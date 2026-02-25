Jack Grealish responde às críticas “estúpidas” a Raheem Sterling após a estreia do ex-companheiro de seleção inglesa pelo Feyenoord

Van Persie já admitiu anteriormente que Sterling levará algum tempo para recuperar o ritmo após seu período afastado do Chelsea. Ele disse aos repórteres: “Raheem treinou na última terça-feira, pela primeira vez com o grupo. Foi a primeira vez que ele treinou com o grupo em vários meses. Quando você vê as escolhas que ele faz em pequenos momentos, a rapidez com que ele pensa e muda, você percebe que os outros jogadores também percebem isso e respondem a isso. É assim que funciona.

“Você também quer mostrar aos outros que é bom. Isso ficou evidente nessas sessões de treinamento. Na minha opinião, ele é um jogador de qualidade excepcional. Ele mostrou isso nessas sessões de treinamento. Gostei de ver isso, assim como seus companheiros de equipe.

“Como está sua preparação física após seis meses sem jogar? Depende de como ele se sair amanhã. Parece positivo. Mas temos que ter cuidado com ele. Conversaremos com Raheem sobre isso. Ele precisa de algum tempo para poder jogar 90 minutos. Não será no domingo e também não será na próxima semana. Mas tentaremos chegar lá o mais rápido possível. Faremos do nosso jeito, o mais rápido possível, mas com responsabilidade e calma.”