Getty Images
Traduzido por
James Milner admite que pensou que sua carreira havia acabado após uma lesão terrível, antes de quebrar o recorde da Premier League
James Milner: O imparável 654
O marco ocorre 24 anos depois que Milner, ainda adolescente, estreou no Leeds United, sob o comando de Terry Venables. Desde aquele dia em 2002, ele se tornou um jogador versátil, conquistando três títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra, duas Copas da Liga e a Liga dos Campeões, atuando por Newcastle, Aston Villa, Manchester City e Liverpool. No entanto, uma terrível lesão no joelho sofrida contra o Arsenal na última temporada ameaçou encerrar prematuramente sua carreira lendária, deixando-o afastado dos gramados por nove meses e exigindo uma extensa cirurgia de reconstrução.
- Getty Images Sport
No momento em que a aposentadoria se aproximava
A gravidade da lesão foi tal que Milner ficou sem poder apoiar o peso sobre a perna durante meio ano. A cirurgia resultou em danos nos nervos de um tendão, levando a um panorama sombrio durante as suas sessões de reabilitação. Refletindo sobre os dias difíceis da sua recuperação, Milner admitiu que mesmo os seus colegas mais próximos do departamento médico esperavam que ele pusesse um ponto final na sua carreira como jogador. O desgaste físico e mental do processo de recuperação fez com que a perspectiva de quebrar o recorde de longa data de Barry parecesse um sonho distante e impossível enquanto ele assistia das arquibancadas.
“Acho que provavelmente em dezembro da última temporada, acho que até mesmo Sean [Duggan, fisioterapeuta do Brighton] disse que achava que eu talvez voltasse por duas semanas e dissesse: ‘Para mim chega’”, revelou Milner. “Era muito improvável naquela época [que eu quebraria o recorde de participações], para ser honesto, mas tive a sorte de ter boas pessoas ao meu redor. Pessoas que acreditaram em mim e um bom grupo de jogadores com quem estou jogando.”
Um retorno recorde ao topo
Desafiando as probabilidades, Milner retornou no último dia da campanha anterior e ganhou uma extensão de contrato de um ano no Amex Stadium. Ele tem sido uma figura fundamental sob o comando de Fabian Hurzeler nesta temporada, fazendo 16 partidas para finalmente ultrapassar Barry. Apesar da magnitude da conquista, que ele comemorou usando chuteiras personalizadas com o número 654 bordado, o meio-campista permaneceu caracteristicamente modesto. Seus companheiros de equipe acabaram tendo que levá-lo à força até a torcida visitante no Gtech Community Stadium para reconhecer o momento histórico.
“É um número grande e é bom chegar lá. Obviamente, tem-se falado muito sobre isso”, observou Milner após o apito final. “Para mim, pessoalmente, não é algo que eu tenha buscado. Não é algo, algo individual, que eu busque. Você faz parte de uma equipe. A união da equipe, poder entrar no vestiário e comemorar a vitória com os rapazes — é por isso que você joga futebol.”
- Getty Images Sport
Elogios de um chefe mais jovem
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, que é oito anos mais novo que seu meio-campista recordista, ficou impressionado com a condição física de Milner. O técnico alemão revelou que, apesar da idade e do trauma causado pela lesão no ano anterior, Milner continua liderando as métricas de condicionamento físico. Hurzeler sugeriu que a idade biológica do veterano não corresponde ao seu desempenho em campo, onde ele continua ultrapassando e superando jogadores com metade da sua idade durante os treinos exaustivos na base do clube em Lancing.
Com seu contrato atual prestes a expirar no final da temporada, já crescem as especulações sobre se o novo rei das participações da Premier League renovará por mais um ano. Milner provou que ainda pode competir no mais alto nível e se recusou a fechar as portas para continuar sua jornada em sua 25ª campanha na primeira divisão. Quando questionado especificamente se acreditava ter mais um ano pela frente para ampliar ainda mais seu recorde, o veterano simplesmente respondeu: “Vamos ver”.
Publicidade