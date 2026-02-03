Janela de transferências! Endrick, Manchester City e Cristiano Ronaldo entre os maiores vencedores e perdedores de janeiro de 2026

A Lazio manteve vivas suas tênues esperanças de classificação para competições europeias ao marcar o gol da vitória no finalzinho do segundo tempo, na partida da Serie A contra o Genoa, na sexta-feira, no Estádio Olímpico. No entanto, apenas 5.000 pessoas estavam presentes para ver o pênalti convertido por Danilo Cataladi nos acréscimos – já que a maioria dos torcedores da Biancocelesti boicotaram a equipe devido à falta de investimento no elenco principal.
Significativamente, o técnico Maurizio Sarri compartilha da frustração dos torcedores, então ele não os criticou pela ausência em sua entrevista pós-jogo.
"Foram semanas difíceis por vários motivos", disse o toscano visivelmente magoado à DAZN. "Estou feliz com a resposta da minha equipe em uma noite muito peculiar, sem torcedores no estádio. Não foi fácil, mas como eu disse aos rapazes: 'O que os torcedores fizeram foi um ato de amor'."
É perfeitamente compreensível por que os torcedores se sentiram compelidos a tomar medidas drásticas. Embora a Lazio tenha contratado cinco jogadores durante a janela de transferências de janeiro, o valor arrecadado com a venda da dupla fundamental Valentin Castellanos e Matteo Guendouzi nos primeiros oito dias da janela de inverno foi apenas metade do que eles receberam. Para piorar ainda mais a situação, o controverso presidente do clube, Claudio Lotito, foi flagrado em vídeo culpando Sarri pela vontade dos jogadores de deixarem a Lazio – o que obviamente não agradou o ex-técnico do Chelsea.
"Há apenas 10 dias, um jogador entrou no meu escritório chorando antes de ir embora, então não há problema de relacionamento entre mim e o elenco", disse Sarri à DAZN. "Parece desagradável dizer que um jogador foi vendido porque não se dava bem comigo, especialmente porque os jogadores que saíram me contaram uma versão muito diferente dos fatos." De fato, Sarri afirmou que alguns jogadores "queriam sair porque não veem ambição neste clube".
Como ponto positivo, a Lazio acabou decidindo não liberar Alessio Romagnoli para o Al Sadd, mas isso se deveu, segundo relatos, aos protestos públicos e privados de Sarri, enquanto o agente do zagueiro alegou posteriormente que seu cliente ainda tinha salários a receber do clube.
Portanto, não se surpreenda se as greves dos torcedores continuarem no Estádio Olímpico nas próximas semanas – e talvez até se intensificarem...