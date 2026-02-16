Getty/GOAL
Jarrod Bowen vai partir o coração de Danny Dyer?! Previsão de transferência que deixaria o sogro, fanático pelo West Ham, desapontado
Bowen casou-se com a família Dyer, fanática pelo West Ham.
Bowen, que é capitão do clube no Estádio de Londres, tem contrato até o verão de 2030. Agora, ele tem laços familiares com o Hammers, além dos profissionais, pois se casou com uma integrante da família Dyer.
Romper esses laços seria difícil, tanto no sentido esportivo quanto emocional, com sua esposa Dani, ex-participante do Love Island, ansiosa para evitar ter que se mudar de suas raízes no East End. Ela já admitiu anteriormente que uma mudança de Jarrod representaria seu maior pesadelo.
No entanto, as dificuldades do West Ham em 2025-26 estão levantando sérias questões sobre quanto tempo Bowen permanecerá em seu ambiente atual. Se o clube for rebaixado, a expectativa é que o jogador, que é uma esperança da Inglaterra para a Copa do Mundo, definitivamente faça as malas.
Bowen poderia sair para outro time da Premier League?
Questionado sobre se Bowen poderia ir contra a vontade de seu sogro ao se juntar a outro time da primeira divisão inglesa, o ex-astro do Hammers Zamora - falando em parceria com o Casino Groups - disse ao GOAL: “Acho que sim. Eles estão indo bem agora, estão entrando em forma e podem se livrar disso. Se eles caírem, ele vai embora.
“Outro que eu acho que não terá falta de opções - e bons clubes também. Será interessante. Eu sei que ele ama o clube, mas você precisa jogar na Premier League. Essa é a principal prioridade.
“Ele vai pensar: ‘minha prioridade agora é a Copa do Mundo, será que consigo entrar na seleção, será que consigo manter o West Ham na Premier League, e depois disso vamos ver’. Não acho que o West Ham ficaria chateado se ele quisesse sair e tentar avançar na carreira em outro lugar.”
Questionado sobre se este é um caso de “agora ou nunca” para Bowen, já que recusar uma transferência aos 29 anos significaria permanecer no West Ham até bem depois dos 30, Zamora acrescentou: “Isso deixará o sogro feliz!”
A saída do Hammers seria o pior pesadelo para os Dyers
Uma fonte já havia revelado ao Heat o desespero de Dyer para que Bowen continuasse sendo um líder em campo no leste de Londres: “Eles sempre brincavam dizendo que Danny preferia que Jarrod traísse sua filha a deixar o West Ham. É claro que ele entende que Jarrod pode ter que sair por causa de sua carreira – ele só está rezando para que o time consiga se recuperar e que Jarrod dê uma última chance ao West Ham”.
Outro ex-jogador do Hammer, o ex-lateral esquerdo da seleção inglesa Nigel Winterburn, já havia dito ao GOAL sobre as grandes decisões que Bowen enfrenta — com sua situação sendo comparada à que a lenda da Premier League enfrentou no Southampton: “Para mim, futebol é ambição. Às vezes, como jogador, você pode estar no clube certo, na hora certa, e eles podem ser bem-sucedidos. Com Bowen, é difícil saber quais são seus verdadeiros pensamentos.
Não estou dizendo para ele pressionar por uma transferência, mas será que ele, se receber uma grande oferta, vai querer considerá-la? O West Ham vai considerar essa oferta por ele? Ele é um jogador talentoso. É muito difícil julgar se esse jogador quer passar para o próximo nível na Premier League, o que pode significar, talvez, um pouco menos de tempo de jogo. No West Ham, ele tem a garantia de ser titular todas as semanas se estiver em forma, não acho que isso esteja em questão. Se você fosse para um dos quatro primeiros, poderia dizer que isso poderia estar em questão — você poderia não ser titular todas as semanas.
Vimos um pouco disso há alguns anos, a mesma situação, com Matt Le Tissier. Ele não queria sair do Southampton, mas havia algumas boas ofertas para ele. Acho que o Manchester United pode ter sido uma delas na época. Ele se sentia confortável onde estava e era isso que ele queria fazer. Você tem que respeitar isso.”
O West Ham conseguirá manter-se na Premier League?
Bowen tem sido uma presença emblemática para o West Ham nas últimas duas temporadas, marcando 34 gols nas duas últimas campanhas. Ele balançou as redes oito vezes nesta temporada, e esse retorno dá ao Hammers a esperança de se manter na Premier League. Eles ainda têm uma diferença de cinco pontos a superar para sair da zona de rebaixamento, com 12 jogos restantes a serem disputados.
