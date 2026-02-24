Getty Images
Jamie Carragher estava errado! O atacante do Arsenal, Viktor Gyokeres, foi comparado a Alan Shearer após as críticas anteriores da lenda do Liverpool
Carragher já havia criticado Gyokeres anteriormente
Carragher deixou clara sua opinião sobre Gyokeres, dizendo recentemente, no final de dezembro, que Gabriel Jesus e Kai Havertz são opções melhores para o ataque de Mikel Arteta.
Ele afirmou: “O único ponto negativo desta noite para o Arsenal é que Gyokeres não deveria ser titular, quando eles têm jogadores como este.
Em alguns jogos, quando Jesus estiver um pouco mais em forma, ele deve ser titular. Ele é um jogador melhor do que Gyokeres — isso é um fato.”
“No passado, questionou-se se [Jesus] era bom o suficiente para o Arsenal conquistar o campeonato. Mas, neste momento, ele é melhor do que o jogador que contrataram e que pensavam que lhes iria garantir o título. Havertz ou ele como avançado central são melhores jogadores do que Gyokeres. Falta-lhe requinte e qualidade quando pensamos no que têm no banco. Acho que o Arsenal precisa melhorar em relação a Gyokeres e eles têm jogadores que podem fazer isso em Jesus.”
Derby marca dois gols e provoca reviravolta surpreendente
O atacante sueco teve dificuldades para se afirmar durante a primeira metade da temporada, mas as coisas mudaram rapidamente. Com seus dois gols na goleada do Arsenal por 4 a 1 sobre o Tottenham Hotspur, Gyokeres agora soma oito gols nos últimos 12 jogos pelo Arsenal, e Carragher reconheceu que pode ter se enganado em sua avaliação inicial sobre o ex-jogador do Sporting CP.
Ele disse à Sky Sports: “O que eu gosto em Viktor Gyokeres é sua mentalidade.
Não acho que ele seja um atacante de classe mundial ou um atacante incrível para o Arsenal nos próximos cinco anos.
Mas adoro a sua mentalidade. Ele não tem falta de confiança, simplesmente recebe a bola e marca, é uma mentalidade semelhante à de Alan Shearer.
Como Gary Neville disse em seu comentário, acho que essa foi a melhor atuação de Gyokeres com a camisa do Arsenal, foi um finalização absolutamente fantástica.”
“Gyokeres é parecido com Alan Shearer”
A inconsistência anterior de Gyokeres parecia ter aberto as portas para Jesus ou Havertz, que tiveram que lidar com lesões nesta temporada. No entanto, ele parece ter garantido seu lugar no time titular de Arteta, com Carragher elogiando o espanhol por continuar a demonstrar confiança em sua contratação no verão, comparando-o também ao artilheiro recordista da Premier League, Shearer.
Carragher acrescentou: “Ele pode ser [vital]. E o mérito é do técnico. Achei que eles tinham que se afastar de Gyokeres e pensei que, em algum momento, isso poderia custar caro.
Mas o técnico continuou com ele semana após semana e a força que ele mostrou neste jogo foi muito parecida com a de Alan Shearer.
Estávamos observando os atacantes que o Arsenal tinha e achei que ele estava bem abaixo na hierarquia. E algumas vezes fiquei bastante surpreso que Gyokeres ainda estivesse no time.
Mas o técnico foi justo, porque o manteve no time e ele retribuiu em um dos jogos mais importantes do Arsenal na temporada.”
Gyokeres quer continuar a sua boa fase
Embora Gyokeres esteja um pouco aquém dos números ridículos que alcançou pelo Sporting com o Arsenal nesta temporada, a reviravolta na forma não é nada além de algo positivo para os Gunners antes dos meses finais cruciais da temporada. Os londrinos do norte ainda têm chances de conquistar vários troféus nesta temporada e abriram cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da tabela da Premier League após a vitória no clássico contra o Spurs, apesar de terem jogado uma partida a mais.
Seu próximo jogo é outro clássico londrino, desta vez contra o Chelsea, no domingo.
