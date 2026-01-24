AFP
Jack Grealish pode ter que passar por cirurgia e vê Copa do Mundo em risco
Grealish não deve jogar mais nesta temporada
Grealish jogou os 90 minutos completos na vitória por 1 a 0 sobre seu ex-clube, o Aston Villa, no último fim de semana. O jogador então consultou um especialista após se apresentar ao centro de treinamento do Everton na segunda-feira com o que se presumia ser um problema na panturrilha. No entanto, exames revelaram que o problema era mais sério do que se imaginava.
O técnico do Everton, Moyes, não especificou por quanto tempo Grealish ficará afastado dos gramados, mas se o ponta precisar passar por uma cirurgia, isso significaria o fim da sua temporada e eliminaria qualquer chance de ser convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026.
Além disso, o Everton, que já atravessa uma crise de lesões, perderia um de seus principais jogadores de ataque. Questionado sobre a possibilidade de uma cirurgia, Moyes admitiu que o jogador e o clube estão conversando com um médico sobre a melhor conduta a ser tomada.
As notícias não devem ser boas...
Em declarações antes do jogo do Everton contra o Leeds na segunda-feira à noite, Moyes disse sobre Grealish : "Isso faz parte da conversa que teremos com o cirurgião. Obviamente, não vamos receber boas notícias, mas não quero divulgar nenhuma data no momento. Estamos aguardando os resultados de alguns exames."
"É um baque perdê-lo. Ele não chegou reclamando do pé. Levou um chute na panturrilha e pensamos que ele ficaria bem. Que era só um chute na parte de trás da panturrilha e que ele se recuperaria em alguns dias, mas examinaram o pé dele e descobriram que ele tem uma fratura por estresse."
"É uma verdadeira pena para o rapaz. Ele tinha voltado à ativa, estava gostando e fazendo o que faz de melhor. Ele recebeu um apoio brilhante dos torcedores do Everton. Eles o admiram muito e é uma pena que ele vá ficar um tempo afastado."
A ausência de Grealish seria um golpe duro para o Everton. De fato, o atacante já acumula seis assistências e dois gols no Campeonato Inglês desde sua transferência para Merseyside.
Everton deve ir ao mercado
A ausência de Grealish pode forçar o Everton a recorrer ao mercado de transferências na reta final da janela de janeiro. Moyes já declarou que espera contratar jogadores antes do fechamento da janela, em 2 de fevereiro, e os Toffees planejam investir no elenco nos próximos dias. Existe a possibilidade de Grealish retornar ao seu clube de origem, o Manchester City, para se recuperar.
"Não estamos pensando no futuro dele neste momento. Estamos pensando apenas no Jack – estamos tristes por ele e desapontados por ele ter se machucado", continuou Moyes.
"Estamos em contato próximo com o Manchester City, então veremos como isso se desenrola ao longo do processo e conforme recebermos mais informações do especialista. Isso certamente ampliará nossa análise (sobre a contratação de jogadores). Contratá-los é outra história, mas certamente contribuirá para que consideremos outras opções no mercado."
"Mas, neste momento, estamos apenas aguardando o laudo do especialista para sabermos mais."
Renovação de Garner é uma boa notícia
Uma notícia boa para o Everton, no entanto, foi a confirmação de que James Garner assinou um contrato de longa duração com o clube na sexta-feira. O jogador de 24 anos é peça fundamental para Moyes, e seu novo contrato representa um grande reforço para os Toffees.
"James Garner comprometeu seu futuro a longo prazo com o Everton ao assinar um novo contrato de quatro anos e meio com o clube, válido até o final de junho de 2030", dizia um comunicado no site oficial do clube .
Sobre o novo contrato, Garner disse: "Estou muito animado para firmar meu futuro com o Everton. Sou muito grato por todo o apoio e carinho que recebi nos últimos três anos e meio, mas isso é só o começo."
"Tenho acompanhado o progresso que fizemos recentemente. Agora quero fazer parte desse progresso e levar o clube de volta ao lugar que ele merece. Sinto que agora faço parte do clube e espero continuar fazendo parte dele por muito tempo."
"Tenho familiares que são todos torcedores do Everton, então sei exatamente a paixão e, como acabei de dizer, o que significa jogar por um clube de futebol tão grande como este."
