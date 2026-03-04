Jack Fletcher recebe longa suspensão por usar palavra discriminatória, enquanto jovem jogador do Manchester United pede desculpas

Fletcher disse em um comunicado publicado no site oficial do United: “Lamento sinceramente pela palavra ofensiva que usei no calor do momento. Apesar de não ter tido a intenção de usar o termo como um insulto homofóbico, compreendo perfeitamente que tal linguagem é inaceitável e pedi desculpas imediatamente após o jogo. Quero deixar claro que esse lapso momentâneo de caráter não reflete de forma alguma minhas crenças ou valores.”

O clube acrescentou: “O Manchester United tem trabalhado com Jack para fortalecer sua compreensão sobre linguagem discriminatória e por que ela é prejudicial. Além de sua participação contínua em programas regulares da Academia sobre diversidade e inclusão, Jack também participará de treinamento educacional através da FA. O Manchester United se orgulha de ser um clube inclusivo e acolhedor. Desde o lançamento do All Red All Equal em 2016, incorporamos igualdade, diversidade e inclusão em tudo o que fazemos.”