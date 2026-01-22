Javier Mascherano banca papel de Suárez no Inter Miami em meio a rumores sobre Germán Berterame

O Inter Miami retomou oficialmente os treinamentos visando a temporada 2026 da MLS, e as especulações no mercado de transferências não demoraram a ganhar força. Diversos relatos apontam que o clube está próximo de acertar a contratação do atacante Germán Berterame, do Monterrey, com as negociações já em fase avançada.

Em meio aos rumores, Javier Mascherano foi questionado sobre como uma eventual chegada de Berterame poderia impactar o papel de Luis Suárez no elenco. O treinador argentino foi direto em sua resposta.

“Luis é um jogador importante para o clube e continuará sendo. Quando iniciarmos a pré-temporada, todos começam do zero. Vamos avaliar o nível de cada jogador e colocar em campo a equipe mais competitiva possível”, afirmou Mascherano.

O técnico, no entanto, evitou confirmar ou negar diretamente a contratação de Berterame.

“Queremos um time competitivo. O que posso dizer é que alguns jogadores já chegaram e, com certeza, outros ainda chegarão”, completou.