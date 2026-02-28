Goal.com
Jess Park Man Utd England GFX 16:9Getty/GOAL
Jess Park é uma das atacantes mais em forma da Europa. Então, como as Lionesses da Inglaterra podem tirar o máximo proveito da craque do Manchester United?

Assim que Jess Park recebeu a bola na entrada da área do Atlético de Madrid, Marc Skinner percebeu. Ela deu um toque, depois outro para tirar a bola dos pés e se preparar para um chute perfeito com o pé direito, que mandaria a bola por cima da cabeça de todas as defensoras do Atlético, fora do alcance da goleira Lola Gollardo e no ângulo superior, dando ao Manchester United de Skinner uma vantagem inalcançável de 5 a 0 no placar agregado, que garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões Feminina pela primeira vez.

“Estamos chegando ao ponto em que, assim que a bola sai do pé dela, você sabe que vai entrar”, disse o técnico do Red Devils após o jogo. “Assim que você percebe que ela está em posição, sabe que ela vai acertar o alvo.” Ele não está exagerando. Após uma transferência sensacional do Manchester City para o United no meio do ano, esta já é a temporada mais produtiva de Park em termos de gols e assistências.

Agora, com a aproximação dos primeiros jogos das Lionesses em 2026, a grande questão é: como Sarina Wiegman vai aproveitar a excelente forma de Park e tirar o máximo proveito dela com a camisa da Inglaterra?

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Mudança de função

    Também não é uma pergunta fácil de responder para Wiegman. Anteriormente, quando estava no City, Park jogava regularmente como meio-campista central ou na posição 10, e era assim que ela era frequentemente utilizada pela Inglaterra, com algumas exceções. Também vale a pena notar que, durante esse tempo, Park não era uma jogadora fundamental para as Lionesses, tendo feito apenas uma aparição como substituta durante a campanha triunfante da Euro 2025.

    Agora, no United, ela está buscando um papel mais importante no nível internacional, jogando em uma posição diferente. Vestindo o vermelho, Park tem sido escalada principalmente na direita, embora com liberdade para se deslocar para qualquer espaço que aparecer, onde quer que seja, desde que permaneça disciplinada em suas funções defensivas e as cumpra independentemente.

    Apesar de sua posição inicial ter mudado nas últimas semanas, após uma série de transferências em janeiro no United que trouxe novos atacantes para o time, essa mensagem permaneceu a mesma, quer ela tenha jogado pela direita, pela esquerda ou pelo centro.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Difícil de traduzir

    Existem algumas razões pelas quais isso pode não se traduzir tão facilmente na Inglaterra.

    Algumas são óbvias: a Inglaterra e o United não jogam da mesma maneira, e o futebol internacional não é igual ao futebol de clubes. Skinner admitiu isso depois do gol maravilhoso de Park contra o Atlético. “Hoje à noite, há muito espaço, então o jogo é diferente”, destacou. 

    Também é preciso ter os jogadores certos na equipe para que um jogador, ou toda uma linha de ataque, tenha tanta liberdade. No nível dos clubes, isso pode ser construído por meio de transferências e muito tempo de prática.

  • Lauren James England Women 2025Getty Images

    Equilibrando a liberdade

    Há um dilema semelhante aqui com Lauren James, que tem recebido muita liberdade em sua função no Chelsea nas últimas semanas, com excelentes resultados.

    James já ocupou a posição de camisa 10 pela Inglaterra anteriormente e recebeu muito mais liberdade para se movimentar do que outras jogadoras, mas isso nem sempre funcionou para o equilíbrio de toda a equipe. Depois de começar nessa posição central no primeiro jogo das Lionesses na Euro 2025, uma derrota por 2 a 1 para a França, ela foi transferida para uma posição mais ortodoxa na vitória por 4 a 0 sobre a Holanda, na qual a Inglaterra parecia muito melhor estruturalmente.

    Mas, assim como com James, parece que a Inglaterra deve fazer tudo o que puder para tirar o melhor proveito de Park, especialmente quando ela está jogando assim. 

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Forma de voar

    Anteriormente, o melhor retorno de gols e assistências de Park em uma temporada da Superliga Feminina era um total combinado de nove. Nesta campanha, ela já atingiu 10, com seis jogos restantes. Isso além dos quatro que ela conseguiu em outras competições, ajudando o Red Devils a chegar à final da Copa da Liga no mês que vem e às quartas de final da Liga dos Campeões.

    “Quando ela estava no City, tinha uma função muito definida e clara e precisava fazer certas coisas. Isso funcionou para eles, é claro, na época, mas o que fizemos foi tentar neutralizar as pressões que ela teria, colocando-a em espaços aos quais as equipes não estão acostumadas”, explicou Skinner.

    “Se você a coloca em um único espaço, isso pode sufocar a situação. Se você continuar movimentando-a e permitindo que ela tenha essa liberdade, ela criará oportunidades para qualquer um e também marcará gols.”

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Encontrando a fórmula certa

    Com Ella Toone lesionada para esta concentração da Inglaterra, não seria uma grande surpresa ver Park escolhida para jogar no centro. Ela já jogou bem nessa posição pelas Lionesses, sabe o que é esperado dela e sua confiança altíssima só aumentará suas chances de ter um bom desempenho nos próximos jogos.

    Mas será que Wiegman poderia tentar algo diferente e maximizar seus talentos da mesma forma que o United fez? O fato de James também ser uma jogadora que se beneficiaria de uma função mais fluida poderia ajudar? Existe uma maneira de as duas se complementarem na seleção inglesa e trocarem de posição, sem comprometer a defesa?

    “Acho que, às vezes, o clube pode ser um teste para o período internacional. Acho que isso pode mostrar muito à Sarina sobre como ela pode usar a Jess, porque é uma exposição diferente, certo?”, acrescentou Skinner. “Acho que o teste [da Park] é ótimo. Espero que a Sarina também perceba isso. Ela é uma pessoa inteligente, então tenho certeza de que vai perceber e espero que possamos tirar o melhor proveito dela para a Inglaterra também.”

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Bom campo de testes

    Além disso, a próxima semana pode ser o momento perfeito para Wiegman começar a analisar o que funciona melhor. A Inglaterra será a grande favorita no jogo de terça-feira contra a Ucrânia e, novamente, quando receber a Islândia quatro dias depois. O impulso estará no ataque das Lionesses para derrotar suas adversárias, e alguma criatividade na seleção e na formação da equipe pode ajudar muito nesse sentido.

    Pode não ser um campo de testes aplicável a todas as situações. A Inglaterra enfrenta a Espanha em abril, por exemplo, e essa partida será muito diferente das duas que as Lionesses jogarão em seu primeiro acampamento de 2026. Mas, na ausência de amistosos, esta ainda é uma boa oportunidade para Wiegman descobrir como maximizar o talento de Park, uma das jogadoras mais em forma do país no momento, com a camisa da Inglaterra.

