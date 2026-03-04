Jesse Lingard está prestes a regressar! O ex-jogador do Manchester United está a poucos dias de estrear pelo Corinthians, após o primeiro treino com o time brasileiro

De acordo com o canal de notícias brasileiro Globo, a transferência de Lingard para o Brasil está chegando à sua fase final, já que o ex-atacante do Manchester United se juntou oficialmente aos seus novos companheiros de equipe. O jogador de 33 anos foi visto no CT Joaquim Grava na quarta-feira, marcando seu primeiro dia no campo com o gigante sul-americano após sua saída de Seul.

Enquanto o restante do elenco entrava em campo sob o olhar atento do técnico Dorival Júnior, Lingard permaneceu dentro de casa. Ele se concentrou em um programa personalizado de força e condicionamento físico, projetado para acelerar rapidamente sua preparação para os jogos, enquanto se prepara para embarcar neste novo e ousado capítulo de sua carreira após se tornar um jogador livre em dezembro.