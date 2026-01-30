Jack Grealish tem fratura, deve passar por cirurgia, vai desfalcar Everton até o fim da temporada e vê Copa do Mundo mais distante
Benefícios do empréstimo: Grealish prosperou após se juntar ao Everton vindo do Manchester City
Grealish teve um início produtivo em sua passagem pelos Toffees, após ter sido liberado para sair do Etihad Stadium por Pep Guardiola. Ele registrou quatro assistências nas suas duas primeiras partidas e foi nomeado Jogador do Mês da Premier League em agosto, recebendo o prêmio na semana do seu aniversário de 30 anos.
Ele marcou um gol da vitória nos acréscimos para o Everton no Hill Dickinson Stadium contra o Crystal Palace e conseguiu o gol decisivo na primeira vitória dos Toffees na Premier League contra o Bournemouth. Ele apareceu em 22 jogos no total, mas uma partida contra seu ex-clube, o Aston Villa, no dia 18 de janeiro, parece ser sua última - pelo menos por agora.
- AFP
Atualização sobre Grealish: Temporada encerrada devido à necessidade de cirurgia no pé
Quando solicitado uma atualização sobre a condição de Grealish antes do confronto com o Brighton no sábado, o chefe do Everton, David Moyes, disse aos repórteres: “Acreditamos que ele provavelmente precisará de cirurgia, mas isso ainda não está absolutamente confirmado, mas provavelmente ficará de fora do restante da temporada, sim.
“Olha, é realmente decepcionante para o jogador, para o clube, para todos nós aqui. Ele é uma parte tão importante e é um grande personagem com muita experiência para nós e vamos sentir falta dele, ele fez muitas coisas realmente boas para nós.”
Tem havido conversas sobre o Everton querer ativar a opção de compra no acordo de empréstimo de Grealish, que dizem estar em torno de £ 50 milhões (R$ 358 milhões), mas Moyes está sendo discreto. Perguntado sobre a possibilidade, o escocês disse: “Muito cedo para dizer.”
Planos de transferência: Everton aberto a negociações antes do prazo final
Embora se recuse a comentar sobre o futuro de Grealish, Moyes admite que o Everton continua a explorar o mercado de janeiro em busca de novas adições - com outro prazo de transferências se aproximando rapidamente.
Ele disse ao ser questionado sobre os planos de contratações: “Eu gostaria de dizer que estamos por aí procurando, o que acho que tenho dito em todas as coletivas de imprensa. Estamos por aí procurando. Não é que estamos nos esquivando disso. Eu diria que é provavelmente menos provável do que provável...
“Em janeiro, você pode encontrar jogadores, não é que não possa, mas acho que estamos vendo que esta janela está se tornando bastante difícil para muitas equipes.”
- AFP
Everton em busca de um impulso ofensivo
O Everton tem enfrentado dificuldades com gols nesta temporada, e perder a criatividade de Grealish não ajudará em nada. Thierno Barry começou a se destacar recentemente, marcando quatro gols nos últimos seis jogos, após precisar de 17 partidas para abrir sua conta de gols, e Moyes espera encontrar mais inspiração na parte final do campo.
Ele acredita que Barry, de 23 anos, pode proporcionar isso com o tempo, dizendo sobre seu camisa 9: “Ele precisa continuar progredindo, mas como está jogando no momento não seria o suficiente para me satisfazer. Ele terá que jogar muito melhor, marcar mais gols.
“Ele precisa continuar melhorando, mas já deu um passo à frente e marcou muitos gols importantes para nós. Gols que nos deram uma vitória contra o Aston Villa, por exemplo. E um gol na semana passada que nos rendeu um ponto (contra o Leeds).”
Outro jogador que pode permanecer para ajudar na causa coletiva é Harrison Armstrong, com o jovem de 19 anos tendo sido chamado de volta de um empréstimo no Preston para ajudar a cobrir ausências forçadas.
Questionado se o jovem será mantido pelo resto da temporada, Moyes disse: “Não tomaremos uma decisão pelo menos até depois do Brighton. Estou em contato regular com Peter Ridsdale e Paul Heckingbottom no Preston - ligo para eles a cada dois dias sobre isso, mas vamos esperar para ver como as coisas vão. Ele não parece deslocado na Premier League. Esse é o maior elogio que posso dar a Harrison.”