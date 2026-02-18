Jhon Duran recebeu cartão amarelo aos CINCO MINUTOS de sua estreia pelo Zenit, após uma briga feia com um zagueiro adversário

Ao correr atrás de uma bola longa lançada por seu companheiro de equipe, Duran se envolveu em uma disputa com um zagueiro. Após alguns empurrões de ambos os jogadores, o atacante pareceu saltar sobre seu adversário e agarrá-lo pelo pescoço antes de derrubá-lo no chão. Foi uma jogada mais adequada a um ringue de luta livre do que a um campo de futebol, e imediatamente despertou preocupações de que a permanência do atacante em São Petersburgo pudesse ser tão instável quanto suas passagens anteriores pela Europa e pelo Oriente Médio.

Felizmente para Duran, a situação não se transformou em uma briga generalizada. Antes que o árbitro chegasse, os dois jogadores se levantaram e trocaram um rápido aperto de mão. O árbitro então mostrou um cartão amarelo para Duran e disse claramente aos jogadores para se acalmarem. O fato de o jogo ser amistoso pode ter favorecido Duran, com o árbitro adotando uma abordagem mais branda do que seria de se esperar em uma partida competitiva da liga.