Getty Images Sport
Traduzido por
Javier Mascherano “é subestimado porque treina Lionel Messi” no Inter Miami, afirma ex-estrela da seleção americana
- Getty Images Sport
Flexibilidade tática em destaque
Kljestan, agora um proeminente analista da liga, argumenta que a presença de Messi, juntamente com outras contratações de alto nível, como Rodrigo De Paul e German Berterame, distorceu a percepção do público sobre a comissão técnica. Para o ex-jogador da seleção dos Estados Unidos, a narrativa de que o sucesso é garantido com tanto talento é um desserviço ao técnico.
Kljestan insiste que a contribuição de Mascherano é tão vital quanto qualquer jogada mágica do capitão do Miami.
“Acho que não estamos dando a ele o crédito suficiente, porque ele mostrou que também pode resolver as coisas taticamente na hora, que é o que os melhores treinadores do mundo fazem”, afirmou Kljestan ao discutir a crescente influência do técnico, segundo o Marca. “Na semana passada, eles estavam perdendo por 2 a 0 fora de casa para o Orlando, com a torcida contra eles. Ele mudou as coisas no intervalo, tirou um zagueiro, colocou outro atacante e teve um desempenho absolutamente dominante no segundo tempo. Ele está fazendo um ótimo trabalho.”
- Getty
O desafio de gerenciar superestrelas
A teoria de que “qualquer um ganha com Messi” é algo que Kljestan rejeita categoricamente. Ele sugere que a dificuldade do trabalho reside precisamente na natureza de alto perfil do elenco, onde equilibrar egos, expectativas e a integração de talentos emergentes requer um toque delicado e sofisticado da direção técnica.
Falando sobre a pressão única que Mascherano enfrenta, Kljestan explicou: “Nós meio que achamos isso normal porque ele treina o Messi... mas ainda assim é preciso lidar com personalidades, expectativas, jogadores jovens e experientes, e colocá-los na posição certa”.
Consolidando a liderança na MLS
Com sua última vitória, o Inter Miami não só subiu para a quarta posição na tabela da Conferência Leste, como também começou a desmontar a ideia de que é um time de um único jogador. A estrutura tática implementada por Mascherano proporcionou a plataforma para que os “Galácticos” do clube prosperassem, garantindo ao mesmo tempo que a equipe permanecesse resiliente sob pressão.
À medida que os vencedores da MLS Cup de 2025 projetam uma imagem de uma máquina bem lubrificada, o foco está cada vez mais se voltando para o cérebro tático de Mascherano. Enquanto Messi fornece a magia individual, é o ex-meio-campista do Barcelona e do Liverpool que está movendo as peças com a precisão necessária para transformar um conjunto de estrelas em uma verdadeira dinastia esportiva.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Inter Miami?
O Inter Miami enfrenta agora uma semana decisiva que testará a profundidade do seu plantel. Os Herons viajarão primeiro para o GEODIS Park, no dia 11 de março, para enfrentar o Nashville SC na primeira mão das oitavas de final da Concacaf Champions Cup. Após o compromisso continental, a equipe volta rapidamente a concentrar-se na MLS, no dia 14 de março, quando enfrenta o Charlotte FC no Bank of America Stadium.
Publicidade