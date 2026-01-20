Jack Fletcher: o jovem maestro do Manchester United que descartou o rival e quer construir uma dinastia familiar em Old Trafford

O novo treinador, Michael Carrick, no entanto, não tem qualquer vínculo familiar com os dois meio-campistas, e há uma boa chance de que os irmãos Fletcher atuem juntos em sua equipe do United em algum momento entre agora e o fim da temporada. Jack, da seleção inglesa sub-19, já fez sua estreia, enquanto Tyler, que optou por defender a Escócia assim como o pai, aguarda sua oportunidade.

A possibilidade de ver os dois filhos do incansável meio-campista — campeão de múltiplas edições da Premier League e da Champions League ao longo de seus 13 anos em Old Trafford como jogador — atuando lado a lado tem sido uma das poucas histórias positivas em mais uma campanha turbulenta para os 20 vezes campeões ingleses.

A GOAL faz, a seguir, uma análise mais aprofundada de Jack Fletcher, que venceu a disputa para se formar na famosa base do United, mas que, na verdade, está apenas começando sua trajetória em um clube que está, literalmente, em seu sangue.