Getty Images Sport
Traduzido por
Já um novo contrato? O Barcelona marca negociações com o meio-campista, apesar de ter assinado um novo contrato com ele há cinco meses
Recompensando o garoto que voltou
O Barcelona vê o jovem pivô como uma pedra angular do futuro do clube. Após um período de reabilitação e tratamento cuidadoso de uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral, Bernal se estabeleceu como um membro de pleno direito do elenco principal. Essa rápida integração levou o clube a reconsiderar sua situação financeira atual para refletir sua crescente importância.
A urgência decorre da adaptação perfeita de Bernal ao futebol de elite sob o comando de Hansi Flick. Depois de superar seu revés, o meio-campista agora é titular regular nas partidas. A hierarquia do clube está convencida de que Bernal está destinado a “marcar uma era” no Camp Nou, o que levou ao desejo de recompensar sua resiliência com um salário compatível com o de seus colegas consagrados.
Embora o clube pretenda dar um passo à frente do ponto de vista econômico, a medida também é estratégica. Ao melhorar seus termos agora, o Barcelona pretende isolar seu jovem núcleo do interesse externo. Essa abordagem proativa garante que um de seus ativos mais valiosos se sinta valorizado à medida que faz a transição para uma função principal na próxima campanha 2026-27.
- Getty Images
Protegendo um ativo de € 500 milhões
A situação contratual atual de Bernal é única, pois ele assinou uma extensão em setembro do ano passado enquanto ainda se recuperava de uma grave lesão nos ligamentos. Esse acordo, que vai até 2029, foi um gesto simbólico de confiança da diretoria. Ele incluía uma cláusula de rescisão impressionante de € 500 milhões (US$ 528 milhões) para afastar possíveis pretendentes de toda a Europa.
No entanto, os salários nesse acordo eram relativamente modestos, negociados sob a sombra de sua licença por lesão. Havia um entendimento mútuo entre a equipe do jogador e o clube de que uma revisão seria feita assim que ele provasse sua aptidão física e valor tático. Com suas recentes atuações descritas como “monstruosas”, chegou a hora de cumprir essa promessa.
O Barcelona está agora pronto para colmatar a diferença salarial. As próximas negociações garantirão que Bernal deixe de ter o que o clube considera um “contrato obsoleto”. Ao alinhar o seu salário com a sua responsabilidade em campo, os Blaugrana estão a finalizar o quebra-cabeças para manter o meio-campista feliz e focado em liderar o próximo ciclo de sucesso do clube.
A clara preferência tática de Flick
De acordo com o Marca, essa evolução levou o clube a considerar melhorar o contrato do jogador. Embora ele tenha renovado no ano passado, ele estava em uma situação muito particular na época, se recuperando de uma lesão, e ninguém tinha certeza de como ele se sairia. Apesar disso, o clube, reconhecendo seu potencial, demonstrou confiança nele e prorrogou seu contrato até 2029.
Além disso, Flick não queria que o jogador de 18 anos saísse. Por isso, assim como havia feito exatamente um ano antes com Eric García, ele o chamou em seu escritório um dia, não querendo que se repetisse a situação com Dro Fernandez, que se transferiu para o PSG na janela de transferências de inverno.
Flick foi muito claro com Bernal, exortando-o a manter uma atitude relaxada em relação ao seu futuro e a confiar no plano do Barça para ele. Bernal sempre teve grande confiança em um técnico que se provou desde o primeiro dia e lhe deu uma vaga de titular aos 17 anos.
- Getty Images Sport
Planejando um futuro promissor
As negociações formais presenciais devem ocorrer no final da temporada atual. Esse momento estratégico permite que tanto o jogador quanto a comissão técnica mantenham o foco total em campo, já que o Barcelona entra na reta final decisiva de suas campanhas nacionais e europeias.
As negociações formais presenciais devem ocorrer no final da temporada. Esse momento estratégico permitirá que tanto os jogadores quanto a comissão técnica permaneçam totalmente focados em campo, já que o Barcelona entra na reta final decisiva de suas campanhas nacional e europeia.
Bernal, que disputou 19 partidas em todas as competições nesta temporada, espera receber a confiança para jogar novamente quando o Blaugrana enfrentar o Levante na La Liga no domingo.
Publicidade