Getty/GOAL
Traduzido por
Jadon Sancho e sua namorada Saweetie fazem sua primeira aparição pública juntos, quando o jogador do Manchester United leva a rapper americana para jantar em Paris
Sancho e Saweetie em Paris no fim de semana do Dia dos Namorados
O jogador internacional inglês Sancho foi fotografado a desfrutar de uma noite fora com Saweetie — cujo nome verdadeiro é Diamonte Quiava Valentin Harper — quando se dirigia para jantar na capital francesa, Paris.
Eles estavam claramente na cidade do amor para uma pausa pós-Dia dos Namorados, tendo sido flagrados pelas câmeras em Paris no domingo. Sancho não pôde levar sua parceira para viajar no dia 14 de fevereiro, pois estava em ação pela FA Cup pelo Villa naquele dia contra o Newcastle - quando saiu do banco na derrota por 3 a 1 para a equipe de Unai Emery.
Sancho e Saweetie se vestiram bem para a noite, embora também tenham se agasalhado contra o frio, já que o inverno continua rigoroso na Europa. O casal estava animado e sorriu para as câmeras que os flagraram saindo do hotel para comer e beber algo.
No dia seguinte, eles foram vistos novamente — com roupas mais casuais — ao visitar a icônica livraria Shakespeare and Company. Eles continuaram demonstrando seu amor ao entrar no local, mais uma vez de mãos dadas.
- Getty
Como Sancho deu início aos rumores sobre um romance com Saweetie
Sancho, que parece destinado a perder uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo deste ano após lutar por uma forma consistente no clube, foi pela primeira vez associado a um romance com Saweetie em 2025.
Enquanto comemorava a vitória do Chelsea na final da Conference League — durante um período de empréstimo ao clube —, a rapper de 32 anos foi vista como tela de bloqueio no celular de Sancho. A partir daí, as especulações se intensificaram.
Sancho alimentou ainda mais esses rumores ao fazer uma tatuagem com o nome de sua nova namorada. Ele foi visto no Apollo Tattoo and Piercing Studio, na Califórnia. Eles compartilharam uma imagem em sua conta do Instagram do atacante de 25 anos tatuando a palavra Qiava — o segundo nome de Saweetie — em seu pescoço, atrás da orelha esquerda.
Agente livre: Sancho vê contrato com o Manchester United chegar ao fim
Embora tenha encontrado conforto e estabilidade fora do campo, Sancho enfrenta um futuro incerto em seu trabalho diário. Seu contrato com o Manchester United expira no verão, o que o colocará no mercado de transferências.
Ele passou por um período difícil em Old Trafford desde que completou uma transferência de £ 75 milhões (US$ 102 milhões) do Borussia Dortmund em 2021. Ele marcou apenas 12 gols em 83 partidas pelo United, o que o levou a cair na hierarquia do ataque.
Tem sido difícil conseguir uma vaga como titular no Villa, tendo marcado apenas um gol pelo clube, mas Emery não descartou a possibilidade de oferecer um contrato permanente ao habilidoso ponta.
O técnico do Villa disse recentemente, quando questionado se uma permanência prolongada de Sancho em West Midlands havia sido discutida: “Ainda não, mas ele é um jogador fantástico. Espero que ele possa nos ajudar, aumentando suas qualidades em nossa estrutura, como está fazendo.
Ele precisará de outro contrato, e talvez possa ser aqui. Se ele jogar seu melhor futebol, vamos querer ele. Mas também outros times podem estar interessados nele.”
Jogos do Aston Villa em 2025-26: Próximos desafios para os candidatos ao título da Premier League
O Villa, que está classificado para as oitavas de final da Liga Europa, volta a campo no sábado, quando recebe o Leeds. O time ocupa a terceira posição na tabela da Premier League, sete pontos atrás do líder Arsenal.
Publicidade