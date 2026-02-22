Jhon Arias estreou bem pelo Palmeiras? Abel Ferreira revela a sua primeira impressão ao ver o colombiano em campo

Em entrevista coletiva após o jogo, Abel Ferreira agradeceu a chegada de Arias e a força do conjunto do Palmeiras, como um todo.

"Primeiro quero agradecer à presidente que contratou um jogador deste nível, isso pra mim é o mais importante. Já disse que não jogo com 11 jogadores, mas com 23 que temos, mais o suporte que temos dos jogadores que subimos da base. Temos nesse momento 28 jogadores, sempre revezamos. Eles foram jogar no sub-20, é importante para eles não só treinar conosco, mas continuar a crescer como jovens. Quero é tê-los comigo, essa dor de cabeça é para mim, ter dois jogadores desse nível é muito bom. Allan tem crescido ao longo deste último ano, mas é sempre mais fácil quando tens jogadores de nível, como Gómez, Mauricio, Andreas, Murilo, Marlon, que ajudam na dinâmica coletiva da equipe. Precisamos disso, de refrescar, os jogadores que jogam nas pontas têm substituições mais frequentes, são aceleradores de jogo, centroavantes, pontas. Ter esses dois jogadores me deixa muito contente."

Depois, elogiou a participação decisiva do colombiano quando esteve em campo contra o Capivariano.

"É um jogador que vai nos ajudar, vocês viram a forma como ele sacou o pênalti. É uma dor de cabeça boa, é isso o que eu quero, ter essa qualidade. Pode jogar por dentro, sim, mas temos Mauricio e o próprio López que pode fazer a função de interior. Neste momento estou a contar com eles mais pela direita ou para a esquerda, com o regresso do Felipe ficamos bem satisfeitos nas pontas, e com essa situação do Sosa poder jogar na frente, um jogador agudo, contratamos pensando na ponta, mas vimos que pode muito bem jogar na frente numa situações dessa, em que o Palmeiras está a ganhar. Opções boas, agradeço por ter esses jogadores ao meu dispor".