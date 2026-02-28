Jess Park é uma das atacantes mais em forma da Europa. Então, como as Lionesses da Inglaterra podem tirar o máximo proveito da craque do Manchester United?

“Estamos chegando ao ponto em que, assim que a bola sai do pé dela, você sabe que vai entrar”, disse o técnico do Red Devils após o jogo. “Assim que você percebe que ela está em posição, sabe que ela vai acertar o alvo.” Ele não está exagerando. Após uma transferência sensacional do Manchester City para o United no meio do ano, esta já é a temporada mais produtiva de Park em termos de gols e assistências.
Agora, com a aproximação dos primeiros jogos das Lionesses em 2026, a grande questão é: como Sarina Wiegman vai aproveitar a excelente forma de Park e tirar o máximo proveito dela com a camisa da Inglaterra?