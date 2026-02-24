Carragher deixou clara sua opinião sobre Gyokeres, dizendo recentemente, no final de dezembro, que Gabriel Jesus e Kai Havertz são opções melhores para o ataque de Mikel Arteta.

Ele afirmou: “O único ponto negativo desta noite para o Arsenal é que Gyokeres não deveria ser titular, quando eles têm jogadores como este.

Em alguns jogos, quando Jesus estiver um pouco mais em forma, ele deve ser titular. Ele é um jogador melhor do que Gyokeres — isso é um fato.”

“No passado, questionou-se se [Jesus] era bom o suficiente para o Arsenal conquistar o campeonato. Mas, neste momento, ele é melhor do que o jogador que contrataram e que pensavam que lhes iria garantir o título. Havertz ou ele como avançado central são melhores jogadores do que Gyokeres. Falta-lhe requinte e qualidade quando pensamos no que têm no banco. Acho que o Arsenal precisa melhorar em relação a Gyokeres e eles têm jogadores que podem fazer isso em Jesus.”