“Isso me irrita muito!” – David Seaman critica Gianluigi Donnarumma por comemorar exageradamente defesas rotineiras no Manchester City.

O ex-goleiro do Arsenal e da Inglaterra, David Seaman, criticou o goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, por comemorar regularmente as defesas que faz. O lendário ex-goleiro também deu sua opinião sobre o astro do Gunners, David Raya, já que o clube do norte de Londres busca conquistar seu primeiro título da Premier League desde que Seaman ainda jogava.

  • Seaman mira em Donnarumma

    Seaman foi questionado sobre o estado atual da posição de goleiro por Adebayo Akinfenwa no podcastBeast Mode On, e citou Donnarumma como um dos jogadores que o irrita, devido à sua propensão a comemorar defesas.

    Ele disse: “Aqueles que realmente comemoram as defesas, embora Donnarumma, que é um dos meus favoritos no momento, estivesse comemorando muito após algumas defesas razoáveis, e quando eles fazem isso, eu penso: ‘Vamos lá, você é melhor do que isso’. Quando vejo goleiros que acabaram de assinar com um clube e estão comemorando muito depois de fazerem uma defesa, e nem é uma defesa tão boa assim, eu penso: 'Qual é, o que você está fazendo? Comemore quando realmente significar algo! Isso realmente me irrita'.”

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reflexões do marinheiro sobre Raya

    Seaman acredita que o atual goleiro do Arsenal, Raya, é “muito consistente”, enquanto os Gunners buscam conquistar seu primeiro troféu da Premier League desde 2004. Atualmente, eles estão seis pontos à frente do Manchester City.

    Sobre seu sucessor espiritual, Seaman acrescentou: “Ele está fazendo grandes defesas. Houve uma defesa dupla em que ele se arqueou para trás, tocou na trave, levantou-se e alguém rebateu o rebote, mas ele defendeu. E então, nesta temporada, ele fez uma defesa incrível contra o Brighton, em que alguém chutou com efeito e ele tocou na bola, que bateu na trave e passou por cima.

    “Com David, você tem um jogador que é muito consistente. E ele se acostumou a ser goleiro do Arsenal. Antes de ser goleiro do Brentford, ele tinha muito trabalho, então ele chegou, muito parecido com a minha situação, em que ele está substituindo o favorito dos torcedores, Aaron Ramsdale, então ele tem que lidar com essa pressão, além de tentar impressionar a torcida e tentar ser um bom goleiro, e ele achou difícil na primeira temporada. Agora, desde que Aaron se foi, ele realmente se adaptou.

    “Gosto muito de assistir Raya. Ele é calmo e tem confiança em si mesmo. Quando você olha para a história dele, ele chegou ao Blackburn aos 16 anos, então ele esteve nas divisões inglesas até chegar onde está agora. Então, ele passou por todos os diferentes níveis e tenho certeza de que isso ajuda.”

  • Mensagem "Cale-os" para o Arsenal

    Seaman pediu agora aos Gunners que “calem a boca” dos críticos do clube, que afirmam repetidamente que os Gunners não conseguiram passar da linha na Premier League.

    Ele acrescentou: “Acho que eles conseguem [ultrapassar a linha e ganhar o título]. Estou desesperado para que eles ganhem o campeonato, por causa de todo o barulho. Acho que há muito ressentimento ou inveja. Mas você tem que ganhar coisas. Para calá-los, você tem que ganhar alguma coisa.

    “Passei minha carreira provando que as pessoas estavam erradas, desde os 19 anos. É aí que entra o Arsenal. Quero que eles ganhem o campeonato para finalmente terem conseguido. Mas não é tão fácil assim. É um desafio difícil, mas, uma vez que consigam, eles poderão continuar [a ganhar muito mais].”

    O Arsenal venceu apenas duas das últimas cinco partidas do campeonato, em meio ao que poderia ser chamado de instabilidade na parte superior da tabela.

