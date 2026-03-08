Javier Mascherano “é subestimado porque treina Lionel Messi” no Inter Miami, afirma ex-estrela da seleção americana

Kljestan, agora um proeminente analista da liga, argumenta que a presença de Messi, juntamente com outras contratações de alto nível, como Rodrigo De Paul e German Berterame, distorceu a percepção do público sobre a comissão técnica. Para o ex-jogador da seleção dos Estados Unidos, a narrativa de que o sucesso é garantido com tanto talento é um desserviço ao técnico.

Kljestan insiste que a contribuição de Mascherano é tão vital quanto qualquer jogada mágica do capitão do Miami.

“Acho que não estamos dando a ele o crédito suficiente, porque ele mostrou que também pode resolver as coisas taticamente na hora, que é o que os melhores treinadores do mundo fazem”, afirmou Kljestan ao discutir a crescente influência do técnico, segundo o Marca. “Na semana passada, eles estavam perdendo por 2 a 0 fora de casa para o Orlando, com a torcida contra eles. Ele mudou as coisas no intervalo, tirou um zagueiro, colocou outro atacante e teve um desempenho absolutamente dominante no segundo tempo. Ele está fazendo um ótimo trabalho.”