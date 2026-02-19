Jamie Carragher está “feliz” com a perda de pontos do Arsenal na disputa pelo título da Premier League e indica seus favoritos para vencer

A disputa pelo título da Premier League teve mais uma reviravolta dramática na noite de quarta-feira, quando o Arsenal desperdiçou uma vantagem confortável contra o Wolves, último colocado da tabela. A equipe de Arteta parecia estar a caminho de conquistar três pontos vitais após estabelecer uma vantagem de dois gols, mas acabou sofrendo um gol de empate devastador nos acréscimos.

Este último revés vem logo após outro empate contra o Brentford, deixando a porta aberta para o City diminuir a diferença para apenas dois pontos, caso vença o jogo que tem a menos. Embora o resultado tenha causado pânico entre os torcedores do Emirates, um comentarista de renome surpreendentemente acolheu bem o desdobramento.

A lenda do Liverpool, Carragher, confessou que ficou realmente satisfeito ao ver os Gunners tropeçarem em Molineux. Em entrevista à CBS Sports, o ex-zagueiro explicou que sua reação não foi motivada por qualquer malícia em relação ao clube londrino, mas sim pelo desejo de uma narrativa mais emocionante à medida que a temporada chega ao seu clímax.