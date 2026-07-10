Jardim liga sinal de alerta para Arrascaeta e explica plano do Flamengo para substituto

Jardim foi direto ao ponto. Para o treinador, o Flamengo precisa reforçar exatamente o setor de Arrascaeta, tanto para cobri-lo nas ausências quanto para dividi-lo em campo quando estiver disponível.

"Agora precisamos entender quanto tempo vai ser necessário para ele voltar ao seu nível. A gente já sabe que muitas vezes ele não consegue jogar os 90 minutos, precisa ser gerido. Por isso acho importante ter um jogador de qualidade também para, junto com o Arrasca, termos soluções. E muitas vezes poderem jogar juntos."

O técnico também lembrou que o controle de minutagem do uruguaio não é novidade — já era necessário na temporada passada. O acúmulo de duas lesões em 2026, com três meses sem atuar, apenas aprofundou a preocupação.

"O Arrascaeta é um jogador fantástico, com uma qualidade enorme, mas às vezes não consegue. Não é só neste ano — no ano passado ele também já não conseguia fazer 90 minutos. Muitas vezes tem que ser gerido para chegar fresco ao longo da temporada. Agora, com esse problema dessa dupla lesão, foram três meses sem jogar. E eu não quero ser pessimista, mas não sei quanto tempo será necessário para um jogador com essas características voltar ao normal."