua relação com um ícone do Barça ficou “tensa” após uma separação emocional em 2021. Foi durante aquele verão, quando as dificuldades financeiras afetaram duramente o Blaugrana, que o grande Messi foi forçado a se despedir da Catalunha.

    O Barça, embora sem recursos para renovar o contrato, inicialmente esperava que Messi concordasse em jogar de graça enquanto novos termos eram negociados. Ele foi para o Paris Saint-Germain como agente livre, derramando muitas lágrimas em uma emocionante coletiva de despedida, e acha difícil perdoar aqueles que o forçaram a romper os laços profissionais com o clube que ajudou a transformá-lo em um astro global.

  • Revelado: Messi ignorou Laporta na Bola de Ouro de 2023

    Messi e Laporta se cruzaram desde então, mas o clima nessas reuniões permaneceu tenso. O último admite isso, contando à Catalunya Radio sobre uma surpreendente indiferença que ocorreu na mais glamorosa das cerimônias de premiação: “A relação com Messi não é mais a mesma.

    Houve também um incidente na cerimônia do Ballon d'Or, quando fui cumprimentá-lo e ele achou que não deveríamos nos cumprimentar. Desde então, houve uma certa aproximação e, com sorte, isso continuará no futuro. A relação está tensa, mas ele é uma lenda do Barcelona.”

