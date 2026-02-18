AFP
Jhon Duran recebeu cartão amarelo aos CINCO MINUTOS de sua estreia pelo Zenit, após uma briga feia com um zagueiro adversário
Um momento de loucura na Rússia
Ao correr atrás de uma bola longa lançada por seu companheiro de equipe, Duran se envolveu em uma disputa com um zagueiro. Após alguns empurrões de ambos os jogadores, o atacante pareceu saltar sobre seu adversário e agarrá-lo pelo pescoço antes de derrubá-lo no chão. Foi uma jogada mais adequada a um ringue de luta livre do que a um campo de futebol, e imediatamente despertou preocupações de que a permanência do atacante em São Petersburgo pudesse ser tão instável quanto suas passagens anteriores pela Europa e pelo Oriente Médio.
Felizmente para Duran, a situação não se transformou em uma briga generalizada. Antes que o árbitro chegasse, os dois jogadores se levantaram e trocaram um rápido aperto de mão. O árbitro então mostrou um cartão amarelo para Duran e disse claramente aos jogadores para se acalmarem. O fato de o jogo ser amistoso pode ter favorecido Duran, com o árbitro adotando uma abordagem mais branda do que seria de se esperar em uma partida competitiva da liga.
O caminho turbulento para São Petersburgo
A chegada de Duran ao Zenit marca a mais recente etapa do que se tornou uma trajetória de jogador itinerante em tenra idade. Há pouco mais de um ano, o atacante jogava a Liga dos Campeões pelo Aston Villa, onde era um dos favoritos dos torcedores por sua capacidade de mudar o rumo dos jogos ao sair do banco. Ele passou dois anos no clube de Midlands, marcando 20 gols em 78 partidas em todas as competições, disputando com Ollie Watkins a vaga de titular. No entanto, sua saída do Villa Park foi marcada por tensão, pois ele buscava deixar a Premier League.
A transferência para a Arábia Saudita ocorreu depois que Duran foi fortemente associado a uma transferência para o West Ham e o Chelsea, com o atacante aparentemente pressionando para sair do Villa Park. Ele acabou completando uma transferência controversa para o time saudita Al-Nassr em janeiro do ano passado por uma taxa de £ 64,5 milhões. Sua passagem pela Pro League foi curta, pois logo ele foi emprestado ao Fenerbahçe, da Turquia, supostamente atraído por um salário mais lucrativo, mas não conseguiu se adaptar e viu o contrato ser cancelado após marcar apenas cinco gols.
Questões pendentes sobre disciplina
Embora o talento de Duran seja inegável, seu histórico disciplinar continua sendo um ponto importante para treinadores e olheiros. Durante sua passagem pela Inglaterra, sua agressividade às vezes ultrapassava os limites, principalmente durante um confronto com o Newcastle. Duran foi expulso uma vez durante sua passagem pelo Villa, quando foi julgado por ter chutado o zagueiro Fabian Schar. Esse incidente serviu como um precursor para os relatos sobre sua conduta fora de campo, que começaram a surgir no final de sua passagem pela Premier League.
Também houve relatos sobre a atitude do jogador. O The Athletic informou que, enquanto estava no Villa, houve casos em que ele chegou atrasado e perturbou reuniões da equipe com sua atitude, quase violando as normas disciplinares do clube. Essas preocupações o acompanharam ao Al-Nassr e ao Fenerbahçe, e seu incidente com uma chave de braço poucos minutos após o início de sua carreira no Zenit sugere que o temperamental colombiano ainda não conseguiu controlar totalmente sua tendência impulsiva, que complicou sua rápida ascensão no futebol mundial.
Será que o Zenit conseguirá domar o fogoso colombiano?
O Zenit está passando por um período único, pois continua proibido de competir nas competições da UEFA devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Para Duran, a mudança representa uma chance de recuperar sua forma longe dos holofotes intensos das principais ligas europeias. O gigante russo espera que seu cartão amarelo no início da partida seja apenas um sinal de excesso de entusiasmo, e não um tema recorrente, já que busca integrar sua inegável capacidade física e instinto goleador à sua campanha nacional.
Apesar do cartão amarelo no início da partida, Duran mostrou lampejos do atletismo que já o tornou um dos jovens atacantes mais cobiçados do mundo. No entanto, o incidente do golpe na cabeça serve como um forte lembrete de que, com Duran, muitas vezes se obtém o lado bom e o lado ruim. Se o Zenit conseguir canalizar sua agressividade para o seu finalização, poderá ter um ativo de classe mundial em suas mãos; caso contrário, sua aventura russa poderá ser mais um capítulo curto e caótico em uma carreira já excêntrica.
