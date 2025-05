Na mira do Wrexham! Jamie Vardy, Patrick Bamford e as 8 potenciais contratações a serem feitas por Ryan Reynolds e Rob McElhenney para a segunda divisão do Campeonato Inglês

Um dos clubes mais badalados da Inglaterra chegou à Championship — e a GOAL lista, abaixo, algumas opções para reforçar a equipe em 2025/26...

Uma vez que a poeira se abaixar após a promoção do Wrexham à segunda divisão do futebol inglês, os bastidores do clube já se voltam para os preparativos visando a disputa da Championship. O próprio Ryan Reynolds — astro de Hollywood e coproprietário do clube, ao lado de Rob McElhenney — admite que já está com a cabeça no futuro: "é difícil não começar imediatamente a pensar na próxima temporada".

Diante do altíssimo nível de competitividade da Segundona inglesa, o elenco responsável pelo feito histórico deve passar por mudanças significativas nos próximos meses — não só para garantir a permanência, mas também para sonhar com o acesso à Premier League.

O técnico Phil Parkinson sabe bem o tamanho do desafio que vem pela frente. "Temos muito trabalho a fazer neste meio de ano porque sabemos que vamos entrar em uma divisão gigantesca, considerando o peso dos clubes que estão nela", disse à BBC. "Vamos tirar uma ou duas semanas para avaliar tudo, olhar com calma para o mercado e entender o que precisamos fazer".

Mais artigos abaixo

Mas quais serão os reforços do Wrexham para a Segundona? A GOAL separou aqui oito opções - algumas 'dos sonhos', outras mais realistas...