Jamie Carragher está errado sobre Trent Alexander-Arnold: o Liverpool é gigante, mas nada supera o Real Madrid

Ida do lateral-direito para o maior clube do mundo é uma prova da evolução recente do futebol inglês

Então, o pior segredo do futebol foi revelado: Trent Alexander-Arnold vai para o Real Madrid. Ainda não é oficial, mas não há mais volta, agora que o lateral-direito do Liverpool acordou um contrato de cinco anos com os merengues a partir de julho.

Ninguém está muito surpreso com isso, já que o Real Madrid deixou suas intenções claras desde o início do ano, quando até fez uma proposta para tentar tirar o jogador de 26 anos do Liverpool na janela de janeiro. De acordo com o Marca, o jogador decidiu já em 2023 — logo após seu melhor amigo, Jude Bellingham, ter se transferido para os Blancos — que seu tempo no Liverpool terminaria.

Muitos torcedores do Liverpool estão, claro, irritados – um deles já até se filmou colocando fogo em uma camisa de Alexander-Arnold e outros pedem que o jogador seja deixado de fora do time pelo restante da temporada. Também houve as análises mais ponderadas, reconhecendo que não é fácil recusar jogar no Santiago Bernabéu, mas expressando decepção pelo fato de Alexander-Arnold não querer passar toda a sua carreira no Liverpool.

Mas ambas as conclusões estão, em última instância, erradas. O Real Madrid tem sido e sempre será o destino principal para qualquer jogador de futebol, exceto talvez para aqueles que cresceram torcendo pelo Barcelona. E o fato de o maior clube do mundo querer contratar Alexander-Arnold deveria, na verdade, ser celebrado...