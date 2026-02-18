Jesse Lingard, o jogador itinerante? Ex-estrela do Manchester United em negociações para outra transferência improvável após saída do FC Seoul

A carreira de Lingard o levou a jogar por vários clubes, incluindo Manchester United, West Ham e Nottingham Forest. O meio-campista também foi alvo de críticas em alguns momentos, mas disse à Sky Sports no mês passado que isso não o incomoda mais.

“Na vida, em geral, fora do futebol, dentro do futebol, sempre haverá momentos difíceis mentalmente quando você não está jogando bem e recebe críticas dos torcedores. Às vezes você tem que passar por isso e aprender, e eu aprendi com tudo isso e agora estou em um ponto em que não me importo com o que dizem, não me importo com o que pensam — no final das contas, são apenas palavras. Não dou ouvidos a nada negativo”, disse ele.

“A maioria das coisas é positiva e todas as pessoas que conheci desde que estou em Manchester têm sido positivas, então, para mim, gosto de ser um cara legal, fazer as pessoas sorrirem, ser o cara alegre, mas quando é hora de trabalhar, eu trabalho. Acho que isso foi mal interpretado ao longo dos anos, porque as pessoas acham que eu brinco muito e coisas assim. Dizem que estou sempre dançando, claro que vou dançar — adoro dançar no lugar certo e na hora certa. Mas quando estou no campo de treinamento e em um dia de jogo, estou 100% no modo trabalho.”