Jeremy Monga: O jovem prodígio que o Leicester está lutando para manter longe das garras de Chelsea, Man City e Real Madrid

O jogador de 15 anos virou o segundo mais jovem a jogar na Premier League e já desperta interesse dos gigantes europeus

A Inglaterra segue revelando jovens talentos no ataque, e o novo nome da vez é Jeremy Monga, joia do Leicester City. Com apenas 15 anos, o ponta já começou a treinar com o time principal dos Foxes e mostra potencial para brilhar tanto no futebol inglês quanto em outros países.

Monga se destaca pelo drible fácil, habilidade com a bola nos pés e boa finalização — qualidades que já chamaram a atenção de gigantes como Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Esses clubes estão de olho no garoto, já que seu contrato com o Leicester está perto do fim.

O clube tenta segurar mais esse talento vindo da base, mas pode ser difícil mantê-lo por muito tempo. A seguir, você confere tudo sobre a nova promessa do futebol inglês.