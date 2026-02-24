James Milner admite que pensou que sua carreira havia acabado após uma lesão terrível, antes de quebrar o recorde da Premier League

A gravidade da lesão foi tal que Milner ficou sem poder apoiar o peso sobre a perna durante meio ano. A cirurgia resultou em danos nos nervos de um tendão, levando a um panorama sombrio durante as suas sessões de reabilitação. Refletindo sobre os dias difíceis da sua recuperação, Milner admitiu que mesmo os seus colegas mais próximos do departamento médico esperavam que ele pusesse um ponto final na sua carreira como jogador. O desgaste físico e mental do processo de recuperação fez com que a perspectiva de quebrar o recorde de longa data de Barry parecesse um sonho distante e impossível enquanto ele assistia das arquibancadas.

“Acho que provavelmente em dezembro da última temporada, acho que até mesmo Sean [Duggan, fisioterapeuta do Brighton] disse que achava que eu talvez voltasse por duas semanas e dissesse: ‘Para mim chega’”, revelou Milner. “Era muito improvável naquela época [que eu quebraria o recorde de participações], para ser honesto, mas tive a sorte de ter boas pessoas ao meu redor. Pessoas que acreditaram em mim e um bom grupo de jogadores com quem estou jogando.”