Já um novo contrato? O Barcelona marca negociações com o meio-campista, apesar de ter assinado um novo contrato com ele há cinco meses

O Barcelona vê o jovem pivô como uma pedra angular do futuro do clube. Após um período de reabilitação e tratamento cuidadoso de uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral, Bernal se estabeleceu como um membro de pleno direito do elenco principal. Essa rápida integração levou o clube a reconsiderar sua situação financeira atual para refletir sua crescente importância.

A urgência decorre da adaptação perfeita de Bernal ao futebol de elite sob o comando de Hansi Flick. Depois de superar seu revés, o meio-campista agora é titular regular nas partidas. A hierarquia do clube está convencida de que Bernal está destinado a “marcar uma era” no Camp Nou, o que levou ao desejo de recompensar sua resiliência com um salário compatível com o de seus colegas consagrados.

Embora o clube pretenda dar um passo à frente do ponto de vista econômico, a medida também é estratégica. Ao melhorar seus termos agora, o Barcelona pretende isolar seu jovem núcleo do interesse externo. Essa abordagem proativa garante que um de seus ativos mais valiosos se sinta valorizado à medida que faz a transição para uma função principal na próxima campanha 2026-27.