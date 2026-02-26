Getty Images Sport
Jesse Lingard vai se juntar ao ex-companheiro de equipe Memphis Depay, enquanto o ex-astro do Manchester United se aproxima de uma transferência surpreendente
Lingard fica sem clube após saída do FC Seoul
Lingard despediu-se do FC Seul em dezembro de 2025, depois de o avançado ter concordado com a rescisão mútua do seu contrato. Desde então, tem procurado um novo clube e tem sido associado a várias equipas. O Wrexham e a Itália pareciam ser destinos potenciais para Lingard, enquanto relatos também associavam o ex-astro da Inglaterra a uma transferência para o Brasil para se juntar ao Remo. De acordo com a ESPN, Lingard parece agora prestes a ingressar no Corinthians, no Brasil.
Lingard deve se juntar a Memphis no Corinthians
O Corinthians estaria em negociações avançadas com Lingard para uma transferência. O time brasileiro planeja oferecer um contrato de um ano e já chegou a um acordo financeiro com o jogador de 33 anos. Se o negócio for concretizado, Lingard jogará ao lado de Memphis mais uma vez. Os dois passaram um tempo juntos em Old Trafford, jogando 31 partidas juntos durante a temporada 2015/16. Memphis se juntou ao Corinthians em 2024 e explicou por que foi atraído pelo clube.
“O motivo pelo qual assinei é muito simples para mim. Cresci na Holanda com raízes africanas, conheço as competições na Europa e joguei por muitos times. À medida que fui ficando mais velho, me perguntei: o que posso fazer para ser mais feliz? Isso é ficar fiel aos meus sentimentos. Tudo na minha vida tem um propósito. Essa aventura deixou meu coração feliz”, disse ele aos repórteres.
“A energia que recebi, os esforços do clube, a recepção dos torcedores... Eu nunca tinha experimentado isso antes. Talvez estejamos jogando em um nível mais alto na Europa, mas não se pode negar que o futebol autêntico vem do Brasil. Esta é a Meca do futebol.”
Surge a teoria de Lingard
As especulações sobre uma possível transferência de Lingard para o Remo geraram rumores sobre o seu futuro. O especialista em futebol sul-americano Tim Vickery disse à talkSPORT que isso poderia ter sido uma forma de despertar o interesse de outros times brasileiros: “Ele está em negociações com um clube chamado Remo, o que significa que muitos dos grandes clubes brasileiros começaram como clubes de remo. De qualquer forma, é um pouco improvável.
O Remo fica bem no norte do Brasil, em Belém, que na verdade é a tradução portuguesa de Bethlehem. Certa vez, um jogador brasileiro foi jogar lá e disse: 'Estou muito honrado por jogar no mesmo lugar onde [Jesus] Cristo nasceu'. E foi preciso explicar que não era bem assim.
“Mas, enfim, o que eu me pergunto é o que está acontecendo aqui, porque o Remo foi promovido recentemente e todos esperam que ele seja rebaixado imediatamente. Após três rodadas do campeonato brasileiro, eles têm dois empates e uma derrota. É uma tarefa difícil ir para lá, Jesse Lingard. Se você for para lá, será uma tarefa difícil. Primeiro, porque você vai lutar contra o rebaixamento o ano todo.
“Segundo, porque olhe o mapa. Atualmente, o coração do futebol brasileiro está no sudeste. Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O Remo, onde eles estão, quase todos os jogos fora de casa são como uma viagem de avião de quatro horas. O Brasil é vasto. Portanto, há maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro do que assinar com o Remo.
O que eu me pergunto, colocando meu chapéu de Dick Dastardly e seu cão risonho, é o que eu faria nessa situação: prolongaria um pouco a negociação para ver se alguém mais apareceria. Talvez haja mais clubes brasileiros... É o que eu faria na situação dele.”
O que vem a seguir?
Lingard tem postado vídeos de si mesmo treinando enquanto aguarda sua próxima transferência e certamente está ansioso para voltar à ação. O próximo jogo do Corinthians será contra o Novorizontino, nas semifinais do Campeonato Paulista, no sábado.
