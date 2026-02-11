GOAL
“Isso me irrita muito!” – David Seaman critica Gianluigi Donnarumma por comemorar exageradamente defesas rotineiras no Manchester City.
Seaman mira em Donnarumma
Seaman foi questionado sobre o estado atual da posição de goleiro por Adebayo Akinfenwa no podcastBeast Mode On, e citou Donnarumma como um dos jogadores que o irrita, devido à sua propensão a comemorar defesas.
Ele disse: “Aqueles que realmente comemoram as defesas, embora Donnarumma, que é um dos meus favoritos no momento, estivesse comemorando muito após algumas defesas razoáveis, e quando eles fazem isso, eu penso: ‘Vamos lá, você é melhor do que isso’. Quando vejo goleiros que acabaram de assinar com um clube e estão comemorando muito depois de fazerem uma defesa, e nem é uma defesa tão boa assim, eu penso: 'Qual é, o que você está fazendo? Comemore quando realmente significar algo! Isso realmente me irrita'.”
- Getty Images Sport
Reflexões do marinheiro sobre Raya
Seaman acredita que o atual goleiro do Arsenal, Raya, é “muito consistente”, enquanto os Gunners buscam conquistar seu primeiro troféu da Premier League desde 2004. Atualmente, eles estão seis pontos à frente do Manchester City.
Sobre seu sucessor espiritual, Seaman acrescentou: “Ele está fazendo grandes defesas. Houve uma defesa dupla em que ele se arqueou para trás, tocou na trave, levantou-se e alguém rebateu o rebote, mas ele defendeu. E então, nesta temporada, ele fez uma defesa incrível contra o Brighton, em que alguém chutou com efeito e ele tocou na bola, que bateu na trave e passou por cima.
“Com David, você tem um jogador que é muito consistente. E ele se acostumou a ser goleiro do Arsenal. Antes de ser goleiro do Brentford, ele tinha muito trabalho, então ele chegou, muito parecido com a minha situação, em que ele está substituindo o favorito dos torcedores, Aaron Ramsdale, então ele tem que lidar com essa pressão, além de tentar impressionar a torcida e tentar ser um bom goleiro, e ele achou difícil na primeira temporada. Agora, desde que Aaron se foi, ele realmente se adaptou.
“Gosto muito de assistir Raya. Ele é calmo e tem confiança em si mesmo. Quando você olha para a história dele, ele chegou ao Blackburn aos 16 anos, então ele esteve nas divisões inglesas até chegar onde está agora. Então, ele passou por todos os diferentes níveis e tenho certeza de que isso ajuda.”
Mensagem "Cale-os" para o Arsenal
Seaman pediu agora aos Gunners que “calem a boca” dos críticos do clube, que afirmam repetidamente que os Gunners não conseguiram passar da linha na Premier League.
Ele acrescentou: “Acho que eles conseguem [ultrapassar a linha e ganhar o título]. Estou desesperado para que eles ganhem o campeonato, por causa de todo o barulho. Acho que há muito ressentimento ou inveja. Mas você tem que ganhar coisas. Para calá-los, você tem que ganhar alguma coisa.
“Passei minha carreira provando que as pessoas estavam erradas, desde os 19 anos. É aí que entra o Arsenal. Quero que eles ganhem o campeonato para finalmente terem conseguido. Mas não é tão fácil assim. É um desafio difícil, mas, uma vez que consigam, eles poderão continuar [a ganhar muito mais].”
O Arsenal venceu apenas duas das últimas cinco partidas do campeonato, em meio ao que poderia ser chamado de instabilidade na parte superior da tabela.
Assista ao episódio do podcast Beast Mode On com o convidado David Seaman
Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos pelo Spotify.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade