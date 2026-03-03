Jeremie Frimpong pode voar! O Liverpool precisa que o lateral se mantenha em forma e forneça um fator X para garantir uma classificação entre os cinco primeiros

Ainda assim, enquanto Isak continua afastado devido a uma fratura na perna, Ekitike está se destacando no ataque e Frimpong finalmente está disponível para voltar a jogar após uma recuperação encorajadora contra o West Ham no fim de semana. Não é de surpreender que Slot esteja relutante em correr riscos com Frimpong, já que Conor Bradley não jogará mais nesta temporada, enquanto o infeliz Gomez é muito frágil.
“Não acho que a única posição em que tivemos dificuldades foi a de lateral-direito”, disse o ex-técnico do Feyenoord antes da viagem de terça-feira a Molineux. “Acho que foram mais posições, mas a lateral-direita é provavelmente a que mais se destaca. Portanto, ter Jeremie de volta é muito bom, mas [gerenciar seus minutos] passa pela sua cabeça.”
E especialmente porque o Liverpool voltará a jogar a cada três ou quatro dias durante uma sequência crucial de partidas antes da pausa internacional, que inclui um confronto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, além de partidas contra times em dificuldades, como Wolves e Tottenham, que simplesmente precisam ser vencidas para garantir uma classificação entre os cinco primeiros na Premier League.
“É preciso levar tudo isso em consideração, especialmente com jogadores que estão voltando de lesões”, disse Slot. “Mas também sabemos da importância de cada jogo e prefiro ter esse problema – gerenciar quantos minutos devo dar a ele – do que vê-lo com a equipe médica fazendo sua recuperação.”
De fato, a importância da disponibilidade de Frimpong não pode ser subestimada. Ele esteve envolvido em cinco gols em suas últimas seis partidas em todas as competições e, como o ex-jogador do Liverpool John Aldridge escreveu recentemente no Liverpool Echo, “Frimpong oferece algo diferente dos nossos outros jogadores. Ele é muito rápido, é elétrico”.
De fato, o holandês voador é um verdadeiro divisor de águas e um potencial salvador da temporada – desde que consiga mantê-lo em forma...