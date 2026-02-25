Getty
Traduzido por
Jack Grealish responde às críticas “estúpidas” a Raheem Sterling após a estreia do ex-companheiro de seleção inglesa pelo Feyenoord
Sterling estreia pelo Feyenoord
Sterling transferiu-se para o Feyenoord como agente livre, mas teve que esperar para fazer sua estreia devido a um atraso na obtenção da autorização de trabalho. Depois que a documentação necessária finalmente chegou, Sterling fez sua estreia pelo time de Robin van Persie como substituto contra o Telstar. A vitória foi a terceira consecutiva do Feyenoord e significa que a equipe ocupa o segundo lugar na tabela da Eredivisie, cinco pontos à frente do NEC, mas a 14 pontos do líder PSV.
O ponta falou sobre sua alegria em voltar a jogar após a partida, dizendo à ESPN: “Foi uma ótima estreia. Não jogava há algum tempo, mas estava tentando manter a forma. Estou com a equipe há pouco tempo, então é só uma questão de dar um passo de cada vez e tentar recuperar a forma física. É bom começar seu primeiro jogo com uma vitória, acho que isso é o mais importante.”
- IMAGO
Sterling apelidou-o de “Bambi no gelo”.
A estreia de Sterling gerou críticas no Instagram por parte de uma conta chamada footballpark, que conta com 96.000 seguidores. Uma publicação na conta dizia: “A estreia de Raheem Sterling pelo Feyenoord não foi exatamente uma história de sucesso – na verdade, pareceu um verdadeiro desastre do ponto de vista do clube holandês. O ala inglês parecia o Bambi no gelo. Em uma espiral descendente desde 2022, sem motivação e aparentemente incapaz de jogar sob o comando de qualquer pessoa que não se chame Pep Guardiola, Sterling está realmente em seus anos crepusculares. Será que é hora de pendurar as chuteiras de uma vez por todas?”
Grealish sai em defesa de Sterling
De acordo com o Daily Mail, Grealish respondeu com uma publicação própria defendendo seu ex-companheiro de equipe do Manchester City e da seleção inglesa. Ele escreveu: “Que postagem idiota no Instagram, cara. O que há de errado com vocês? O cara não joga nem treina há muito tempo. Pessoas como vocês são o que há de errado com o mundo. Tenham um pouco de respeito.”
O veredicto de Van Persie sobre Sterling
Van Persie já admitiu anteriormente que Sterling levará algum tempo para recuperar o ritmo após seu período afastado do Chelsea. Ele disse aos repórteres: “Raheem treinou na última terça-feira, pela primeira vez com o grupo. Foi a primeira vez que ele treinou com o grupo em vários meses. Quando você vê as escolhas que ele faz em pequenos momentos, a rapidez com que ele pensa e muda, você percebe que os outros jogadores também percebem isso e respondem a isso. É assim que funciona.
“Você também quer mostrar aos outros que é bom. Isso ficou evidente nessas sessões de treinamento. Na minha opinião, ele é um jogador de qualidade excepcional. Ele mostrou isso nessas sessões de treinamento. Gostei de ver isso, assim como seus companheiros de equipe.
“Como está sua preparação física após seis meses sem jogar? Depende de como ele se sair amanhã. Parece positivo. Mas temos que ter cuidado com ele. Conversaremos com Raheem sobre isso. Ele precisa de algum tempo para poder jogar 90 minutos. Não será no domingo e também não será na próxima semana. Mas tentaremos chegar lá o mais rápido possível. Faremos do nosso jeito, o mais rápido possível, mas com responsabilidade e calma.”
- Getty
O que vem a seguir?
Sterling espera ter mais minutos em campo no domingo, quando o Feyenoord voltar a jogar contra o Twente. O contrato do ala com o clube vai até o final da temporada e ele espera causar impacto nos próximos meses. Ele disse em sua apresentação: “Depois de conversar detalhadamente com Robin, estou confiante de que o Feyenoord é um lugar onde posso ser feliz e me estabelecer como um membro valioso da equipe. Jogar no exterior é um desafio totalmente novo para mim — e estou pronto para abraçá-lo. Sinceramente, estou muito animado para começar. Ao Feyenoord e, em particular, a Robin e ao [gerente geral] Dennis [te Kloese], obrigado pela paciência e profissionalismo durante todo esse processo.”
Publicidade