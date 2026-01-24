Jack Grealish pode ter que passar por cirurgia e vê Copa do Mundo em risco

Em declarações antes do jogo do Everton contra o Leeds na segunda-feira à noite, Moyes disse sobre Grealish : "Isso faz parte da conversa que teremos com o cirurgião. Obviamente, não vamos receber boas notícias, mas não quero divulgar nenhuma data no momento. Estamos aguardando os resultados de alguns exames."

"É um baque perdê-lo. Ele não chegou reclamando do pé. Levou um chute na panturrilha e pensamos que ele ficaria bem. Que era só um chute na parte de trás da panturrilha e que ele se recuperaria em alguns dias, mas examinaram o pé dele e descobriram que ele tem uma fratura por estresse."

"É uma verdadeira pena para o rapaz. Ele tinha voltado à ativa, estava gostando e fazendo o que faz de melhor. Ele recebeu um apoio brilhante dos torcedores do Everton. Eles o admiram muito e é uma pena que ele vá ficar um tempo afastado."

A ausência de Grealish seria um golpe duro para o Everton. De fato, o atacante já acumula seis assistências e dois gols no Campeonato Inglês desde sua transferência para Merseyside.

