Jack Fletcher recebe longa suspensão por usar palavra discriminatória, enquanto jovem jogador do Manchester United pede desculpas
Fletcher usou linguagem ofensiva contra o adversário
Fletcher, que fez três aparições como substituto pela equipe principal do United nesta temporada e cujo irmão gêmeo, Tyler, também jogou pela equipe de Michael Carrick, foi considerado pela Associação de Futebol como tendo “agido de maneira imprópria e/ou usado palavras abusivas e/ou insultuosas”, contrariando a regra E3.1 da FA. Ele cometeu uma “violação agravada” da regra, pois incluiu uma referência, expressa ou implícita, à orientação sexual.
Suspensão de seis jogos e multa de £1500
Fletcher admitiu a acusação e optou por uma audiência por escrito. Ele foi suspenso por seis partidas, multado em £ 1.500 e recebeu uma ordem de educação. A suspensão inclui duas partidas pelo cartão vermelho, que ele já cumpriu, e ele ficará suspenso até que o United complete quatro partidas competitivas fora da equipe principal devido à infração agravada. A suspensão significa que ele perderá quatro das cinco partidas restantes da Premier League 2, embora possa jogar pela equipe principal assim que a suspensão for cumprida.
O insulto seguiu-se à provocação do adversário.
A GOAL compreende que Fletcher perdeu a cabeça durante o jogo devido aos insultos verbais proferidos ao longo da partida por um adversário que ofendeu sua família, respondendo-lhe com o termo “gayboy”. A FA e o adversário concluíram que Fletcher não teve a intenção de fazer um insulto homofóbico. Apesar da provocação, Fletcher entende que sua escolha de palavras no calor do momento foi inaceitável, pediu desculpas e aceitou a acusação na primeira oportunidade. Ele se arrepende sinceramente de seu deslize em um momento de raiva, que não representa seu caráter ou suas crenças. Processos internos foram realizados para fortalecer a compreensão de Jack sobre linguagem discriminatória e por que ela é prejudicial.
Fletcher “sinceramente arrependido”
Fletcher disse em um comunicado publicado no site oficial do United: “Lamento sinceramente pela palavra ofensiva que usei no calor do momento. Apesar de não ter tido a intenção de usar o termo como um insulto homofóbico, compreendo perfeitamente que tal linguagem é inaceitável e pedi desculpas imediatamente após o jogo. Quero deixar claro que esse lapso momentâneo de caráter não reflete de forma alguma minhas crenças ou valores.”
O clube acrescentou: “O Manchester United tem trabalhado com Jack para fortalecer sua compreensão sobre linguagem discriminatória e por que ela é prejudicial. Além de sua participação contínua em programas regulares da Academia sobre diversidade e inclusão, Jack também participará de treinamento educacional através da FA. O Manchester United se orgulha de ser um clube inclusivo e acolhedor. Desde o lançamento do All Red All Equal em 2016, incorporamos igualdade, diversidade e inclusão em tudo o que fazemos.”
