Jadon Sancho e sua namorada Saweetie fazem sua primeira aparição pública juntos, quando o jogador do Manchester United leva a rapper americana para jantar em Paris

O jogador internacional inglês Sancho foi fotografado a desfrutar de uma noite fora com Saweetie — cujo nome verdadeiro é Diamonte Quiava Valentin Harper — quando se dirigia para jantar na capital francesa, Paris.

Eles estavam claramente na cidade do amor para uma pausa pós-Dia dos Namorados, tendo sido flagrados pelas câmeras em Paris no domingo. Sancho não pôde levar sua parceira para viajar no dia 14 de fevereiro, pois estava em ação pela FA Cup pelo Villa naquele dia contra o Newcastle - quando saiu do banco na derrota por 3 a 1 para a equipe de Unai Emery.

Sancho e Saweetie se vestiram bem para a noite, embora também tenham se agasalhado contra o frio, já que o inverno continua rigoroso na Europa. O casal estava animado e sorriu para as câmeras que os flagraram saindo do hotel para comer e beber algo.

No dia seguinte, eles foram vistos novamente — com roupas mais casuais — ao visitar a icônica livraria Shakespeare and Company. Eles continuaram demonstrando seu amor ao entrar no local, mais uma vez de mãos dadas.