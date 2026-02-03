Janela de transferências! Endrick, Manchester City e Cristiano Ronaldo entre os maiores vencedores e perdedores de janeiro de 2026

Harvey Elliott é um dos jovens jogadores mais talentosos da Inglaterra. Não há como contestar essa afirmação. No final da temporada passada, Elliott foi o melhor jogador em campo no Campeonato Europeu Sub-21, com seus cinco gols durante o triunfo dos Young Lions, o que lhe rendeu o prêmio de Melhor Jogador do torneio. O único problema era que, naquela altura, o Liverpool já havia contratado Florian Wirtz, acabando com qualquer esperança que Elliott tivesse de se tornar titular absoluto em sua posição preferida de meio-campista ofensivo em Anfield.

Consequentemente, Elliott, a contragosto, decidiu deixar o time para o qual torcia desde criança e se juntou ao Aston Villa por empréstimo. No entanto, o acordo incluía uma cláusula de compra condicional, o que significava que a transferência se tornaria permanente por 35 milhões de libras (R$ 250 milhões) assim que Elliott completasse 10 jogos pelo seu novo time – e isso parecia uma mera formalidade, principalmente depois que o jogador de 22 anos participou dos três primeiros jogos do Villa após a pausa para os jogos das seleções em setembro. Contudo, já estamos em fevereiro e Elliott só participou de sete partidas em todas as competições.

Basicamente, o Aston Villa, afetado pelo PSR (Fair Play Financeiro da Inglaterra), não quer gastar o pouco dinheiro que tem em um jogador que não convence Unai Emery. E, como ele é dispensável em Merseyside, Elliott ficou em um limbo, já que uma transferência em janeiro para outro clube europeu não foi possível, pois os jogadores estão proibidos de representar mais de duas equipes na mesma temporada.

Elliott jogou os 90 minutos pela primeira vez nesta temporada no confronto do Villa com o Red Bull Salzburg na semana passada e comentou no Instagram: "Como eu senti falta disso!", enquanto o capitão Tyron Mings respondeu de forma bem-humorada com o meme de Ian Wright: "Pensei que você estivesse morto!".

Infelizmente, não há nada de engraçado na situação de Elliott, como Emery reiterou após o jogo contra o Salzburg e o confronto de domingo contra o Brentford pela Premier League: a posição do Villa não mudou. Eles ainda não têm intenção de acionar a cláusula de compra até o final da temporada, que começou tão promissora para Elliott, mas que agora está destinada a terminar em amarga frustração.