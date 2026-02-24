AFP
Jesse Marsch refuta a afirmação de Sam Allardyce de que o ex-técnico do Leeds ajudou a desfazer o trabalho de Marcelo Bielsa em Elland Road
Marsch vs Allardyce: As consequências em Leeds
Allardyce, que foi contratado para uma participação desesperada, mas sem sucesso, em quatro jogos no final daquela temporada, apontou o dedo diretamente para os homens que ocuparam o banco antes dele. Em entrevista ao podcast No Tippy Tappy Football, o ex-técnico da Inglaterra sugeriu que os níveis de condicionamento físico de elite estabelecidos por Bielsa foram desperdiçados por Marsch e Javi Gracia, que assumiram o cargo após a saída de Marsch e do técnico interino inicial Michael Skubala, antes da chegada de Allardyce.
O experiente técnico expressou seu choque com os dados que herdou, sugerindo que o lendário motor “Bielsa-ball” havia parado completamente quando ele chegou a West Yorkshire para tentar evitar o rebaixamento para a Championship.
Big Sam: Leeds Fitness entrou em colapso
Allardyce não se conteve em sua avaliação do declínio físico em Elland Road, observando um contraste gritante entre o time do Leeds que ele enfrentou como adversário e o que acabou treinando. “Bielsa tinha as melhores estatísticas físicas da Premier League, o Leeds era o número 1”, disse Allardyce ao podcast. “Então, quando fui para o Leeds, pensei: ‘Pelo menos eles estão em forma’. [Mas o Leeds estava] entre os três últimos [nas estatísticas físicas].
Os dois treinadores que se seguiram a Bielsa permitiram que as estatísticas físicas caíssem para os três últimos lugares da Premier League. Pensei: 'Se estivermos entre os seis primeiros, pelo menos estamos em forma suficiente para permanecer no jogo, nos organizarmos'.”
O homem frequentemente chamado de “Big Sam” refletiu sobre seus encontros anteriores com os Whites para destacar o quanto ele acredita que os padrões caíram. Durante seu tempo no West Bromwich Albion, ele viu em primeira mão a natureza implacável da equipe que Bielsa havia construído, uma característica que ele sentiu falta durante seu próprio mandato de curta duração. “Lembro-me de quando era técnico do West Brom, [o Leeds de Bielsa] ainda estava jogando nos últimos 20 minutos tão rápido quanto nos primeiros 20 minutos”, acrescentou Allardyce, lamentando a falta de resistência que encontrou no vestiário.
Marsch apresenta os recibos para silenciar seus críticos.
Nunca se esquivando de um confronto, Marsch recorreu às redes sociais para desmontar sistematicamente a narrativa de Allardyce. O atual técnico da seleção canadense apresentou uma série de dados de seu período no comando, que pareciam contradizer a ideia de que a equipe havia se tornado lenta. De acordo com as estatísticas compartilhadas por Marsch, o Leeds continuou sendo uma potência física durante seu mandato, ficando em primeiro lugar na Premier League em quilômetros percorridos, metros percorridos, sprints em alta velocidade, corridas em alta velocidade e sprints gerais. Sua resposta a Allardyce foi curta e incisiva, simplesmente acrescentando: “Sério?”.
A discussão ficou ainda mais acalorada quando Marsch se envolveu com torcedores que questionavam seu legado no clube. Quando um torcedor contestou suas estatísticas, Marsch respondeu: “Semanas 1 a 20. Aprenda a ler, amigo.” O americano parecia determinado a proteger sua reputação profissional, recusando-se a deixar a narrativa de “Big Sam” passar sem contestação. Apesar do atrito, alguns torcedores apoiaram sua decisão de manter sua posição, com Marsch dando um sinal de positivo para um seguidor que sugeriu que os críticos “não valem a pena” no grande esquema das coisas.
Marsch defende seu legado em Leeds
No entanto, o debate tomou um rumo mais sombrio quando um torcedor lembrou aos dois treinadores que suas opiniões eram secundárias em relação ao fato de que o clube acabou sendo rebaixado. “Ninguém se importa com a sua opinião ou com a do Big Sam, o rebaixamento fala por si”, escreveu o torcedor. Marsch foi rápido em esclarecer seu próprio envolvimento na história do clube, respondendo: “Exceto que mantivemos o time na primeira divisão”, referindo-se ao dramático último dia da temporada 2021-22, quando uma vitória sobre o Brentford garantiu a permanência, um momento famoso pela comemoração de Raphinha antes de sua transferência milionária para o Barcelona.
Desde aquele período turbulento, as carreiras dos dois treinadores divergiram significativamente. Enquanto Allardyce não voltou ao banco de reservas desde que não conseguiu salvar o Leeds do rebaixamento, Marsch encontrou uma nova vida no cenário internacional.
Como técnico da seleção canadense, ele está atualmente preparando o país para ser co-sede da Copa do Mundo de 2026. Para os torcedores do Leeds, a era de Bielsa, Marsch e Allardyce continua sendo um período de intensa emoção, mas os dados sugerem que o debate sobre o que deu errado em Elland Road está longe de ser encerrado.
