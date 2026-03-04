“Isso me incomoda!” - Sandro Tonali elogia Jordan Pickford por ter feito uma defesa “excelente” ao impedir “um dos melhores chutes da minha vida” na derrota apertada do Newcastle para o Everton

Além de seus compromissos com o clube, Tonali está muito concentrado nos jogos cruciais da seleção italiana no final de março. Eles enfrentam a Irlanda do Norte no que pode ser o primeiro de dois jogos da repescagem, na tentativa de evitar uma repetição dos desastres nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e 2022. Tonali está abraçando a tensão, no entanto, afirmando que chegar a esses jogos decisivos em condições físicas e mentais ideais é a verdadeira beleza do futebol internacional.

“Será uma das partidas mais importantes para nós, temos que jogar perfeitamente. Há pressão, mas eu vejo o lado positivo e essa é a beleza do futebol: temos que chegar a esse momento 100% e jogar como sabemos”, acrescentou.

A nomeação de Gennaro Gattuso como técnico da Itália foi muito positiva para Tonali, que cresceu idolatrando o ex-jogador do AC Milan. “Jantamos em Londres, nos divertimos muito porque não nos víamos desde novembro: é sempre bom nos reunirmos por um momento fora do futebol”, disse ele sobre o técnico da Azzurra. “Nos divertimos, conversamos sobre muitas coisas. Foi um momento diferente do habitual.

Acho que ele foi a pessoa que mais me influenciou, mesmo quando eu não o conhecia. Quando ele jogava, por exemplo, eu aprendia com ele o que gostava. Conhecê-lo me permitiu conectar-me com uma pessoa genuína, que, se precisa dizer algo, não perde tempo. E isso é muito bom para nós: precisamos de pessoas que nos digam as coisas na cara e que possam nos dar um tapa na cara quando as coisas não estão indo bem. Conhecemos um técnico que nos deu muito, que está nos dando muito e que nos dará muito mais. Além disso, ele e sua equipe darão tudo de si para alcançar esse objetivo.”