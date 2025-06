Itabaiana x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), pela 10ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Itabaiana recebe o Botafogo-PB na noite desta segunda-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Etevino Mendonça, em Sergipe, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada e o YouTube, além do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em duelo de times pressionados, as equipes entram em campo em situação delicada e ainda podem se complicar dependendo dos resultados dos primeiros jogos da rodada — já que são os últimos a entrar em campo. O Botafogo-PB, comandado por Marcelo Fernandes, tem dois desfalques por suspensão e soma apenas nove pontos em nove partidas, ficando próximo da zona de rebaixamento. Já os donos da casa ocupam a lanterna da tabela, com apenas sete pontos conquistados.