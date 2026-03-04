Getty Images Sport
Traduzido por
“Isso me incomoda!” - Sandro Tonali elogia Jordan Pickford por ter feito uma defesa “excelente” ao impedir “um dos melhores chutes da minha vida” na derrota apertada do Newcastle para o Everton
O ex-jogador do AC Milan pensou que tinha salvado um ponto com um gol no final da partida, quando sua equipe buscava o empate nos últimos minutos do confronto no St James' Park, mas viu o goleiro da Inglaterra fazer uma defesa de classe mundial.
Refletindo sobre o confronto e a defesa específica que lhe negou o gol, Tonali admitiu à Sky Sport Insider que a qualidade da defesa ainda permanece em sua mente. “Sim, a defesa foi linda! Isso me incomoda um pouco, mas no final, quando um jogador faz algo bonito, você tem que dizer a ele. Você não precisa evitar o assunto. Eu o elogiei imediatamente após o jogo: ele fez algo que raramente acontece. Talvez eu tenha feito um dos melhores chutes da minha vida, mas com certeza foi a melhor defesa contra mim. O legal é que aqui, em todos os jogos, você tem um jogador que te impressiona. Essa é a grande vantagem da Premier League”, explicou o meio-campista.
- Getty Images Sport
Tonali se prepara para um mês de março agitado
De acordo com Tonali, esse momento resume perfeitamente a natureza implacável e de elite da Premier League. Ele explicou que todos os adversários da divisão possuem jogadores capazes de produzir momentos mágicos, o que significa que nenhuma equipe pode ser subestimada. “Em todas as equipes contra as quais você joga, mesmo que não conheça todos os jogadores, você descobre que eles têm suas próprias qualidades”, acrescentou. “Ninguém deve ser subestimado. Então, quando você joga contra os grandes times e se depara com um jogador como Haaland ou De Bruyne no auge da carreira, jogadores que podem mudar o jogo em um minuto, você os admira e entende ainda mais como é difícil jogar contra eles.”
Não só a Premier League está se mostrando intensa, como os Magpies ainda estão lutando na Liga dos Campeões e na FA Cup, o que promete um mês de março agitado para a equipe de Eddie Howe.
“Este ano tivemos alguns altos e baixos. Mas em fevereiro começamos a vencer fora de casa e vários jogos consecutivos”, disse ele. “Então, com a Liga dos Campeões, o clima mudou. Ficou muito melhor: acho que passar para a próxima fase nos deu um pouco mais de confiança. Março será um mês agitado, entre a Premier League, a FA Cup e a Liga dos Campeões.”
Funções na seleção nacional sob o comando de Gattuso
Além de seus compromissos com o clube, Tonali está muito concentrado nos jogos cruciais da seleção italiana no final de março. Eles enfrentam a Irlanda do Norte no que pode ser o primeiro de dois jogos da repescagem, na tentativa de evitar uma repetição dos desastres nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e 2022. Tonali está abraçando a tensão, no entanto, afirmando que chegar a esses jogos decisivos em condições físicas e mentais ideais é a verdadeira beleza do futebol internacional.
“Será uma das partidas mais importantes para nós, temos que jogar perfeitamente. Há pressão, mas eu vejo o lado positivo e essa é a beleza do futebol: temos que chegar a esse momento 100% e jogar como sabemos”, acrescentou.
A nomeação de Gennaro Gattuso como técnico da Itália foi muito positiva para Tonali, que cresceu idolatrando o ex-jogador do AC Milan. “Jantamos em Londres, nos divertimos muito porque não nos víamos desde novembro: é sempre bom nos reunirmos por um momento fora do futebol”, disse ele sobre o técnico da Azzurra. “Nos divertimos, conversamos sobre muitas coisas. Foi um momento diferente do habitual.
Acho que ele foi a pessoa que mais me influenciou, mesmo quando eu não o conhecia. Quando ele jogava, por exemplo, eu aprendia com ele o que gostava. Conhecê-lo me permitiu conectar-me com uma pessoa genuína, que, se precisa dizer algo, não perde tempo. E isso é muito bom para nós: precisamos de pessoas que nos digam as coisas na cara e que possam nos dar um tapa na cara quando as coisas não estão indo bem. Conhecemos um técnico que nos deu muito, que está nos dando muito e que nos dará muito mais. Além disso, ele e sua equipe darão tudo de si para alcançar esse objetivo.”
- Getty Images Sport
Adaptando-se à vida britânica e à paternidade
Fora do campo, Tonali adaptou-se gradualmente às diferenças culturais do futebol inglês, ecoando os sentimentos compartilhados pelo zagueiro do Arsenal, Riccardo Calafiori. O astro do Newcastle observou que há significativamente mais privacidade e muito menos socialização fora do campo entre os companheiros de equipe em comparação com a Itália. Ele explicou que, além de momentos excepcionais, como a comemoração da recente conquista da Carabao Cup, os jogadores geralmente preferem passar seu tempo livre com suas famílias.
Esse tempo livre privado tornou-se especialmente importante para Tonali após o recente nascimento de seu primeiro filho. Ele admitiu abertamente que o primeiro mês de paternidade foi incrivelmente desafiador devido à grave privação de sono.
“Em geral, há muito mais privacidade fora do campo de treinamento”, explicou Tonali. “Depois de um tempo, você se acostuma, porque entende que é assim que funciona aqui. Também tivemos outra oportunidade com o Newcastle: foi depois da Carabao Cup, mas tínhamos conquistado o troféu e tudo era diferente. Sem eventos especiais, é normal passar pouco tempo livre juntos.
O primeiro mês [de paternidade] foi muito difícil, porque tudo é diferente: você nunca dorme à noite, por exemplo. Minha esposa e eu concordamos em dormir em quartos preparados na noite anterior ao jogo: como jogamos muito, fico sozinho três vezes por semana. Mas estamos muito felizes: toda vez que vemos nosso filho, sentimos uma enorme quantidade de emoções. É uma coisa linda.”
Publicidade