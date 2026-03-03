Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jeremie Frimpong Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Jeremie Frimpong pode voar! O Liverpool precisa que o lateral se mantenha em forma e forneça um fator X para garantir uma classificação entre os cinco primeiros

Vinte minutos - foi tudo o que Jeremie Frimpong precisou para mostrar ao Liverpool o que eles estavam perdendo no confronto de sábado pela Premier League contra o West Ham. Os Reds já estavam ganhando por 4 a 2 quando o holandês substituiu Joe Gomez na lateral direita, mas o jogo ainda não tinha acabado. Pelo contrário, Valentin Castellanos tinha acabado de marcar um gol para os visitantes, ameaçados pelo rebaixamento, que estavam causando todo tipo de problema à defesa do Liverpool.

No entanto, Frimpong não só ofereceu mais opções ofensivas do que Gomez, como também proporcionou mais penetração do que Mohamed Salah tinha produzido durante toda a tarde.

Apenas dois minutos após entrar em campo, ele ganhou uma falta em uma área perigosa após driblar Crysencio Summerville pela ala direita. Momentos depois, ele se livrou novamente e, desta vez, Axel Disasi só conseguiu desviar o cruzamento perigoso de Frimpong para o próprio gol. O jogador da seleção holandesa poderia ter dado outra assistência nos acréscimos, mas Trey Nyoni infelizmente mandou sua inteligente cortada por cima do gol, a apenas 10 metros da linha.  

Naquele momento, porém, a falha não importava mais. A resistência do West Ham havia sido completamente quebrada graças a um jogador com potencial para causar um impacto tão grande quanto na conclusão do que até então havia sido uma campanha frustrante tanto para Frimpong quanto para o Liverpool.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substituindo Trent

    Perder Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid foi um duro golpe para o Liverpool, e não apenas do ponto de vista emocional e financeiro. Foi também um grande revés em termos esportivos. 

    Alexander-Arnold nunca foi o melhor zagueiro do mundo, mas sua versatilidade e alcance de passe o tornaram absolutamente essencial para o sucesso do Liverpool sob o comando de Jurgen Klopp — e para a conquista do título na última temporada sob o comando de Arne Slot. Certamente não é coincidência que os Reds — e Salah em particular — tenham marcado muito menos gols nesta temporada, tendo perdido a capacidade de Alexander-Arnold de desmontar as defesas adversárias e causar todo tipo de caos na área adversária com seus passes mortais vindos da lateral.

    No entanto, o Liverpool sentiu que Frimpong ajudaria a preencher o vazio deixado por Alexander-Arnold — e era fácil entender por quê.

    • Publicidade
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    Não se encontram muitos Jeremie Frimpongs.

    Frimpong não era, de forma alguma, um substituto equivalente, já que simplesmente não existe outro lateral direito como Alexander-Arnold no futebol atual. No entanto, no Bayer Leverkusen, o jogador de 25 anos provou ser um verdadeiro pesadelo para os adversários de outras maneiras que, segundo o ex-técnico Xabi Alonso, também o tornavam quase único.

    “Não se encontram muitos Jeremie Frimpongs neste mundo”, disse o técnico bicampeão ao Kolner Stadt-Anzeiger em maio de 2024. “Ele é um jogador muito importante para o nosso sistema, que foi feito sob medida para ele.”

    Frimpong certamente se destacou como lateral na formação 3-4-2-1 de Alonso. Durante suas duas últimas temporadas na Bay Arena, Frimpong marcou mais gols (19) em todas as competições do que qualquer outro zagueiro nas cinco principais ligas da Europa, enquanto apenas Jonathan Clauss (21) e Alejandro Grimaldo (29) superaram suas 19 assistências.

    A terrível mudança de ritmo de Frimpong era o que o tornava tão perigoso, o tipo de ritmo que Slot sentiu que faltava ao Liverpool na lateral após enfrentar a dupla dinâmica do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, na Liga dos Campeões da última temporada.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Possível substituto de Salah

    Slot também revelou, pouco depois de Frimpong ter formalizado sua transferência para Merseyside em 1º de junho, que ele e o restante da equipe de recrutamento do Reds consideravam que o jogador da seleção holandesa era tão bom no ataque que seria uma opção viável para substituir Salah na ala direita durante a campanha do Egito na Copa Africana das Nações. A ideia era que os dois se complementassem perfeitamente, dada a preferência de Salah por cortar para dentro e a predileção de Frimpong por driblar seus adversários pela lateral.

    No entanto, antes do confronto de terça-feira com o Wolves, os dois só haviam começado juntos duas vezes na Premier League. A Copa Africana das Nações obviamente contribuiu para essa estatística infeliz, mas os problemas de lesão de Frimpong foram os principais culpados — e surpreendentes, por sinal. 

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Lesões “difíceis de lidar”

    Frimpong não havia perdido nenhuma partida do Leverkusen por lesão em mais de três anos quando se juntou ao Liverpool, mas ficou fora de 19 jogos desde que chegou a Anfield devido a três problemas diferentes nos tendões.

    O primeiro ocorreu em sua primeira partida na Premier League, contra o Bournemouth; o segundo, após apenas 19 minutos da vitória na Liga dos Campeões contra o Eintracht Frankfurt, no final de outubro. Como resultado, um jogador que marcou (embora por acaso) em sua primeira partida oficial pelo Liverpool, no confronto da Community Shield contra o Crystal Palace, não conseguiu criar nenhum impulso durante seus primeiros quatro meses no clube.

    “Foi muito difícil”, admitiu Frimpong em dezembro. “Não sou o tipo de pessoa que se lesiona. Por isso, é muito difícil para mim lidar com isso, mas tive pessoas, as minhas pessoas, ao meu redor... Acho que isso faz parte do jogo. Lesões acontecem com todo mundo e acho que foi a minha vez. Posso dizer que foi um começo azarado para mim, mas agora estou mais saudável. Me sinto bem.”

    No entanto, pouco mais de um mês depois, ele se lesionou novamente, sendo forçado a sair de campo aos três minutos da goleada por 6 a 0 sobre o Qarabag. O momento foi particularmente cruel, pois Frimpong finalmente começava a mostrar por que o Liverpool o contratou.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    “Tão importante no futebol moderno”

    Houve a participação decisiva na vitória crucial contra o Spurs, em que Frimpong deu assistência a Hugo Ekitike para o gol que acabou sendo o da vitória, e uma assistência para Ryan Gravenberch na vitória por 2 a 1 sobre o Wolves, que fez Slot elogiar seu compatriota.

    “Velocidade, é isso que Jeremie tem, e isso é muito importante e crucial no futebol moderno”, disse o técnico aos repórteres. “Porque para criar algo contra um bloqueio baixo, times que defendem com tantos jogadores, geralmente os times quebram isso com jogadas ensaiadas. Agora, essa não é nossa maior força e, então, ter ele disponível com sua velocidade, porque o primeiro gol que marcamos foi pura habilidade individual – rápido, bam, bam e um cruzamento cortado.

    “OK, estávamos posicionados na posição certa, mas essa é a velocidade que eu sempre quis trazer no verão, e foi isso que fizemos com Hugo (Ekitike), foi isso que fizemos com Jeremie e com Alex (Isak) também. Mas, infelizmente, nem todo o dinheiro que gastamos pudemos usar, e isso tem a ver com as lesões desses jogadores.”

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um bom problema para se ter

    Ainda assim, enquanto Isak continua afastado devido a uma fratura na perna, Ekitike está se destacando no ataque e Frimpong finalmente está disponível para voltar a jogar após uma recuperação encorajadora contra o West Ham no fim de semana. Não é de surpreender que Slot esteja relutante em correr riscos com Frimpong, já que Conor Bradley não jogará mais nesta temporada, enquanto o infeliz Gomez é muito frágil.

    “Não acho que a única posição em que tivemos dificuldades foi a de lateral-direito”, disse o ex-técnico do Feyenoord antes da viagem de terça-feira a Molineux. “Acho que foram mais posições, mas a lateral-direita é provavelmente a que mais se destaca. Portanto, ter Jeremie de volta é muito bom, mas [gerenciar seus minutos] passa pela sua cabeça.”

    E especialmente porque o Liverpool voltará a jogar a cada três ou quatro dias durante uma sequência crucial de partidas antes da pausa internacional, que inclui um confronto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, além de partidas contra times em dificuldades, como Wolves e Tottenham, que simplesmente precisam ser vencidas para garantir uma classificação entre os cinco primeiros na Premier League.

    “É preciso levar tudo isso em consideração, especialmente com jogadores que estão voltando de lesões”, disse Slot. “Mas também sabemos da importância de cada jogo e prefiro ter esse problema – gerenciar quantos minutos devo dar a ele – do que vê-lo com a equipe médica fazendo sua recuperação.”

    De fato, a importância da disponibilidade de Frimpong não pode ser subestimada. Ele esteve envolvido em cinco gols em suas últimas seis partidas em todas as competições e, como o ex-jogador do Liverpool John Aldridge escreveu recentemente no Liverpool Echo, “Frimpong oferece algo diferente dos nossos outros jogadores. Ele é muito rápido, é elétrico”.

    De fato, o holandês voador é um verdadeiro divisor de águas e um potencial salvador da temporada – desde que consiga mantê-lo em forma...

Premier League
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0