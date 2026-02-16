Jarrod Bowen vai partir o coração de Danny Dyer?! Previsão de transferência que deixaria o sogro, fanático pelo West Ham, desapontado

Uma fonte já havia revelado ao Heat o desespero de Dyer para que Bowen continuasse sendo um líder em campo no leste de Londres: “Eles sempre brincavam dizendo que Danny preferia que Jarrod traísse sua filha a deixar o West Ham. É claro que ele entende que Jarrod pode ter que sair por causa de sua carreira – ele só está rezando para que o time consiga se recuperar e que Jarrod dê uma última chance ao West Ham”.

Outro ex-jogador do Hammer, o ex-lateral esquerdo da seleção inglesa Nigel Winterburn, já havia dito ao GOAL sobre as grandes decisões que Bowen enfrenta — com sua situação sendo comparada à que a lenda da Premier League enfrentou no Southampton: “Para mim, futebol é ambição. Às vezes, como jogador, você pode estar no clube certo, na hora certa, e eles podem ser bem-sucedidos. Com Bowen, é difícil saber quais são seus verdadeiros pensamentos.

Não estou dizendo para ele pressionar por uma transferência, mas será que ele, se receber uma grande oferta, vai querer considerá-la? O West Ham vai considerar essa oferta por ele? Ele é um jogador talentoso. É muito difícil julgar se esse jogador quer passar para o próximo nível na Premier League, o que pode significar, talvez, um pouco menos de tempo de jogo. No West Ham, ele tem a garantia de ser titular todas as semanas se estiver em forma, não acho que isso esteja em questão. Se você fosse para um dos quatro primeiros, poderia dizer que isso poderia estar em questão — você poderia não ser titular todas as semanas.

Vimos um pouco disso há alguns anos, a mesma situação, com Matt Le Tissier. Ele não queria sair do Southampton, mas havia algumas boas ofertas para ele. Acho que o Manchester United pode ter sido uma delas na época. Ele se sentia confortável onde estava e era isso que ele queria fazer. Você tem que respeitar isso.”