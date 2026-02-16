A última das sete partidas de Toney pela seleção inglesa foi em junho de 2025, quando ele saiu do banco no final de um amistoso contra o Senegal no City Ground. Essa foi a única vez que ele jogou sob o comando de Tuchel.

Ele pode ser convocado para disputar a glória mundial na América do Norte, e Toney acrescentou o que ele poderia oferecer aos planos dos Três Leões: “Significaria muito [ir à Copa do Mundo]. Nunca joguei uma Copa do Mundo. Seria um sonho; todos sonham com isso. Se ganhássemos, seria muito importante para o país. Você tem visões do que poderia acontecer. Se isso se tornar realidade, seria uma bênção.

“Talvez [eu pudesse trazer uma vantagem devido ao calor]. Há ótimos jogadores no elenco e alguns dos melhores atacantes ingleses, então acho que todos terão uma oportunidade, pois todos serão capazes de se adaptar ao calor, mas pode-se dizer que estou um pouco mais acostumado a isso do que os outros. É difícil porque você tem que mudar um pouco o seu jogo. Você não pode ficar correndo loucamente, porque senão você fica sem fôlego. Você tem que ser mais estratégico com as corridas que faz. Acho que não vou precisar me adaptar. Já joguei em mais de 30 graus aqui e sinto que estou adaptado a isso.”

Ele continuou: “Tudo o que posso fazer é continuar marcando gols. Isso me dá a melhor chance possível. Pode ser minha última chance. É [sobre] o que é melhor para o país; o técnico vai escolher a equipe e você tem que respeitar isso.

“Me sinto muito mais em forma e as estatísticas falam por si. Minhas estatísticas de corrida também são altas. Não quero apenas sentar e relaxar; estou trabalhando mais duro e minhas estatísticas mostram isso. Estou ajudando aqueles ao meu redor. Ele teria um artilheiro com muita vontade de jogar. Sim, recebo um salário alto, mas ainda quero ter um bom desempenho, não é hora de sentar e relaxar. Quero tentar alcançar grandes conquistas.”