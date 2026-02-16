(C)Getty Images
Ivan Toney, “faminto”, envia mensagem sobre a Copa do Mundo a Thomas Tuchel, enquanto o atacante do Al-Ahli descreve o que ele traria para a seleção inglesa
Toney rumou ao Oriente Médio em uma transferência de £ 40 milhões
Toney aceitou uma oferta lucrativa do Al-Ahli no verão de 2024, quando uma transferência de £ 40 milhões (US$ 55 milhões) foi concretizada. Na época, questionou-se se Toney estaria colocando em risco sua ambição de jogar pela Inglaterra ao deixar a zona de conforto em seu país natal.
O atacante de 29 anos não se arrepende de ter se despedido da Inglaterra, com seus números na Arábia Saudita se equiparando aos do pentacampeão Ronaldo, um dos melhores do futebol e o único jogador que o superou em gols na temporada 2024-25.
Será que Toney poderá regressar à Premier League?
Quando questionado pela Sky Sports se poderia ser tentado a regressar à Premier League em algum momento, Toney respondeu: “Nunca diga nunca. Tenho objetivos que quero alcançar aqui primeiro, o clube contratou-me por um longo período de tempo. Quero retribuir-lhes e trazer troféus. No futebol e na vida, nunca se sabe o que está por vir. Quem sabe qual será o próximo passo?
“Estou confortável aqui e gosto de estar aqui. Estou indo bem, meus números falam por si e estou estabelecido. Estou gostando do meu futebol e não vejo por que eu iria embora para voltar para onde estava.”
Toney conta a Tuchel o que ele vai acrescentar à seleção inglesa
A última das sete partidas de Toney pela seleção inglesa foi em junho de 2025, quando ele saiu do banco no final de um amistoso contra o Senegal no City Ground. Essa foi a única vez que ele jogou sob o comando de Tuchel.
Ele pode ser convocado para disputar a glória mundial na América do Norte, e Toney acrescentou o que ele poderia oferecer aos planos dos Três Leões: “Significaria muito [ir à Copa do Mundo]. Nunca joguei uma Copa do Mundo. Seria um sonho; todos sonham com isso. Se ganhássemos, seria muito importante para o país. Você tem visões do que poderia acontecer. Se isso se tornar realidade, seria uma bênção.
“Talvez [eu pudesse trazer uma vantagem devido ao calor]. Há ótimos jogadores no elenco e alguns dos melhores atacantes ingleses, então acho que todos terão uma oportunidade, pois todos serão capazes de se adaptar ao calor, mas pode-se dizer que estou um pouco mais acostumado a isso do que os outros. É difícil porque você tem que mudar um pouco o seu jogo. Você não pode ficar correndo loucamente, porque senão você fica sem fôlego. Você tem que ser mais estratégico com as corridas que faz. Acho que não vou precisar me adaptar. Já joguei em mais de 30 graus aqui e sinto que estou adaptado a isso.”
Ele continuou: “Tudo o que posso fazer é continuar marcando gols. Isso me dá a melhor chance possível. Pode ser minha última chance. É [sobre] o que é melhor para o país; o técnico vai escolher a equipe e você tem que respeitar isso.
“Me sinto muito mais em forma e as estatísticas falam por si. Minhas estatísticas de corrida também são altas. Não quero apenas sentar e relaxar; estou trabalhando mais duro e minhas estatísticas mostram isso. Estou ajudando aqueles ao meu redor. Ele teria um artilheiro com muita vontade de jogar. Sim, recebo um salário alto, mas ainda quero ter um bom desempenho, não é hora de sentar e relaxar. Quero tentar alcançar grandes conquistas.”
Quem se juntará a Kane no ataque da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026?
Toney marcou 30 gols na última temporada, incluindo 23 na Liga Profissional Saudita, e já soma 28 nesta temporada. Harry Kane será a opção preferida da Inglaterra para ocupar a posição de camisa 9 na Copa do Mundo de 2026, mas tem sido sugerido que Tuchel deveria levar mais dois atacantes centrais - com Toney na lista ao lado de nomes como Ollie Watkins, Dominic Solanke, Danny Welbeck e Dominic Calvert-Lewin.
