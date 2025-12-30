James Rodríguez se aproxima de acordo surpreendente para jogar em clube da MLS, nos Estados Unidos
O próximo passo de James
Desde que deixou o Real ao fim de 2020, James passou a ter uma carreira bastante itinerante. O camisa 10 da seleção colombiana atuou por Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo e Rayo Vallecano antes de chegar ao León. Pelo clube mexicano, disputou 34 partidas, com cinco gols marcados e nove assistências. Agora, de acordo com o Marca, a tendência é que ele siga para a MLS. O jornalista Óscar Orstos informa que o Columbus Crew trabalha para fechar o negócio, mesmo estando atualmente sem treinador, após a saída de Wilfried Nancy para o Celtic.
- Getty Images
Outros interessados?
James também estaria no radar do Orlando City, e chegou a ter o nome ligado ao Santos, embora o clube brasileiro tenha negado qualquer interesse. Com 122 jogos pela seleção colombiana, o meia sonha com uma vaga na Copa do Mundo de 2026 e já deixou claro que deseja conquistar o título com seu país, provavelmente em seu último Mundial. James completará 35 anos em 2026 e ainda não levantou um grande troféu pela Colômbia. Ele foi vice-campeão da Copa América, mas não conquista um título internacional desde o Torneio de Toulon de 2011, vencido pela seleção de base.
“Jogar uma Copa do Mundo é sempre uma alegria enorme. Agora, aos 34, acho ainda mais especial, porque o futebol passa, o tempo passa para todos. Estou muito animado para essa Copa. Estamos todos no mesmo caminho. Com o time que temos, podemos encarar qualquer adversário, porque somos uma grande seleção. Estamos disputando coisas grandes. Uma Copa do Mundo, e queremos vencê-la”, afirmou.
A trajetória em Copas
James se tornou uma estrela em Mundiais, especialmente em 2014, quando marcou, de longe, um belo gol de voleio que acabou eleito o mais bonito do torneio. A finalização rendeu ao colombiano o Prêmio Puskás, além da Chuteira de Ouro, com seis gols na campanha da Colômbia até as quartas de final, quando a equipe foi eliminada pelo Brasil. James foi o primeiro jogador desde Ronaldo, em 2002, a marcar cinco ou mais gols em uma edição de Copa do Mundo. Ele deixou o gramado em lágrimas após a derrota para a Seleção e afirmou que “uma grande equipe havia nascido” naquele momento. Desde então, porém, a Colômbia não voltou a atingir o mesmo patamar, chegando inclusive a ficar fora da Copa de 2022, no Catar. Caso se firme em um novo clube da MLS, James pode ajudar a mudar esse cenário no próximo ano.
De fato, Rodríguez segue sendo peça central nos planos da Colômbia. Ele atuou em todos os jogos das Eliminatórias, marcou gols contra Argentina e Bolívia, deu assistências diante de Argentina, Chile e Brasil, além de participar diretamente de dois gols na última partida contra a Venezuela. James também teve papel importante na Copa América de 2024, mas a seleção acabou derrotada por Lionel Messi e companhia na final, após a prorrogação.
- Getty Images
E agora, James?
A Colômbia já conhece dois de seus adversários na fase de grupos do Mundial: Uzbequistão e Portugal. O terceiro rival sairá do confronto entre Nova Caledônia, Jamaica e República Democrática do Congo. Antes disso, James espera definir seu futuro, com o Columbus Crew cada vez mais próximo de fechar a contratação.
Caso a negociação avance, ele poderá se juntar a nomes como Lionel Messi e Son Heung-min nos Estados Unidos, reforçando ainda mais o crescimento da MLS. James seria, sem dúvida, uma contratação de peso para o Columbus Crew — e também para o Orlando City, caso o negócio tome outro rumo.