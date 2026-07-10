Jardim liga sinal de alerta para Arrascaeta e explica plano do Flamengo para substituto

A situação física de Arrascaeta voltou a ser tema no Flamengo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, da Suíça, em amistoso da intertemporada em Portugal, o técnico Leonardo Jardim falou abertamente sobre a recuperação do camisa 10 e admitiu uma incerteza que já preocupa o clube: não sabe quanto tempo será necessário para que o uruguaio volte ao seu melhor nível.
Fora da viagem à Europa, Arrascaeta permaneceu no Rio de Janeiro para seguir o tratamento de uma lesão na panturrilha direita, problema que o impediu de entrar em campo pela seleção uruguaia na Copa do Mundo. Antes disso, o meia já havia ficado afastado por uma fratura na clavícula direita, acumulando cerca de três meses sem atuar em 2026.