Jesse Lingard vai se juntar ao ex-companheiro de equipe Memphis Depay, enquanto o ex-astro do Manchester United se aproxima de uma transferência surpreendente

As especulações sobre uma possível transferência de Lingard para o Remo geraram rumores sobre o seu futuro. O especialista em futebol sul-americano Tim Vickery disse à talkSPORT que isso poderia ter sido uma forma de despertar o interesse de outros times brasileiros: “Ele está em negociações com um clube chamado Remo, o que significa que muitos dos grandes clubes brasileiros começaram como clubes de remo. De qualquer forma, é um pouco improvável.

O Remo fica bem no norte do Brasil, em Belém, que na verdade é a tradução portuguesa de Bethlehem. Certa vez, um jogador brasileiro foi jogar lá e disse: 'Estou muito honrado por jogar no mesmo lugar onde [Jesus] Cristo nasceu'. E foi preciso explicar que não era bem assim.

“Mas, enfim, o que eu me pergunto é o que está acontecendo aqui, porque o Remo foi promovido recentemente e todos esperam que ele seja rebaixado imediatamente. Após três rodadas do campeonato brasileiro, eles têm dois empates e uma derrota. É uma tarefa difícil ir para lá, Jesse Lingard. Se você for para lá, será uma tarefa difícil. Primeiro, porque você vai lutar contra o rebaixamento o ano todo.

“Segundo, porque olhe o mapa. Atualmente, o coração do futebol brasileiro está no sudeste. Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O Remo, onde eles estão, quase todos os jogos fora de casa são como uma viagem de avião de quatro horas. O Brasil é vasto. Portanto, há maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro do que assinar com o Remo.

O que eu me pergunto, colocando meu chapéu de Dick Dastardly e seu cão risonho, é o que eu faria nessa situação: prolongaria um pouco a negociação para ver se alguém mais apareceria. Talvez haja mais clubes brasileiros... É o que eu faria na situação dele.”