Jack Grealish tem fratura, deve passar por cirurgia, vai desfalcar Everton até o fim da temporada e vê Copa do Mundo mais distante

O Everton tem enfrentado dificuldades com gols nesta temporada, e perder a criatividade de Grealish não ajudará em nada. Thierno Barry começou a se destacar recentemente, marcando quatro gols nos últimos seis jogos, após precisar de 17 partidas para abrir sua conta de gols, e Moyes espera encontrar mais inspiração na parte final do campo.

Ele acredita que Barry, de 23 anos, pode proporcionar isso com o tempo, dizendo sobre seu camisa 9: “Ele precisa continuar progredindo, mas como está jogando no momento não seria o suficiente para me satisfazer. Ele terá que jogar muito melhor, marcar mais gols.

“Ele precisa continuar melhorando, mas já deu um passo à frente e marcou muitos gols importantes para nós. Gols que nos deram uma vitória contra o Aston Villa, por exemplo. E um gol na semana passada que nos rendeu um ponto (contra o Leeds).”

Outro jogador que pode permanecer para ajudar na causa coletiva é Harrison Armstrong, com o jovem de 19 anos tendo sido chamado de volta de um empréstimo no Preston para ajudar a cobrir ausências forçadas.

Questionado se o jovem será mantido pelo resto da temporada, Moyes disse: “Não tomaremos uma decisão pelo menos até depois do Brighton. Estou em contato regular com Peter Ridsdale e Paul Heckingbottom no Preston - ligo para eles a cada dois dias sobre isso, mas vamos esperar para ver como as coisas vão. Ele não parece deslocado na Premier League. Esse é o maior elogio que posso dar a Harrison.”