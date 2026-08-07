Jair Ventura após classificação do Vitória na Copa do Brasil: "Se perder, volto a ser burro"

O Vitória está de volta às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro deu uma resposta contundente diante da torcida ao golear o Athletico-PR por 4 a 0, reverter a desvantagem e garantir vaga entre os oito melhores da competição.

Após a classificação, o técnico Jair Ventura concedeu entrevista coletiva marcada por desabafo, ironia e valorização do desempenho da equipe. Alvo de críticas nas últimas semanas pelo estilo de jogo considerado defensivo, o treinador afirmou que a percepção sobre seu trabalho muda de acordo com os resultados e destacou a evolução ofensiva do time.

Além de avançar na competição, o Vitória assegurou mais R$ 4 milhões em premiação, chegando a R$ 9 milhões arrecadados nesta edição da Copa do Brasil. O adversário das quartas de final será conhecido em sorteio marcado para a próxima terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF.