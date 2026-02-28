Jess Park é uma das atacantes mais em forma da Europa. Então, como as Lionesses da Inglaterra podem tirar o máximo proveito da craque do Manchester United?

Também não é uma pergunta fácil de responder para Wiegman. Anteriormente, quando estava no City, Park jogava regularmente como meio-campista central ou na posição 10, e era assim que ela era frequentemente utilizada pela Inglaterra, com algumas exceções. Também vale a pena notar que, durante esse tempo, Park não era uma jogadora fundamental para as Lionesses, tendo feito apenas uma aparição como substituta durante a campanha triunfante da Euro 2025.

Agora, no United, ela está buscando um papel mais importante no nível internacional, jogando em uma posição diferente. Vestindo o vermelho, Park tem sido escalada principalmente na direita, embora com liberdade para se deslocar para qualquer espaço que aparecer, onde quer que seja, desde que permaneça disciplinada em suas funções defensivas e as cumpra independentemente.

Apesar de sua posição inicial ter mudado nas últimas semanas, após uma série de transferências em janeiro no United que trouxe novos atacantes para o time, essa mensagem permaneceu a mesma, quer ela tenha jogado pela direita, pela esquerda ou pelo centro.