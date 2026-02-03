Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
January Transfer Window Winners and Losers GFXGOAL
Mark Doyle

Janela de transferências! Endrick, Manchester City e Cristiano Ronaldo entre os maiores vencedores e perdedores de janeiro de 2026

A janela de transferências de inverno de 2026 fechou na segunda-feira, com a transferência de Jorgen Strand Larsen do Wolves para o Crystal Palace por 48 milhões de libras sendo o maior negócio da última semana

Na verdade, porém, foi um final bastante tranquilo para um mês relativamente calmo no mercado de transferências. De fato, com exceção do Manchester City, a maioria dos principais times europeus praticamente não fez nenhuma contratação no meio da temporada, enquanto houve pouquíssima movimentação na França, Alemanha e Espanha – o que não foi nenhuma surpresa, visto que janeiro é tradicionalmente um período difícil para encontrar jogadores com bom custo-benefício.

No entanto, não faltaram assuntos para discussão nas últimas quatro semanas, já que até mesmo a inatividade foi um tópico importante de debate para vários grupos de torcedores ansiosos para ver seus respectivos clubes reforçarem seus elencos, além de algumas transferências propostas que infelizmente não se concretizaram. 

Com tudo isso em mente, a GOAL está aqui para analisar os maiores vencedores e perdedores da janela de transferências de inverno de 2026...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • VENCEDOR: Endrick

    Foi o poder dos jogadores que levou à demissão de Xabi Alonso no Real Madrid – sem desconsiderar Endrick. No entanto, a relutância do treinador em escalar o brasileiro foi bizarra, e parece ainda mais absurda após o início sensacional de Endrick na Ligue 1.

    Mesmo levando em conta o nível de jogo inegavelmente inferior na França, as atuações do jogador de 19 anos desde sua chegada ao Lyon têm sido extremamente impressionantes, com Endrick marcando quatro gols em suas quatro primeiras partidas pelo Lyon.

    De repente, um jogador que atuou por apenas 99 minutos durante o primeiro semestre da temporada parece mais do que capaz de integrar a seleção brasileira para a Copa do Mundo - principalmente porque a Seleção é comandada por Carlo Ancelotti, sob o comando de quem Endrick marcou sete gols em sua primeira temporada no Bernabéu.

    É claro que o tempo de jogo sempre será um problema para Endrick enquanto Kylian Mbappé permanecer no Real Madrid, mas ele já está aproveitando ao máximo sua oportunidade tão necessária para mostrar que continua destinado a fazer grandes coisas no futebol europeu.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Liverpool

    O Liverpool merece crédito por ter superado a forte concorrência de Chelsea e Manchester United para contratar Jeremy Jacquet, que se juntará aos Reds vindo do Rennes neste verão. No entanto, o Liverpool precisava de um zagueiro agora, não no final da temporada.

    Naturalmente, antes da janela de transferências de inverno, presumia-se que os campeões da Premier League fariam outra investida por Marc Guehi, que já havia gravado seu vídeo de despedida para os torcedores do Crystal Palace antes de sua transferência para o Anfield, no último dia da janela de transferências, ter sido efetivamente bloqueada pelo técnico dos Eagles, Oliver Glasner. No entanto, os Reds não tinham mais intenção de pagar uma taxa por Guehi, com a esperança de que ele chegasse sem custos de transferência ao final da temporada. 

    Guehi, porém, não quis esperar e se transferiu para o Manchester City, um duro golpe para os torcedores do Liverpool, situação que só piorou com a recusa dos Reds em contratar outro zagueiro neste mês. A fúria dos torcedores é perfeitamente compreensível, já que a lesão que encerrou a temporada de Giovanni Leoni, somada à persistente incapacidade de Joe Gomez de se manter em forma, significa que Arne Slot ainda conta com apenas dois zagueiros experientes no elenco.

    Se considerarmos também que o Liverpool está tendo que improvisar meio-campistas na lateral direita porque a temporada de Conor Bradley acabou, Jeremie Frimpong está sofrendo com problemas na coxa e a tentativa frustrada de contratar Lutsharel Geertruida no final de janeiro, fica difícil ser otimista quanto às chances de terminar entre os primeiros colocados da Premier League – muito menos de conquistar um título. 

    A chegada tardia de Jacquet aponta para um futuro mais promissor para os Reds, atualmente em sexto lugar, e sua frágil defesa, mas a verdade é que o elenco do Liverpool está, na realidade, mais fraco agora do que quando a janela de transferências abriu, há um mês.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Manchester City

    Não é fácil conseguir um bom custo-benefício durante a janela de transferências de janeiro. O Manchester City sabe disso por experiência própria, a um custo considerável. Há apenas um ano, contrataram cinco jogadores por um total de 177 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão) – e nenhum deles pode ser considerado um sucesso absoluto.

    No entanto, o City parece ter dado um golpe de mestre neste mês ao contratar dois jogadores experientes da Premier League, Guehi e Antoine Semenyo, por apenas 84 milhões de libras (R$ 600 milhões). É verdade que pagar 20 milhões de libras (R$ 142 milhões) por um zagueiro com apenas seis meses restantes de contrato é incomum, mas não pode ser considerado nada menos que uma pechincha no caso de Guehi, um jogador da seleção inglesa com os melhores anos da carreira pela frente e que ajudou imediatamente Pep Guardiola a resolver sua crise de lesões na zaga.

    Semenyo também causou um impacto imediato no Etihad, o que obviamente não é nenhuma surpresa, dado o bom momento que ele estava vivendo no Bournemouth, e, assim como Guehi, ele era um jogador que quase todos os rivais do City na Premier League adorariam ter contratado neste mês - principalmente o Liverpool.

    Assim, embora a onda de gastos do City em janeiro passado não tenha feito nada para reverter a situação da equipe, as contratações deste ano já os colocaram em uma posição muito melhor para conquistar pelo menos um troféu até o final da temporada.

  • Sunderland v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Crystal Palace

    Em 7 de janeiro, Oliver Glasner afirmou que, embora todos os jogadores do Crystal Palace estivessem disponíveis por um preço justo, acreditava que o capitão Guehi permaneceria em Selhurst Park até o final da temporada. Pouco mais de uma semana depois, Guehi foi vendido ao Manchester City por 20 milhões de libras, o que desmentiu a crença de Glasner de que seu capitão só seria liberado por "uma quantia muito alta".

    O austríaco, que lutou tanto para manter Guehi no verão passado, ficou previsivelmente furioso ao saber do acordo com o City e, no dia seguinte, surpreendeu os repórteres ao revelar que deixará o Palace quando seu contrato expirar no final da temporada.

    Inicialmente, Glasner insistiu que seu anúncio surpreendente não tinha relação com a saída de Guehi, mas após a derrota de sua equipe por 2 a 1 para o Sunderland em 17 de janeiro, ele admitiu que se sentia "abandonado" pelo clube e lamentou o fato de seus jogadores terem tido seus corações "partidos" antes da partida - uma referência muito óbvia e deliberada à notícia da transferência de Guehi para o Manchester United.

    O ambiente em Selhurst Park não melhorou em nada nesse período. O Palace pagou um valor recorde para contratar Strand Larsen, que substituiria Jean-Philippe Mateta, mas a transferência do francês para o Milan acabou não acontecendo. Além disso, o clube não conseguiu fechar a contratação de Dwight McNeil, para grande frustração do ponta e de sua companheira de equipe. 

    Brennan Johnson, pelo menos, chegou mais cedo nesta janela de transferências e o ex-ponta do Tottenham ainda pode se provar uma aquisição útil, mas os torcedores que estavam em êxtase em maio passado agora tentam se conformar com o cenário de pesadelo de ver os principais protagonistas de seu histórico triunfo na Copa da Inglaterra deixarem o clube.

    Essa é a natureza implacável do futebol moderno, é claro, e embora haja muita simpatia pelos torcedores do Crystal Palace, não há nenhuma pelo presidente Steve Parish, que ficou infame por se opor ao auxílio a clubes das divisões inferiores, financeiramente debilitados pela crise da Covid-19, escrevendo: "Os supermercados não são instruídos a ajudar os pequenos comércios". O karma realmente pode ser cruel às vezes!

  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Harvey Elliott

    Harvey Elliott é um dos jovens jogadores mais talentosos da Inglaterra. Não há como contestar essa afirmação. No final da temporada passada, Elliott foi o melhor jogador em campo no Campeonato Europeu Sub-21, com seus cinco gols durante o triunfo dos Young Lions, o que lhe rendeu o prêmio de Melhor Jogador do torneio. O único problema era que, naquela altura, o Liverpool já havia contratado Florian Wirtz, acabando com qualquer esperança que Elliott tivesse de se tornar titular absoluto em sua posição preferida de meio-campista ofensivo em Anfield. 

    Consequentemente, Elliott, a contragosto, decidiu deixar o time para o qual torcia desde criança e se juntou ao Aston Villa por empréstimo. No entanto, o acordo incluía uma cláusula de compra condicional, o que significava que a transferência se tornaria permanente por 35 milhões de libras (R$ 250 milhões) assim que Elliott completasse 10 jogos pelo seu novo time – e isso parecia uma mera formalidade, principalmente depois que o jogador de 22 anos participou dos três primeiros jogos do Villa após a pausa para os jogos das seleções em setembro. Contudo, já estamos em fevereiro e Elliott só participou de sete partidas em todas as competições.

    Basicamente, o Aston Villa, afetado pelo PSR (Fair Play Financeiro da Inglaterra), não quer gastar o pouco dinheiro que tem em um jogador que não convence Unai Emery. E, como ele é dispensável em Merseyside, Elliott ficou em um limbo, já que uma transferência em janeiro para outro clube europeu não foi possível, pois os jogadores estão proibidos de representar mais de duas equipes na mesma temporada.

    Elliott jogou os 90 minutos pela primeira vez nesta temporada no confronto do Villa com o Red Bull Salzburg na semana passada e comentou no Instagram: "Como eu senti falta disso!", enquanto o capitão Tyron Mings respondeu de forma bem-humorada com o meme de Ian Wright: "Pensei que você estivesse morto!".

    Infelizmente, não há nada de engraçado na situação de Elliott, como Emery reiterou após o jogo contra o Salzburg e o confronto de domingo contra o Brentford pela Premier League: a posição do Villa não mudou. Eles ainda não têm intenção de acionar a cláusula de compra até o final da temporada, que começou tão promissora para Elliott, mas que agora está destinada a terminar em amarga frustração.

  • Atalanta BC v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    VENCEDOR: Ademola Lookman

    Ademola Lookman se despediu da "família Atalanta" na noite de segunda-feira. "Depois de quase quatro anos, chegou a hora de dizer adeus", escreveu ele nas redes sociais. "Desde o momento em que cheguei a Bergamo, vocês me acolheram como um dos seus e me incentivaram a ser a melhor versão de mim mesmo."

    "Juntos, fizemos história. Campeões europeus, uma noite que nenhum de nós jamais esquecerá. Marcar um hat-trick em uma final europeia e levantar um troféu com este clube após 61 anos sem títulos ficará para sempre na minha memória."

    A questão é que Lookman já vinha de olho em uma transferência para longe da Atalanta desde aquela noite inesquecível em Dublin, em maio de 2024. Ele chegou a entrar em greve na janela passada para tentar forçar sua ida para a Inter,  depois que o clube de Bergamaschi surpreendentemente rejeitou uma oferta de 45 milhões de euros de seus rivais da Série A, porque insistiam em receber € 50 milhões.

    Em retrospectiva, eles realmente deveriam ter deixado Lookman sair naquela época, visto que ele marcou apenas mais dois gols pela Dea antes de finalmente se sentirem obrigados a aceitar uma oferta de € 35 milhões do Atlético de Madrid, apenas um dia antes do fechamento da janela de transferências de inverno.

    É claro que a Atalanta tem motivos para se sentir um pouco decepcionada com Lookman. Embora ele tenha afirmado o tempo todo que o clube quebrou certas promessas feitas a ele, o jogador nigeriano deveria, sem dúvida, ter demonstrado um pouco mais de respeito pelo clube que, de fato, transformou sua carreira.

    É claro que agora ele não se importa. Aos 28 anos, o atacante londrino finalmente chegou ao tipo de clube de elite europeu que sempre acreditou estar destinado a representar.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Jean-Philippe Mateta

    Poucos jogadores tiveram um dia de fechamento de janela de transferências pior do que Mateta. Talvez nem mesmo Peter Odemwingie.

    O francês, como era de se esperar, queria sair do Crystal Palace, que estava em crise, e, assim que os Eagles fecharam um acordo com o Wolves por Strand Larsen, o caminho ficou livre para Mateta realizar o sonho de se transferir para o Milan.

    No entanto, após realizar exames médicos em Londres no domingo, novos testes em Paris no dia seguinte revelaram um problema no joelho que levou o Milan a desistir da transferência.

    Além de ter que retornar a um clube do qual deixou bem claro que queria sair, agora há relatos de que a lesão detectada pode exigir cirurgia, o que significa que Mateta pode ficar afastado dos gramados por até três meses – o que seria um desastre absoluto para um jogador que espera integrar o elenco de Didier Deschamps para a Copa do Mundo deste ano na América do Norte.

    De fato, considerando que o técnico do Palace, Glasner, revelou que teve que deixar seu atacante estrela de fora do elenco para o confronto de domingo contra o Nottingham Forest porque ele não se sentia "em condições de jogar", só podemos imaginar o que está passando pela cabeça de Mateta agora

  • SS Lazio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Lazio

    A Lazio manteve vivas suas tênues esperanças de classificação para competições europeias ao marcar o gol da vitória no finalzinho do segundo tempo, na partida da Serie A contra o Genoa, na sexta-feira, no Estádio Olímpico. No entanto, apenas 5.000 pessoas estavam presentes para ver o pênalti convertido por Danilo Cataladi nos acréscimos – já que a maioria dos torcedores da Biancocelesti boicotaram a equipe devido à falta de investimento no elenco principal.

    Significativamente, o técnico Maurizio Sarri compartilha da frustração dos torcedores, então ele não os criticou pela ausência em sua entrevista pós-jogo.

    "Foram semanas difíceis por vários motivos", disse o toscano visivelmente magoado à DAZN. "Estou feliz com a resposta da minha equipe em uma noite muito peculiar, sem torcedores no estádio. Não foi fácil, mas como eu disse aos rapazes: 'O que os torcedores fizeram foi um ato de amor'."

    É perfeitamente compreensível por que os torcedores se sentiram compelidos a tomar medidas drásticas. Embora a Lazio tenha contratado cinco jogadores durante a janela de transferências de janeiro, o valor arrecadado com a venda da dupla fundamental Valentin Castellanos e Matteo Guendouzi nos primeiros oito dias da janela de inverno foi apenas metade do que eles receberam. Para piorar ainda mais a situação, o controverso presidente do clube, Claudio Lotito, foi flagrado em vídeo culpando Sarri pela vontade dos jogadores de deixarem a Lazio – o que obviamente não agradou o ex-técnico do Chelsea.

    "Há apenas 10 dias, um jogador entrou no meu escritório chorando antes de ir embora, então não há problema de relacionamento entre mim e o elenco", disse Sarri à DAZN.  "Parece desagradável dizer que um jogador foi vendido porque não se dava bem comigo, especialmente porque os jogadores que saíram me contaram uma versão muito diferente dos fatos." De fato, Sarri afirmou que alguns jogadores "queriam sair porque não veem ambição neste clube".

    Como ponto positivo, a Lazio acabou decidindo não liberar Alessio Romagnoli para o Al Sadd, mas isso se deveu, segundo relatos, aos protestos públicos e privados de Sarri, enquanto o agente do zagueiro alegou posteriormente que seu cliente ainda tinha salários a receber do clube. 

    Portanto, não se surpreenda se as greves dos torcedores continuarem no Estádio Olímpico nas próximas semanas – e talvez até se intensificarem...

  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    VENCEDOR: Paris Saint-Germain

    O Paris Saint-Germain fez de novo! Depois de ter surpreendido o Barcelona com as contratações de Neymar, Xavi Simons, Lionel Messi e Ousmane Dembelé, o clube da Ligue 1 convenceu Dro Fernández a trocar o Camp Nou pelo Parc des Princes durante a janela de transferências de janeiro.

    A saída de Dro é inquestionavelmente mais comparável à de Simons do que à de Neymar em termos de perdas chocantes, mas basta observar a reação à sua saída para perceber o quanto o atacante de 18 anos era valorizado pelo Barcelona. O PSG acabou pagando 8 milhões de euros (R$ 49 milhões) por Dro – € 2 milhões a mais do que sua cláusula de rescisão – numa suposta tentativa de amenizar as relações com o Barça, mas Joan Laporta ainda assim classificou a situação como "desagradável".

    "Tínhamos acertado um novo contrato com o Dro para quando ele completasse 18 anos", explicou o presidente do Barcelona. "E, surpreendentemente, o agente dele nos informou que ele não poderia cumprir o que havia sido combinado."

    Hansi Flick ficou ainda mais furioso com a saída de um jogador que ele havia incluído na turnê de pré-temporada do Barça pelo Japão e Coreia do Sul, antes de lhe dar a oportunidade de estrear na equipe principal em setembro.

    "Eu me esforço muito com os jogadores jovens e os ajudo a melhorar, mas há muitas pessoas ao redor deles," disse Flick. "Há jogadores de futebol que têm 17 ou 18 anos, mas que têm pessoas que tomam decisões. Não quero dizer mais."

    E ele realmente não precisava; a frustração de Flick era óbvia – e totalmente compreensível. O Barça perdeu mais um grande talento, enquanto o PSG ganhou um.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-NICEAFP

    PERDEDOR: Defesa do Chelsea

    Aproximadamente 48 horas antes do fechamento da janela de transferências, surgiram rumores de que o Chelsea havia vencido a disputa pela contratação de Jeremy Jacquet. A Sky Sports chegou a afirmar que o francês estava interessado apenas em se juntar aos Blues.

    Assim, foi uma surpresa bastante desagradável para os torcedores do Chelsea – e para algumas fontes supostamente bem posicionadas – quando se descobriu que Jacquet não chegaria a Stamford Bridge neste mês, e que, em vez disso, havia acertado uma transferência para o Liverpool no fim da temporada.

    O Chelsea respondeu ao revés trazendo Mamadou Sarr de volta do empréstimo ao clube irmão, o Strasbourg, mas o retorno do jogador de 20 anos ao oeste de Londres dificilmente parece ser a solução para a vulnerabilidade do Chelsea no centro da defesa – e não é como se Jacquet fosse proporcionar o tipo de experiência que um time ridiculamente jovem tanto precisa.

    Todd Boehly e sua equipe gastaram muito dinheiro nos últimos anos, mas, embora tenham reunido jogadores extremamente talentosos no meio-campo e no ataque, ainda pecam muito na falta de qualidade e liderança na defesa.

    O temor óbvio dos torcedores agora é que a fragilidade defensiva do Chelsea possa custar a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, o que só intensificaria as críticas sobre sua estratégia de contratações.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Cristiano Ronaldo

    O Al Nassr reduziu a diferença para o líder do Campeonato Saudita, Al Hilal, na segunda-feira, com uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Al Riyadh. Cristiano Ronaldo, porém, não participou da importante vitória, e não por estar lesionado ou doente. Segundo relatos generalizados, o craque do Al Nassr teria se recusado a jogar devido à falta de reforços no elenco durante a janela de transferências de inverno.

    Cristiano aparentemente sente que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que possui os quatro principais times do país, tem favorecido os rivais do Al Nassr no mercado de transferências - e o Al Hilal em particular.

    O líder do campeonato certamente fez boas contratações em janeiro, trazendo o ex-zagueiro do Arsenal, Pablo Mari, bem como o vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema, que chegou sem custos de transferência após desentendimentos com seu antigo clube, o Al Ittihad. Foi esta última transferência que supostamente teria sido a gota d'água para Cristiano Ronaldo, resultando na recusa do português em jogar contra o Al-Riyadh.

    Obviamente, o espírito competitivo de CR7 foi o que o tornou uma figura lendária no futebol, e é claro que a sua incapacidade de conquistar um título importante desde que se mudou para o Oriente Médio o incomoda enormemente. No entanto, isso parece apenas mais uma birra de um quarentão mimado.

    Lembrem-se, o Al Nassr fez de Ronaldo o jogador mais bem pago do mundo, ao mesmo tempo que o cercou de jogadores de renome como Sadio Mané, João Félix e Kingsley Coman – sendo que os dois últimos chegaram ao Al Awwal Park apenas no verão passado. E o que devem pensar os seus colegas de equipa do facto de ele claramente acreditar que nem todos eles são suficientemente bons para uma equipa com aspirações ao título? 

    Talvez, então, o problema não seja a falta de qualidade ou de opções no Al Nassr, mas sim a falta de liderança e responsabilidade do seu capitão. Se Cristiano queria que o Al Nassr gastasse ainda mais em novas contratações, ele poderia ter ajudado aceitando uma redução salarial! 

  • Elche CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Atlético de Madrid

    É raro um clube conseguir lucrar durante uma janela de transferências e ainda assim terminar com um elenco mais forte – mas é exatamente isso que o Atlético de Madrid conseguiu fazer.

    O Atléti arrecadou 63 milhões de euros com a venda de jogadores como Conor Gallagher e Giacomo Raspadori para o Tottenham e a Atalanta, respectivamente. Em seguida, no último dia da janela de transferências, fechou a contratação de Ademola Lookman por € 35 milhões, antes de fechar com Rodrigo Mendoza, do Elche, e Obed Vargas, do Seattle Sounders.

    Lookman representa, sem dúvida, uma melhoria em relação a Raspadori, e embora seu desempenho recente na Serie A não seja bom, isso se deve em grande parte às suas divergências com o clube, como demonstrado por suas atuações impressionantes pela Nigéria na Copa Africana de Nações.

    Mendoza, por sua vez, representa um grande feito para o Atlético, já que clubes como Barcelona, Arsenal e Manchester City estavam todos interessados no meio-campista de 20 anos. Vargas, por sua vez, foi um dos melhores jogadores da MLS na última temporada e já se consolidou na seleção mexicana para a Copa do Mundo.

    Seria pedir demais que os novos reforços impulsionassem o time de Diego Simeone de volta à disputa pelo título da La Liga, visto que atualmente estão 10 pontos atrás do líder Barcelona, mas as contratações feitas no último dia da janela de transferências certamente darão um impulso ao Atlético de Madrid antes do complicado jogo dos playoffs da Liga dos Campeões contra o Club Brugge, ainda este mês.

  • CA Osasuna v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: O resto da Europa

    O Villarreal só tinha a si mesmo a culpar por ser um dos quatro times eliminados da Liga dos Campeões desta temporada, faltando ainda uma rodada para o fim do campeonato. O Submarino Amarelo perdeu jogos que jamais deveria ter perdido, principalmente contra Pafos, Copenhagen e Ajax. No entanto, não há dúvidas de que sua campanha foi afetada negativamente pela perda do atacante Yeremy Pino, em agosto.

    "Somos uma equipe da Liga dos Campeões", destacou o técnico Marcelino, "e tínhamos um jogador da seleção espanhola, mas o Crystal Palace, que não é um dos principais clubes da Inglaterra, apareceu e o contratou por uma quantia significativa de dinheiro e com um salário maior do que qualquer time espanhol poderia pagar."

    Novamente, embora não haja desculpa para o Villarreal ter conquistado apenas um ponto em oito jogos da Liga dos Campeões, não há dúvidas quanto à veracidade de sua afirmação de que os clubes da La Liga (com a notável exceção do Real Madrid) são incapazes de competir com seus rivais da Premier League no mercado de transferências.

    Mas não são apenas os clubes espanhóis. Em todo o continente, apenas o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain estão agora em posição de desafiar até mesmo os times ingleses de meio de tabela por jogadores de ponta, como demonstra o fato de os clubes da Premier League terem gasto mais dinheiro do que as outras quatro ligas do "Big Five" juntas pela segunda janela de transferências consecutiva.

    O resultado final é uma concentração de talento na Premier League que permitiu que cinco de suas equipes avançassem diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto times espanhóis como Villarreal e Athletic Club caíram na primeira fase.

    Assim, embora todo esse domínio do mercado de transferências seja ótimo para o futebol inglês, é uma preocupação para aqueles que gostariam de ver ligas igualmente competitivas e de alta qualidade em toda a Europa.

0