Itália: Gattuso muda a formação no treino final: Kean ao lado de Retegui, mas sem Politano e Barella

Indícios da escalação a partir do treino de preparação da Itália

Falta cada vez menos para a importantíssima final das eliminatórias para a Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026, que amanhã à noite, terça-feira, 31 de março, a partir das 20h45, verá a Itália enfrentar a Bósnia em Zenica.


A Azzurra partirá à tarde com destino a Sarajevo, e a manhã em Coverciano serviu para o técnico Gennaro Gattuso preparar as últimas jogadas para a partida com o treino de finalização. E no jogo-treino 11 contra 11 em campo reduzido, o técnico quis embaralhar as cartas, dando algumas dicas sobre a escalação.

  • TODOS À DISPOSIÇÃO

    Todos os 28 jogadores convocados para a partida participaram do treino de finalização. Assim, Politano e Bastoni também estão 100% recuperados.


    No início do treino de finalização, os Azzurri se dedicaram a uma fase de aquecimento muscular com um grande jogo de passe, que precedeu a partida de onze contra onze com goleiros em rodízio e em campo reduzido.

  • AS DUAS FORMAÇÕES

    Gattuso fez algumas alterações nas duas formações, mas a equipe dos brancos conta com quase todos os titulares que atuaram contra a Irlanda do Norte


    Brancos (3-5-2): goleiro em rodízio; Scalvini, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Cristante, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui

    Amarelos (3-5-2): goleiros em rodízio; Mancini, Gatti, Buongiorno; Politano, Barella, Locatelli, Pisilli, Spinazzola; Raspadori, Esposito.


  • KEAN COM RETEGUI, CRISTANTE ESTÁ ANSIOSO

    A dupla de ataque Kean-Retegui foi testada mais uma vez em conjunto, e o argentino surge, portanto, à frente de Pio Esposito nas possíveis opções. No meio-campo, destaca-se a escolha de preferir Frattesi e Cristante a Barella e Locatelli, mas a sensação é de que houve aqui uma grande dose de tática prévia.


    Na defesa, Mancini não estava em sua melhor forma e a escolha de preferir outro zagueiro central é possível, com Scalvini podendo assumir sem problemas a função de lateral-direito. Por fim, também Politano, que não saiu em boa forma da partida em Bergamo, pode ser poupado desde o início, com Cambiaso que, no entanto, ficou na arquibancada na noite da última quinta-feira.

