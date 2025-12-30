James Rodríguez se aproxima de acordo surpreendente para jogar em clube da MLS, nos Estados Unidos

James também estaria no radar do Orlando City, e chegou a ter o nome ligado ao Santos, embora o clube brasileiro tenha negado qualquer interesse. Com 122 jogos pela seleção colombiana, o meia sonha com uma vaga na Copa do Mundo de 2026 e já deixou claro que deseja conquistar o título com seu país, provavelmente em seu último Mundial. James completará 35 anos em 2026 e ainda não levantou um grande troféu pela Colômbia. Ele foi vice-campeão da Copa América, mas não conquista um título internacional desde o Torneio de Toulon de 2011, vencido pela seleção de base.

“Jogar uma Copa do Mundo é sempre uma alegria enorme. Agora, aos 34, acho ainda mais especial, porque o futebol passa, o tempo passa para todos. Estou muito animado para essa Copa. Estamos todos no mesmo caminho. Com o time que temos, podemos encarar qualquer adversário, porque somos uma grande seleção. Estamos disputando coisas grandes. Uma Copa do Mundo, e queremos vencê-la”, afirmou.