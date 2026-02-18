Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Shanghai Port v FC Seoul - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport
Gill Clark

Traduzido por

Jesse Lingard, o jogador itinerante? Ex-estrela do Manchester United em negociações para outra transferência improvável após saída do FC Seoul

O ex-jogador do Manchester United, Jesse Lingard, está sendo associado a outra transferência improvável após sua saída do FC Seoul, da Coreia do Sul. O jogador de 33 anos está agora sem clube e pode estar indo para a América do Sul para o próximo capítulo de sua carreira. Lingard já está em negociações com o Remo, da Brasil, e há otimismo de que um acordo possa ser alcançado.

  • Lingard disponível após passagem pelo FC Seoul

    Lingard está novamente disponível após se despedir do FC Seoul. O ex-jogador do Manchester United surpreendeu a todos ao se transferir para a Coreia do Sul, mas gostou de sua passagem pelo clube. Lingard passou quase dois anos no FC Seoul e falou com carinho sobre sua trajetória no clube em uma postagem de despedida nas redes sociais. Ele escreveu: “Minha passagem pela Coreia do Sul foi incrível — o futebol, a atmosfera e a paixão em torno deste clube são de primeira classe. O amor, o apoio e a gratidão que vocês demonstraram por mim nos últimos dois anos foram realmente incríveis. Sempre serei grato pela oportunidade de jogar por um clube tão importante.”

    • Publicidade
  • Norwich City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remo em negociações com Lingard

    Lingard tem sido associado a clubes da Série A, Feyenoord e Wrexham desde que deixou o FC Seoul, mas agora parece prestes a rumar ao Brasil. De acordo com a Globo, Lingard tem uma oferta do clube brasileiro Remo e as negociações para uma transferência surpreendente estão em andamento. O Remo joga na primeira divisão do futebol brasileiro após ter sido promovido no ano passado. O clube começou a nova campanha com dois empates e uma derrota, ocupando a 16ª posição na tabela. Se Lingard realmente se transferir, ele se juntará a alguns rostos conhecidos da Série A brasileira. O ex-jogador do Manchester United Memphis Depay atualmente joga no Corinthians, enquanto outro ex-Red Devil, Andreas Pereira, está no Palmeiras.

  • Lingard quer colocar sorrisos nos rostos

    A carreira de Lingard o levou a jogar por vários clubes, incluindo Manchester United, West Ham e Nottingham Forest. O meio-campista também foi alvo de críticas em alguns momentos, mas disse à Sky Sports no mês passado que isso não o incomoda mais.

    “Na vida, em geral, fora do futebol, dentro do futebol, sempre haverá momentos difíceis mentalmente quando você não está jogando bem e recebe críticas dos torcedores. Às vezes você tem que passar por isso e aprender, e eu aprendi com tudo isso e agora estou em um ponto em que não me importo com o que dizem, não me importo com o que pensam — no final das contas, são apenas palavras. Não dou ouvidos a nada negativo”, disse ele.

    “A maioria das coisas é positiva e todas as pessoas que conheci desde que estou em Manchester têm sido positivas, então, para mim, gosto de ser um cara legal, fazer as pessoas sorrirem, ser o cara alegre, mas quando é hora de trabalhar, eu trabalho. Acho que isso foi mal interpretado ao longo dos anos, porque as pessoas acham que eu brinco muito e coisas assim. Dizem que estou sempre dançando, claro que vou dançar — adoro dançar no lugar certo e na hora certa. Mas quando estou no campo de treinamento e em um dia de jogo, estou 100% no modo trabalho.”

  • Manchester United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lingard pronto para jogar?

    Lingard não joga competitivamente desde que deixou o FC Seoul em dezembro, mas tem postado atualizações regulares nas redes sociais mostrando seu regime de treinamento. Se ele realmente se transferir para o Remo, estará ansioso para fazer sua estreia o mais rápido possível, dando início a um novo capítulo em sua carreira.

0