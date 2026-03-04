Getty Images
Jesse Lingard está prestes a regressar! O ex-jogador do Manchester United está a poucos dias de estrear pelo Corinthians, após o primeiro treino com o time brasileiro
Primeiro treino no Corinthians
De acordo com o canal de notícias brasileiro Globo, a transferência de Lingard para o Brasil está chegando à sua fase final, já que o ex-atacante do Manchester United se juntou oficialmente aos seus novos companheiros de equipe. O jogador de 33 anos foi visto no CT Joaquim Grava na quarta-feira, marcando seu primeiro dia no campo com o gigante sul-americano após sua saída de Seul.
Enquanto o restante do elenco entrava em campo sob o olhar atento do técnico Dorival Júnior, Lingard permaneceu dentro de casa. Ele se concentrou em um programa personalizado de força e condicionamento físico, projetado para acelerar rapidamente sua preparação para os jogos, enquanto se prepara para embarcar neste novo e ousado capítulo de sua carreira após se tornar um jogador livre em dezembro.
Aguardando aprovação burocrática
Apesar de sua presença visível no campo de treinamento, Lingard ainda não está oficialmente registrado para jogar pelo clube brasileiro. A diretoria do Corinthians está trabalhando diligentemente para superar os obstáculos burocráticos necessários e finalizar o visto de trabalho antes que o contrato de um ano possa ser confirmado.
As avaliações físicas iniciais sugerem que ele precisará de pelo menos uma semana de treinamento intensivo antes de ser considerado apto para disputar partidas oficiais pelo time.
Um reencontro com Memphis Depay
Se a transferência for totalmente concretizada, Lingard voltará a dividir o vestiário com Depay, recriando a parceria ofensiva que formavam em Old Trafford. A dupla disputou 31 jogos juntos pelo United durante a temporada 2015-16, e a transferência bem-sucedida de Depay para o Brasil em 2024 provavelmente influenciou a decisão de Lingard.
Memphis já havia discutido suas motivações para se transferir para o Brasil, afirmando: “O motivo pelo qual assinei é muito simples para mim... Essa aventura deixou meu coração feliz. A energia que recebi, os esforços do clube, a recepção dos torcedores... Eu nunca tinha experimentado isso antes. Talvez estejamos jogando em um nível mais alto na Europa, mas não se pode negar que o futebol autêntico vem do Brasil. Esta é a Meca do futebol.”
Preparações para o confronto contra o Coritiba
Enquanto Lingard se esforçava na academia, o restante do elenco do Timao participava de treinos táticos de alta intensidade em campo. O treino incluiu jogos de três contra três e quatro contra quatro, além de simulações específicas de contra-ataques projetadas para explorar vantagens numéricas sob a orientação rigorosa de Dorival Júnior.
A sessão foi encerrada com uma partida-treino em campo completo, enquanto o técnico prepara sua equipe para os próximos compromissos, especialmente o importante confronto contra o Coritiba na Neo Química Arena na próxima quarta-feira. O clube está aproveitando esse período para gerenciar a carga de trabalho de seus principais jogadores, oferecendo descanso àqueles que mostram sinais de fadiga e, ao mesmo tempo, integrando cuidadosamente os recém-contratados, como Lingard.
