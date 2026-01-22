+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Javier Mascherano banca papel de Suárez no Inter Miami em meio a rumores sobre Germán Berterame

O Inter Miami voltou aos treinos nesta semana e deu início à preparação para a temporada de 2026. Já nos primeiros dias de trabalho, o técnico Javier Mascherano respondeu às perguntas sobre a possível chegada de Germán Berterame e o que isso poderia representar para o papel de Luis Suárez no elenco. Outro destaque foi o novo reforço Facundo Mura, que falou pela primeira vez como jogador dos Herons e classificou como um sonho a oportunidade de dividir o vestiário com Lionel Messi.

    Papéis de Suárez e Berterame

    O Inter Miami retomou oficialmente os treinamentos visando a temporada 2026 da MLS, e as especulações no mercado de transferências não demoraram a ganhar força. Diversos relatos apontam que o clube está próximo de acertar a contratação do atacante Germán Berterame, do Monterrey, com as negociações já em fase avançada.

    Em meio aos rumores, Javier Mascherano foi questionado sobre como uma eventual chegada de Berterame poderia impactar o papel de Luis Suárez no elenco. O treinador argentino foi direto em sua resposta.

    “Luis é um jogador importante para o clube e continuará sendo. Quando iniciarmos a pré-temporada, todos começam do zero. Vamos avaliar o nível de cada jogador e colocar em campo a equipe mais competitiva possível”, afirmou Mascherano.

    O técnico, no entanto, evitou confirmar ou negar diretamente a contratação de Berterame.

    “Queremos um time competitivo. O que posso dizer é que alguns jogadores já chegaram e, com certeza, outros ainda chegarão”, completou.

    O domínio de Berterame na Liga Mexicana

    Berterame vem de uma temporada de destaqueem 2025 pelo Monterrey, com 27 gols e cinco assistências em 47 partidas. Sua intensidade, capacidade de pressão e movimentação constante fazem com que seu perfil se encaixe naturalmente ao lado de Lionel Messi no ataque do Inter Miami.

    "Ser companheiro do Lionel Messi é um sonho que se torna realidade"

    A semana também marcou a primeira aparição de Facundo Mura na mídia como jogador do Inter Miami. O ex-lateral do Racing, da Argentina, não escondeu a emoção com a nova etapa da carreira.

    “Ser companheiro do Lionel Messi é um sonho que se torna realidade. Para todo argentino, para todo sul-americano, para qualquer jogador de futebol, isso deve ser assim. Com Leo, Suárez e [Rodrigo] De Paul, há um grupo importante aqui. Vamos lutar pelos nossos objetivos, e estou muito feliz e animado com o que está por vir”, afirmou Mura.

    O que vem a seguir para o Inter Miami?

    Liderado por Lionel Messi — que atuará pela primeira vez no Estádio Alejandro Villanueva —, o Inter Miami chegará a Lima no dia 23 de janeiro, antes de enfrentar o Alianza Lima no dia seguinte. A partida será disputada durante a Noche Blanquiazul, evento que também marca o início das celebrações pelos 125 anos do clube peruano.

