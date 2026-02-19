Getty/GOAL
Jamie Carragher está “feliz” com a perda de pontos do Arsenal na disputa pelo título da Premier League e indica seus favoritos para vencer
Gunners perdem a liderança em desastre no Molineux
A disputa pelo título da Premier League teve mais uma reviravolta dramática na noite de quarta-feira, quando o Arsenal desperdiçou uma vantagem confortável contra o Wolves, último colocado da tabela. A equipe de Arteta parecia estar a caminho de conquistar três pontos vitais após estabelecer uma vantagem de dois gols, mas acabou sofrendo um gol de empate devastador nos acréscimos.
Este último revés vem logo após outro empate contra o Brentford, deixando a porta aberta para o City diminuir a diferença para apenas dois pontos, caso vença o jogo que tem a menos. Embora o resultado tenha causado pânico entre os torcedores do Emirates, um comentarista de renome surpreendentemente acolheu bem o desdobramento.
A lenda do Liverpool, Carragher, confessou que ficou realmente satisfeito ao ver os Gunners tropeçarem em Molineux. Em entrevista à CBS Sports, o ex-zagueiro explicou que sua reação não foi motivada por qualquer malícia em relação ao clube londrino, mas sim pelo desejo de uma narrativa mais emocionante à medida que a temporada chega ao seu clímax.
Torcedores neutros saem ganhando com o drama pelo título se intensificando
Carragher observou que um líder isolado muitas vezes diminui a tensão nos últimos meses da campanha, e a incapacidade do Arsenal de garantir a vitória faz com que a disputa pelo título continue sendo um espetáculo de grande audiência para os torcedores neutros em todo o mundo. O empate realmente mudou o rumo da campanha, com a narrativa voltando a se concentrar na capacidade mental dos Gunners de suportar a pressão implacável exercida pela máquina vencedora de Pep Guardiola.
Ao perder pontos, o Arsenal garantiu que todos os próximos jogos tenham um peso imenso, impedindo que a temporada termine mais cedo. Com o City agora à espreita, a margem para erros evaporou para Arteta. Carragher acredita que essa tensão é exatamente o que torna a Premier League a liga mais assistida do mundo.
O comentarista explicou que esse ambiente força os competidores a mostrarem seu verdadeiro caráter sob os holofotes, ao mesmo tempo em que fornece material infinito para análises e debates. “O que eu não quero, a menos que seja meu próprio time, é que alguém fuja com o título da liga, então estou feliz com o resultado desta noite”, explicou Carragher.
Carragher quer entretenimento e variedade
“Isso torna tudo mais emocionante e nos dá assuntos para conversar; cria histórias entre agora e o final da temporada. Então, acho que é bom para a Premier League”, disse Carragher ao discutir o impacto do empate em 2 a 2. Ele enfatizou que as altas apostas são essenciais para a saúde da primeira divisão inglesa, garantindo que o “final da temporada” permaneça imprevisível.
Apesar de sua alegria com a perda de pontos, o ex-jogador da seleção inglesa foi rápido em esclarecer sua preferência final quanto ao destino do troféu. “Acho que prefiro que o Arsenal vença, porque acho que é bom para uma liga ter vencedores diferentes. Isso significaria que, nos últimos três anos, teríamos três vencedores diferentes, o que acho bom”, admitiu.
A preferência de Carragher por uma vitória do Arsenal vem do desejo de ver uma mudança no cenário do futebol inglês após um período em que o City ou o Liverpool conquistaram os últimos oito títulos. Ele acredita que um novo nome no troféu significaria uma era mais competitiva, quebrando o domínio que caracterizou a última década.
No entanto, ele continua cauteloso com a ameaça representada por Guardiola, que tem um histórico comprovado de perseguir líderes nos últimos meses. Ele observou que a batalha psicológica agora será tão crucial quanto a tática, já que o Arsenal busca se livrar do rótulo de “time fracassado” que ficou com eles depois de terminar em segundo lugar na Premier League três vezes consecutivas.
O obstáculo psicológico para Arteta
Arteta agora precisa encontrar uma maneira de reenergizar seus jogadores e corrigir as falhas defensivas que permitiram ao Wolves arrancar um ponto no último minuto. Com uma viagem difícil ao Etihad Stadium ainda no calendário, o time de Manchester agora sabe que seu destino está efetivamente em suas próprias mãos, se conseguir manter uma sequência perfeita de resultados.
O tema recorrente do colapso no final da temporada paira no ar, e o empate em Molineux pouco contribuiu para dissipar a ideia de que a pressão pode estar afetando os Gunners. Para Carragher e os torcedores neutros, o tropeço é um presente que mantém a temporada viva, mas para o Arsenal, representa uma ferida potencialmente fatal em sua busca pelo primeiro título da liga em mais de duas décadas.
O Arsenal tentará retomar a corrida pelo título neste fim de semana, quando enfrenta o North London Derby no domingo.
