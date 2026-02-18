Getty Images Sport
Traduzido por
Jesse Lingard, o jogador itinerante? Ex-estrela do Manchester United em negociações para outra transferência improvável após saída do FC Seoul
Lingard disponível após passagem pelo FC Seoul
Lingard está novamente disponível após se despedir do FC Seoul. O ex-jogador do Manchester United surpreendeu a todos ao se transferir para a Coreia do Sul, mas gostou de sua passagem pelo clube. Lingard passou quase dois anos no FC Seoul e falou com carinho sobre sua trajetória no clube em uma postagem de despedida nas redes sociais. Ele escreveu: “Minha passagem pela Coreia do Sul foi incrível — o futebol, a atmosfera e a paixão em torno deste clube são de primeira classe. O amor, o apoio e a gratidão que vocês demonstraram por mim nos últimos dois anos foram realmente incríveis. Sempre serei grato pela oportunidade de jogar por um clube tão importante.”
- Getty Images Sport
Remo em negociações com Lingard
Lingard tem sido associado a clubes da Série A, Feyenoord e Wrexham desde que deixou o FC Seoul, mas agora parece prestes a rumar ao Brasil. De acordo com a Globo, Lingard tem uma oferta do clube brasileiro Remo e as negociações para uma transferência surpreendente estão em andamento. O Remo joga na primeira divisão do futebol brasileiro após ter sido promovido no ano passado. O clube começou a nova campanha com dois empates e uma derrota, ocupando a 16ª posição na tabela. Se Lingard realmente se transferir, ele se juntará a alguns rostos conhecidos da Série A brasileira. O ex-jogador do Manchester United Memphis Depay atualmente joga no Corinthians, enquanto outro ex-Red Devil, Andreas Pereira, está no Palmeiras.
Lingard quer colocar sorrisos nos rostos
A carreira de Lingard o levou a jogar por vários clubes, incluindo Manchester United, West Ham e Nottingham Forest. O meio-campista também foi alvo de críticas em alguns momentos, mas disse à Sky Sports no mês passado que isso não o incomoda mais.
“Na vida, em geral, fora do futebol, dentro do futebol, sempre haverá momentos difíceis mentalmente quando você não está jogando bem e recebe críticas dos torcedores. Às vezes você tem que passar por isso e aprender, e eu aprendi com tudo isso e agora estou em um ponto em que não me importo com o que dizem, não me importo com o que pensam — no final das contas, são apenas palavras. Não dou ouvidos a nada negativo”, disse ele.
“A maioria das coisas é positiva e todas as pessoas que conheci desde que estou em Manchester têm sido positivas, então, para mim, gosto de ser um cara legal, fazer as pessoas sorrirem, ser o cara alegre, mas quando é hora de trabalhar, eu trabalho. Acho que isso foi mal interpretado ao longo dos anos, porque as pessoas acham que eu brinco muito e coisas assim. Dizem que estou sempre dançando, claro que vou dançar — adoro dançar no lugar certo e na hora certa. Mas quando estou no campo de treinamento e em um dia de jogo, estou 100% no modo trabalho.”
- Getty Images Sport
Lingard pronto para jogar?
Lingard não joga competitivamente desde que deixou o FC Seoul em dezembro, mas tem postado atualizações regulares nas redes sociais mostrando seu regime de treinamento. Se ele realmente se transferir para o Remo, estará ansioso para fazer sua estreia o mais rápido possível, dando início a um novo capítulo em sua carreira.
Publicidade