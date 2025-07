Jhon Arias, Marcos Leonardo, Vinícius Júnior e os melhores jogadores das quartas de final do Mundial de Clubes

A competição realizada nos Estados Unidos avança em seu mata-mata com atuações de destaque de diversos jogadores

O Mundial de Clubes está afunilando! Após uma fase de grupos repleta de jogos memoráveis, o início do mata-mata manteve o nível de emoção e entregou confrontos históricos. Com a definição dos oito melhores times, as quartas de final prometem um torneio imprevisível até o fim.

Palmeiras e Fluminense são os únicos representantes brasileiros ainda vivos na disputa, após as eliminações de Botafogo (justamente para o Palmeiras) e Flamengo (diante do Bayern de Munique). Ainda assim, o DNA brasileiro segue forte entre os classificados – com destaque especial para a atuação eletrizante de Marcos Leonardo, pelo Al Hilal, diante do Manchester City.

Abaixo, a GOAL destaca quais foram os grandes jogadores dos times que avançaram às quartas de final da competição.