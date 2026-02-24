Jesse Marsch refuta a afirmação de Sam Allardyce de que o ex-técnico do Leeds ajudou a desfazer o trabalho de Marcelo Bielsa em Elland Road

Allardyce não se conteve em sua avaliação do declínio físico em Elland Road, observando um contraste gritante entre o time do Leeds que ele enfrentou como adversário e o que acabou treinando. “Bielsa tinha as melhores estatísticas físicas da Premier League, o Leeds era o número 1”, disse Allardyce ao podcast. “Então, quando fui para o Leeds, pensei: ‘Pelo menos eles estão em forma’. [Mas o Leeds estava] entre os três últimos [nas estatísticas físicas].

Os dois treinadores que se seguiram a Bielsa permitiram que as estatísticas físicas caíssem para os três últimos lugares da Premier League. Pensei: 'Se estivermos entre os seis primeiros, pelo menos estamos em forma suficiente para permanecer no jogo, nos organizarmos'.”

O homem frequentemente chamado de “Big Sam” refletiu sobre seus encontros anteriores com os Whites para destacar o quanto ele acredita que os padrões caíram. Durante seu tempo no West Bromwich Albion, ele viu em primeira mão a natureza implacável da equipe que Bielsa havia construído, uma característica que ele sentiu falta durante seu próprio mandato de curta duração. “Lembro-me de quando era técnico do West Brom, [o Leeds de Bielsa] ainda estava jogando nos últimos 20 minutos tão rápido quanto nos primeiros 20 minutos”, acrescentou Allardyce, lamentando a falta de resistência que encontrou no vestiário.