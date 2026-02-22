Goal.com
Jhon Arias Palmeiras 2026Cesar Greco/Palmeiras
Felipe Proença

Jhon Arias estreou bem pelo Palmeiras? Abel Ferreira revela a sua primeira impressão ao ver o colombiano em campo

Meia colombiano saiu do banco no segundo tempo da vitória por 4 a 0 sobre o Capivariano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista

Entre as grandes contratações do futebol brasileiro em 2026 e uma das mais caras da história do Brasil, Jhon Arias fez sua estreia com a camisa do Palmeiras, na noite deste sábado.

Relacionado pela primeira vez pelo técnico Abel Ferreira, o meia colombiano foi utilizado no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Capivariano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Mas como foi a atuação do novo camisa 11 do Verdão enquanto esteve em campo? Quais foram as impressões de Abel Ferreira depois da partida? Contamos logo abaixo.

  • Andreas Pereira Jhon Arias Palmeiras 2026Cesar Greco/Palmeiras

    Como foi a estreia de Arias pelo Palmeiras?

    Jhon Arias saiu do banco aos 32 minutos do segundo tempo, entrando lugar de Allan. O colombiano não teve muito tempo de ação, já que ficou cerca de 18 minutos em campo pelo Palmeiras.

    No entanto, ainda conseguiu dar uma contribuição decisiva para o placar final, pois sofreu o pênalti que originou o terceiro gol do Verdão, cobrado por Andreas Pereira.

  • Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Primeiras impressões de Abel Ferreira

    Em entrevista coletiva após o jogo, Abel Ferreira agradeceu a chegada de Arias e a força do conjunto do Palmeiras, como um todo.

    "Primeiro quero agradecer à presidente que contratou um jogador deste nível, isso pra mim é o mais importante. Já disse que não jogo com 11 jogadores, mas com 23 que temos, mais o suporte que temos dos jogadores que subimos da base. Temos nesse momento 28 jogadores, sempre revezamos. Eles foram jogar no sub-20, é importante para eles não só treinar conosco, mas continuar a crescer como jovens. Quero é tê-los comigo, essa dor de cabeça é para mim, ter dois jogadores desse nível é muito bom. Allan tem crescido ao longo deste último ano, mas é sempre mais fácil quando tens jogadores de nível, como Gómez, Mauricio, Andreas, Murilo, Marlon, que ajudam na dinâmica coletiva da equipe. Precisamos disso, de refrescar, os jogadores que jogam nas pontas têm substituições mais frequentes, são aceleradores de jogo, centroavantes, pontas. Ter esses dois jogadores me deixa muito contente."

    Depois, elogiou a participação decisiva do colombiano quando esteve em campo contra o Capivariano.

    "É um jogador que vai nos ajudar, vocês viram a forma como ele sacou o pênalti. É uma dor de cabeça boa, é isso o que eu quero, ter essa qualidade. Pode jogar por dentro, sim, mas temos Mauricio e o próprio López que pode fazer a função de interior. Neste momento estou a contar com eles mais pela direita ou para a esquerda, com o regresso do Felipe ficamos bem satisfeitos nas pontas, e com essa situação do Sosa poder jogar na frente, um jogador agudo, contratamos pensando na ponta, mas vimos que pode muito bem jogar na frente numa situações dessa, em que o Palmeiras está a ganhar. Opções boas, agradeço por ter esses jogadores ao meu dispor".

