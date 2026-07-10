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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Jardim liga sinal de alerta para Arrascaeta e explica plano do Flamengo para substituto

G. De Arrascaeta
Flamengo
L. Jardim

Técnico admite não saber quanto tempo o uruguaio levará para voltar ao melhor nível e reforça busca por reforço no setor

A situação física de Arrascaeta voltou a ser tema no Flamengo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, da Suíça, em amistoso da intertemporada em Portugal, o técnico Leonardo Jardim falou abertamente sobre a recuperação do camisa 10 e admitiu uma incerteza que já preocupa o clube: não sabe quanto tempo será necessário para que o uruguaio volte ao seu melhor nível.

Fora da viagem à Europa, Arrascaeta permaneceu no Rio de Janeiro para seguir o tratamento de uma lesão na panturrilha direita, problema que o impediu de entrar em campo pela seleção uruguaia na Copa do Mundo. Antes disso, o meia já havia ficado afastado por uma fratura na clavícula direita, acumulando cerca de três meses sem atuar em 2026.

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    Preocupação com o meia

    Jardim foi direto ao ponto. Para o treinador, o Flamengo precisa reforçar exatamente o setor de Arrascaeta, tanto para cobri-lo nas ausências quanto para dividi-lo em campo quando estiver disponível.

    "Agora precisamos entender quanto tempo vai ser necessário para ele voltar ao seu nível. A gente já sabe que muitas vezes ele não consegue jogar os 90 minutos, precisa ser gerido. Por isso acho importante ter um jogador de qualidade também para, junto com o Arrasca, termos soluções. E muitas vezes poderem jogar juntos."

    O técnico também lembrou que o controle de minutagem do uruguaio não é novidade — já era necessário na temporada passada. O acúmulo de duas lesões em 2026, com três meses sem atuar, apenas aprofundou a preocupação.

    "O Arrascaeta é um jogador fantástico, com uma qualidade enorme, mas às vezes não consegue. Não é só neste ano — no ano passado ele também já não conseguia fazer 90 minutos. Muitas vezes tem que ser gerido para chegar fresco ao longo da temporada. Agora, com esse problema dessa dupla lesão, foram três meses sem jogar. E eu não quero ser pessimista, mas não sei quanto tempo será necessário para um jogador com essas características voltar ao normal."

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    Declaração reforça prioridade no mercado

    As palavras de Jardim deixam claro o caminho do Flamengo na janela de transferências. O clube busca um meia ofensivo capaz de assumir a função de Arrascaeta, e também de atuar ao lado dele quando o uruguaio estiver disponível, ampliando as opções táticas do elenco.

    A chegada de Carrascal em 2025 indicava uma solução para esse papel, mas o colombiano não conseguiu atingir a expectativa. A carência segue, e o treinador não esconde.

    "A maior carência neste momento é para os corredores, para a meia-ofensiva, que é onde temos o nosso jogador, que é fantástico, mas já não joga há três meses. Por isso acho importante ter um jogador de qualidade também para, com o Arrasca, termos ali soluções."

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    Retorno gradual

    Enquanto o elenco realiza a intertemporada em Portugal, Arrascaeta segue no Rio cumprindo o cronograma de recuperação. Nesta semana, o meia já treinou com bola no Ninho do Urubu, sinal positivo, mas que Jardim trata com cautela.

    A expectativa do departamento de futebol é contar com o uruguaio na retomada do Brasileirão, contra a Chapecoense, no dia 22 de julho. Internamente, porém, há consciência de que o retorno será gradual - tanto pelo longo período sem atuar quanto pelo histórico recente de lesões que marcou o início de sua temporada.

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