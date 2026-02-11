“Isso me irrita muito!” – David Seaman critica Gianluigi Donnarumma por comemorar exageradamente defesas rotineiras no Manchester City.

Seaman acredita que o atual goleiro do Arsenal, Raya, é “muito consistente”, enquanto os Gunners buscam conquistar seu primeiro troféu da Premier League desde 2004. Atualmente, eles estão seis pontos à frente do Manchester City.

Sobre seu sucessor espiritual, Seaman acrescentou: “Ele está fazendo grandes defesas. Houve uma defesa dupla em que ele se arqueou para trás, tocou na trave, levantou-se e alguém rebateu o rebote, mas ele defendeu. E então, nesta temporada, ele fez uma defesa incrível contra o Brighton, em que alguém chutou com efeito e ele tocou na bola, que bateu na trave e passou por cima.

“Com David, você tem um jogador que é muito consistente. E ele se acostumou a ser goleiro do Arsenal. Antes de ser goleiro do Brentford, ele tinha muito trabalho, então ele chegou, muito parecido com a minha situação, em que ele está substituindo o favorito dos torcedores, Aaron Ramsdale, então ele tem que lidar com essa pressão, além de tentar impressionar a torcida e tentar ser um bom goleiro, e ele achou difícil na primeira temporada. Agora, desde que Aaron se foi, ele realmente se adaptou.

“Gosto muito de assistir Raya. Ele é calmo e tem confiança em si mesmo. Quando você olha para a história dele, ele chegou ao Blackburn aos 16 anos, então ele esteve nas divisões inglesas até chegar onde está agora. Então, ele passou por todos os diferentes níveis e tenho certeza de que isso ajuda.”