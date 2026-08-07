Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080743611.jpgSports Press Photo
Gabriel Marin

Jair Ventura após classificação do Vitória na Copa do Brasil: "Se perder, volto a ser burro"

J. Ventura
Vitória
Copa do Brasil

Técnico desabafa após goleada sobre o Athletico-PR, rebate críticas ao estilo de jogo e celebra classificação histórica do Leão às quartas de final

O Vitória está de volta às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro deu uma resposta contundente diante da torcida ao golear o Athletico-PR por 4 a 0, reverter a desvantagem e garantir vaga entre os oito melhores da competição.

Após a classificação, o técnico Jair Ventura concedeu entrevista coletiva marcada por desabafo, ironia e valorização do desempenho da equipe. Alvo de críticas nas últimas semanas pelo estilo de jogo considerado defensivo, o treinador afirmou que a percepção sobre seu trabalho muda de acordo com os resultados e destacou a evolução ofensiva do time.

Além de avançar na competição, o Vitória assegurou mais R$ 4 milhões em premiação, chegando a R$ 9 milhões arrecadados nesta edição da Copa do Brasil. O adversário das quartas de final será conhecido em sorteio marcado para a próxima terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1076482620.jpgZUMA Press Wire

    "Se perder, volto a ser burro", diz Jair ao falar sobre críticas

    Um dos momentos mais marcantes da entrevista aconteceu quando Jair Ventura comentou a pressão constante vivida pelos treinadores no futebol brasileiro.

    Questionado após a grande atuação do Vitória, o comandante afirmou que o reconhecimento costuma durar pouco e lembrou que uma derrota para o Flamengo, próximo compromisso da equipe, pode fazer com que as críticas retornem imediatamente.

    "A vida do treinador é ficar aliviado. Agora tem o Flamengo e, se eu perder, volto a ser burro, retranqueiro, covarde, idiota... Já é tudo de novo. Preciso ganhar mais para ficar mais tempo sentado aqui. Fico feliz porque aqui estou vencendo mais e posso seguir".

    Desde o fim da Copa do Mundo, Jair vinha sendo alvo de críticas pelo modelo de jogo adotado, frequentemente rotulado como excessivamente defensivo. A goleada sobre o Athletico serviu como resposta em um momento de pressão sobre o trabalho da comissão técnica.

    Assista Copa do Brasil, NBA e maisAssine já!
    • Publicidade
  • imago-sport-1080743653.jpgSports Press Photo

    Eficiência ofensiva faz a diferença na classificação

    Apesar das cobranças, Jair Ventura defendeu que o Vitória já apresentava evolução nas partidas anteriores, mas pecava nas conclusões das jogadas.

    Antes da goleada sobre o Athletico-PR, o Leão havia marcado apenas um gol desde o retorno do calendário nacional, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a principal diferença esteve na eficiência diante do gol.

    "O que estava acontecendo é que eu vinha sempre aqui com desculpa de perdedor, dizendo que o time criava, mas não marcava. Mas é verdade. Hoje tivemos números bons novamente, mas, dessa vez, a bola entrou. Foram quatro bolas na casinha e a classificação para a próxima fase, o que importa".

    O desempenho ofensivo colocou fim ao jejum recente da equipe e garantiu uma das vitórias mais expressivas do clube na temporada.

  • imago-sport-1080741807.jpgSports Press Photo

    Provocação a Odair Hellmann e elogios à versatilidade do Vitória

    Jair Ventura também aproveitou a entrevista para responder a uma declaração do técnico Odair Hellmann, que havia afirmado ter estudado detalhadamente o Vitória antes do confronto.

    Em tom de provocação, o treinador rubro-negro afirmou que seu time é difícil de ser analisado justamente pela capacidade de mudar o sistema tático conforme o adversário ou a necessidade da partida.

    "Eliminamos o segundo colocado e, agora, o terceiro colocado do Brasileirão. O grupo está de parabéns. O Odair disse que tinha estudado bastante o Vitória, mas estudar a gente é difícil. Já jogamos no 4-1-4-1, 5-3-2, 5-4-1... Vocês sabem, estudar apenas dois jogos é muito difícil, vai ter que estudar mais. Esse é o Vitória: mutável. Muda de acordo com o adversário ou com a necessidade".

    Ao destacar a flexibilidade da equipe, Jair atribuiu parte do sucesso na competição à capacidade do elenco de executar diferentes estratégias durante os jogos.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080741911.jpgSports Press Photo

    Vitória garante premiação milionária e aguarda sorteio

    Além da classificação histórica, o Vitória também comemorou o impacto financeiro da campanha na Copa do Brasil.

    Com a vaga nas quartas de final, o clube assegurou mais R$ 4 milhões em premiação e chegou ao total de R$ 9 milhões arrecadados na competição. O valor representa um importante reforço para os cofres rubro-negros ao longo da temporada.

    Agora, o Leão aguarda a definição do próximo adversário. O sorteio das quartas de final será realizado na próxima terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, quando o clube conhecerá o próximo desafio em busca de uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Brasil.

Brasileirão
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Vitória crest
Vitória
VIT