Jeremie Frimpong pode voar! O Liverpool precisa que o lateral se mantenha em forma e forneça um fator X para garantir uma classificação entre os cinco primeiros

No entanto, Frimpong não só ofereceu mais opções ofensivas do que Gomez, como também proporcionou mais penetração do que Mohamed Salah tinha produzido durante toda a tarde.

Apenas dois minutos após entrar em campo, ele ganhou uma falta em uma área perigosa após driblar Crysencio Summerville pela ala direita. Momentos depois, ele se livrou novamente e, desta vez, Axel Disasi só conseguiu desviar o cruzamento perigoso de Frimpong para o próprio gol. O jogador da seleção holandesa poderia ter dado outra assistência nos acréscimos, mas Trey Nyoni infelizmente mandou sua inteligente cortada por cima do gol, a apenas 10 metros da linha.

Naquele momento, porém, a falha não importava mais. A resistência do West Ham havia sido completamente quebrada graças a um jogador com potencial para causar um impacto tão grande quanto na conclusão do que até então havia sido uma campanha frustrante tanto para Frimpong quanto para o Liverpool.