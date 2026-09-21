Após o exame médico realizado no Centro Técnico Federal de Coverciano, o defensor da Inter Federico Dimarco - por não ter se recuperado do problema físico sofrido no clube - está indisponível para os compromissos com a Itália e deixará a concentração nas próximas horas. Em seu lugar, o técnico Roberto Mancini convocou o defensor do Aston Villa Matteo Ruggeri.
Itália: Federico Dimarco deixa a concentração da seleção italiana, Ruggeri, do Aston Villa, é chamado
Os convocados
Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Defensores: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Atacantes: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).
O calendário da Itália no Grupo A1
25 de setembro de 2026 (às 20h45): Itália-Bélgica - Estádio Olímpico, Roma
28 de setembro de 2026 (às 20h45): Turquia-Itália - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 de outubro de 2026 (às 20h45): França-Itália - Stade de France, Saint-Denis
5 de outubro de 2026 (às 20h45): Itália-Turquia - Estádio Renato Dall’Ara, Bolonha
12 de novembro de 2026 (às 20h45): Itália-França - Estádio Giuseppe Meazza, Milão
15 de novembro de 2026 (às 20h45): Bélgica-Itália - Estádio Rei Balduíno, Bruxelas
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